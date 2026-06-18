6人に1人が脱落。暗号資産投資を「諦める」ことになった過酷な理由

株式会社Clabo暗号資産投資を諦める瞬間とは？調査で分かった共通点｜株式会社Clabo

株式会社Clabo（本社：東京都港区、代表取締役：上野 育真）は、暗号資産投資経験者746名を対象に「投資の継続困難を招くトラブルと資産紛失に関する実態調査」を実施しました。

調査の結果、資産の紛失やセキュリティ被害をきっかけに、暗号資産投資を「諦めた」経験を持つ投資家が17.8%（約6人に1人）に上ることが判明しました。

特に20代のトラブル経験率は57.4%と突出しており、さらに短期トレードと長期保有を併用するアクティブな投資家ほど、管理の複雑化が一因である可能性が浮き彫りになっています。

本レポートでは、紛失した資産の復旧成功率がわずか28.7%に留まる厳しい現状や、年代別・投資スタイル別の分析から見えた暗号資産投資継続の課題について詳しく解説しています。

調査結果の完全版を確認 :https://www.clabo-inc.co.jp/media/articles/crypto-exit-trouble-survey

■ 調査内容

暗号資産紛失で諦めた投資家は17.8%という実態

暗号資産投資を諦める瞬間とは？調査で分かった共通点｜株式会社Clabo約6人に1人が暗号資産投資を諦める現実

暗号資産の運用において、資産の紛失や盗難といったトラブルは決して他人事ではありません。

今回の調査では、投資経験者のうち約6人に1人が、トラブルをきっかけに暗号資産投資そのものを諦めた経験を持つことが判明しました。

華やかな利益の裏側で、こうした厳しい現実が存在します。

暗号資産投資家が投資を継続できなくなる要因は、単なる市場の暴落だけではありません。

ウォレット管理のミスやセキュリティ被害による資産喪失は、投資活動の根幹を揺るがす出来事です。

一度の痛手が、将来の収益機会を永久に奪ってしまう可能性を示唆しています。

紛失被害から復旧できたのは約3割

暗号資産を失ったからといって、すべてのケースが泣き寝入りにつながるわけではありません。

被害を受けた投資家のうち約28.7%が、暗号資産を復旧できたと回答しています。

技術的なサポートや取引所の対応により、最悪の事態を回避できた事例は少なくありません。

一方で、復旧の道のりは平坦ではありません。

ウォレットのリカバリーフレーズ管理やセキュリティ対策の徹底が、この数字の分かれ道となったと考えられます。

日頃の備えが、万が一の際の救命ボートになるという事実を改めて認識すべきでしょう。

投資を断念する背景にある心理的要因

なぜトラブルを機に、多くの暗号資産投資家が市場から去ってしまうのでしょうか。

現在も対応中と答えた10.1%を含めると、トラブルに直面した投資家たちの精神的負担は計り知れません。

資金的な損失以上に、自身の管理不足や不信感が投資への意欲を削いでいると言えます。

一度市場から撤退した暗号資産投資家が、再び戻ってくるハードルは非常に高いものです。

セキュリティ被害は資産を奪うだけでなく、投資に対する信頼そのものを損なわせます。

長期的な暗号資産市場の発展には、こうした被害を未然に防ぐインフラ整備が不可欠です。

20代の57.4%がトラブル経験

暗号資産投資を諦める瞬間とは？調査で分かった共通点｜株式会社Clabo20代の57.4%がトラブルを経験し暗号資産投資の断念へ

今回の調査において最も顕著だったのは、20代の暗号資産投資家が直面する苦境です。

暗号資産投資におけるトラブルを理由に「諦めた」経験率は57.4%に達し、全年代の中で突出して高い数値となりました。

暗号資産への関心は非常に高い一方で、セキュリティ管理やウォレット運用の実務知識が十分に普及していない実態が浮き彫りとなっています。

SNSなどを駆使して情報を収集する世代だからこそ、暗号資産を狙った甘い勧誘や不審なサイトへアクセスしてしまうリスクは無視できません。

一度の操作ミスが資産の大半を失う事態を招き、それが結果として暗号資産市場からの撤退を加速させているのでしょう。

安易な気持ちで暗号資産運用を始め、結果として挫折を味わう構図が読み取れます。

30代40代の中堅層も看過できない水準

30代では39.1%、40代では29.8%と、中堅層においてもトラブル経験率は決して低くありません。

働き盛りであるこの世代は、忙しい日常の中で暗号資産運用を行うため、十分な時間をかけてリスク管理を行う余裕がない場合も多いはずです。

仕事や家庭の合間を縫って取引を行う中で、操作ミスやセキュリティ確認の漏れが起きやすい構造があります。

ボラティリティの激しい暗号資産市場において、十分なリテラシーがないまま運用を行うことは非常に危険です。

手軽に投資ができるスマホアプリの普及は、暗号資産への入り口を大きく広げました。

しかし、便利さの裏側で「暗号資産の技術的リスク」に対する理解が置き去りにされています。

60代は12.3%と低く慎重な管理が暗号資産を守る

一方で、年齢層が上がるにつれてトラブル経験率は減少傾向にあります。

特に60代におけるトラブル経験率は12.3%に留まっており、20代の暗号資産投資家と比較すると約4.7倍もの開きがあることがわかりました。

この差は、長年の社会経験で培われた慎重さが、暗号資産という未知の領域でも発揮されている結果ではないでしょうか。

シニア層は、暗号資産による一攫千金を求めるよりも、資産を守りながら運用する姿勢が強い傾向にあります。

この「慎重な管理」という方針が、結果として深刻なセキュリティ被害を回避する要因となっているようです。

若年層の行動力も重要ですが、暗号資産という資産クラスを扱う以上、「守り」の知識こそが最も求められているスキルと言えるでしょう。

「両方」スタイルが72.5%で最多

暗号資産投資を諦める瞬間とは？調査で分かった共通点｜株式会社Clabo短期と長期の併用で暗号資産リスクも最大化

調査の結果、暗号資産投資において短期トレードと長期保有の両方を行うスタイルが、72.5%という最も高いトラブル経験率を示しました。

複数の運用手法を同時に展開することは、それだけウォレットの操作回数や接続頻度が増えることを意味します。

利便性を求めて複数のプラットフォームを行き来するうちに、セキュリティの隙が生まれている可能性は否めません。

暗号資産の管理を複雑化させることが、トラブルの温床となっているのです。

アクティブな運用を好む投資家ほど、適切な保管体制を維持する難易度は上がります。

効率性を追求するあまり、暗号資産を預ける環境や管理手順への意識がおろそかになりがちなのでしょう。

ガチホ勢は暗号資産のリスクを比較的抑制可能

一方で、暗号資産を長期で保有するいわゆる「ガチホ」スタイルの投資家は、トラブル経験率が44.2%にとどまりました。

「両方」スタイルと比較すると約28ポイントもの開きがあり、運用手法の違いがリスクの大きさに直結していることが明白です。

長期保有者は頻繁に暗号資産を動かす必要がないため、人為的なミスを犯す機会そのものが少ないと言えます。

一度購入した暗号資産をコールドウォレットなどで堅実に保管する姿勢は、セキュリティの観点からも合理的です。

過度な運用を行わず、腰を据えて暗号資産と向き合うことが、結果として資産を守る防波堤となっています。

短期的な利益を追わないことが、暗号資産運用のリスク管理において強力な武器となるのです。

取引頻度と暗号資産トラブルは比例

投資スタイル別のデータから読み取れるのは、取引頻度の高さと暗号資産トラブル発生率の強い相関関係です。

頻繁に暗号資産を売買するスタイルほどトラブル率が上昇する傾向は、偶然ではなく必然的な結果といえるでしょう。

オンライン上の取引所や分散型アプリケーション（DApps）に接続するたびに、暗号資産は常に外部からの脅威にさらされます。

どれほど優れたセキュリティツールを使っていても、人間が操作を行う以上、ミスをゼロにすることは困難です。

取引回数が増えれば増えるほど、暗号資産を失う「確率」の試行回数が増えているのと同じです。

自身の投資スタイルがどれだけのリスクを孕んでいるのか、この数字を機に改めて見直す必要があるはずです。

- 中～大口保有者のリスク集中- 性別や経験年数で浮かび上がる属性- まとめ

上記内容を含め、アンケートの詳細なレポートは記事本文をご確認ください。

■ 調査概要

調査実施日：2026年4月10日

調査方法：インターネット調査

調査対象：国内在住の男女（暗号資産に投資している人、投資したことのある人）

有効回答数：746名

実施機関：株式会社Clabo

■ 調査設問項目

- 暗号資産（仮想通貨）の投資経験はありますか？- 暗号資産への投資経験年数はどのくらいですか？- 保有している暗号資産の総額はどのくらいですか？- あなたの主な投資スタイルを教えてください。- 紛失や送金ミスで資産を失った経験はありますか？

調査結果の完全版を確認 :https://www.clabo-inc.co.jp/media/articles/crypto-exit-trouble-survey

■ 暗号資産投資に関する免責事項

本レポートは情報提供を目的としており、いかなる投資勧誘や助言を構成するものではありません。暗号資産投資には高いリスクが存在し、投資判断は自己責任で行ってください。本レポートの内容の正確性、完全性、有用性について、いかなる保証も提供いたしません。投資に関する最終的な判断は、ご自身の判断で行い、必要に応じて専門家の助言を求めてください。

また、株式会社Claboではウォレットの復旧を始めとする、セキュリティ対策、保全手順、暗号資産に対する相談を承っております。

暗号資産に関わるお悩みがお有りの方はぜひ当社の初回無料相談窓口をご活用ください。

詐欺をはじめとするトラブルについてもご相談いただけますが、以下の公的・行政相談窓口のご活用もご検討ください。

■ 専門家・公的機関への相談窓口

Claboへのご相談（初回無料）：https://www.clabo-inc.co.jp/contact

警察相談専用電話(https://www.gov-online.go.jp/article/201309/entry-7508.html)：#9110

消費者ホットライン(https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/)：188

詐欺的な投資に関する相談ダイヤル(https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20240619/toshisagi.html)：0570-050-588

■ 引用・転載に関する規定

本調査データの引用・転載は、出典として以下を明記（リンク含む）していただければ自由に行えます。

出典リンクのない引用、およびデータの改ざんを確認した場合は、著作権保護に基づき、掲載の取り下げまたは修正依頼（DMCA申し立て等）を行う場合がございます。

調査主体：株式会社Clabo(https://www.clabo-inc.co.jp/)

公式レポート：https://www.clabo-inc.co.jp/media/articles/crypto-exit-trouble-survey

プレスリリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000050.000178703.html

Claboへのご相談（初回無料）：https://www.clabo-inc.co.jp/contact

■ 会社概要

株式会社Clabo

所在地：〒106-0032 東京都港区六本木一丁目4番5号 アークヒルズサウスタワー16階

代表取締役：上野 育真

設立：2025年7月

X（旧Twitter）：https://x.com/clabo_inc