「百瀬アキラの初恋破綻中。」初となるLINEスタンプがインクルーズより配信開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、LINEヤフー株式会社が運営するコミュニケーションアプリ「LINE」内のスタンプショップにて、「百瀬アキラの初恋破綻中。」のLINEスタンプを2026年6月18日（木）に配信開始致しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352581/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352581/images/bodyimage2】
「百瀬アキラの初恋破綻中。」初となるLINEスタンプがインクルーズの販売アカウントより配信開始！是非、LINEスタンプでも「百瀬アキラの初恋破綻中。」の世界観をお楽しみください。
■商品概要
【タイトル】百瀬アキラの初恋破綻中。Vol.1
【販売URL】https://line.me/S/sticker/34412010
【利用料金】250円(税込)または、100LINEコイン
■百瀬アキラの初恋破綻中。
ド田舎に暮らす少年・久我山はじめのもとに帰ってきた、かつての憧れの同級生・百瀬アキラ―― 実は彼女は、大好きなはじめと結ばれるため、周到な計画を立てて田舎に帰ってきていた！！ …が、超不器用なアキラの計画は、いつもだいぶ空回り。 おまけに、はじめも超鈍感＆先走り体質… 当然、めちゃくちゃにすれ違います。 果たして2人は、思い描いた未来へ進めるのか…？ いや、進みます。大丈夫です。たぶん… 2人の様子を、どうぞあったかく見守ってください。
【OFFICIAL X】https://x.com/momose_hatanchu
(C)晴川シンタ／小学館
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 佐藤 華鈴
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352581/images/bodyimage2】
「百瀬アキラの初恋破綻中。」初となるLINEスタンプがインクルーズの販売アカウントより配信開始！是非、LINEスタンプでも「百瀬アキラの初恋破綻中。」の世界観をお楽しみください。
■商品概要
【タイトル】百瀬アキラの初恋破綻中。Vol.1
【販売URL】https://line.me/S/sticker/34412010
【利用料金】250円(税込)または、100LINEコイン
■百瀬アキラの初恋破綻中。
ド田舎に暮らす少年・久我山はじめのもとに帰ってきた、かつての憧れの同級生・百瀬アキラ―― 実は彼女は、大好きなはじめと結ばれるため、周到な計画を立てて田舎に帰ってきていた！！ …が、超不器用なアキラの計画は、いつもだいぶ空回り。 おまけに、はじめも超鈍感＆先走り体質… 当然、めちゃくちゃにすれ違います。 果たして2人は、思い描いた未来へ進めるのか…？ いや、進みます。大丈夫です。たぶん… 2人の様子を、どうぞあったかく見守ってください。
【OFFICIAL X】https://x.com/momose_hatanchu
(C)晴川シンタ／小学館
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
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■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 佐藤 華鈴
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
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