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ニューヨークレストラン「サラベス」BASGATE横浜関内店 「サラベス・レヴィーン来日記念 スペシャルディナーコースイベント」
創業者“サラベス・レヴィーン”来日！
来日を記念し、サラベスと共に一日限りのスペシャルディナーコースを楽しむイベントを開催
開催日時 ： 2026年7月3日（金）
ニューヨークの朝食の女王”として人気を確立、ヘルシー&リッチでトレンド感あふれる味わいと空気感を時間帯に合わせ提供しているニューヨーク発祥のレストラン「サラベス」のBASEGATE横浜関内店では、「サラベス」創業者である“サラべス・レヴィーン”来日にあわせ、「サラベス・レヴィーン来日記念 スペシャルディナーコースイベント」を、7月3日（金）に開催します。
当イベントでは、この日のためだけに仕立てた「一日限り」のスペシャルディナーコースを、「サラベス」創業者であるサラベス・レヴィ―ンと共にお楽しみいただきます。
「サラベス・レヴィーン来日記念 スペシャルディナーコースイベント」では、「サラベス」創業者のサラベス・レヴィーン本人が登壇し、ご来店のお客様にご挨拶するほか、本人と記念撮影のほか、フランクな会話もお楽しみいただけます。
トークと共にお楽しみいただくお食事では、サラベスの原点であるニューヨーク伝統の味と、店舗有する横浜ならではの洋食文化を融合させた、モダンかつトレンド感あふれる一日限りのディナーコースを提供します。
「サラベス・レヴィーン来日記念 スペシャルディナーコースイベント」 開催概要
◇ 開催日時 ：
2026年7月3日（金）18：30〜／18：45〜／19：00
※入店時間を3回に分け実施いたします。ご予約受付時に指定いただけます。
◇ 参加費用 ：
お一人様 5,460円（税込）※2名様より承ります。
◇ 開催内容 ：
・ 「サラベス」創業者 “サラべス・レヴィーン”登壇
・ 一日限りのディナーコースの提供
※スパークリングワイン（ノンアルも可）、コーヒー または 紅茶つき
◇ 開催店舗 ：
サラベス BASEGATE横浜関内店
神奈川県横浜市中区港町1丁目1-1 BASEGATE横浜関内 グリーンウォークテラス2階
TEL. 045-319-6322
◇ 予約方法 ：
専用サイトより、事前申し込み制 ※受付期限6月25日（木）17時 （売り切れ次第終了）
https://peatix.com/event/5050388/view?k=c34e2e7363c3204fd5ad301f2b840d3ab4265c61
「サラベス・レヴィーン来日記念 スペシャルディナーコース」 内容
スパークリングワイン（ノンアルコールも可）
カリカリ食感のクラブケーキ タルタルソース添え
サラベスによるオリジナルレシピを忠実に再現したNYクラブケーキ。
チリコーンスープ
サラベス・夏の定番にもなっている、コーンの甘みに唐辛子の辛みが利いた、スィート＆スパイシーなコーンスープ。
横浜スモークショートリブ “ボルドレーズ照り焼き”赤ワイン香るマッシュポテト添え
NYブラッスリーのクラシックな「ボルドレーズソース」に、横浜洋食文化の“照り焼き”ニュアンスを融合。
赤ワイン・フォンドヴォー・醤油・燻香で、甘すぎず深い旨味に仕上げました。
サラベス・レヴィーン シグネチャー ニューヨークチーズケーキ
創業者サラベス・レヴィーンが大切にしてきた、ニューヨークの伝統を受け継ぐクラシックチーズケーキです。
サラベスの原点であるフルーツスプレッドとともに。
コーヒーまたは紅茶
「サラベス」 について
「Sarabeth’s（サラベス）」は、ニューヨーク出身の女性サラベス・レヴィーンにより、1981年ニューヨークのアッパーウェストサイドに創業しました。家族に伝わるレシピで作るフルーツスプレッド（果物の甘味をいかした砂糖控えめのジャム）をはじめ、フレンチトースト、パンケーキ、エッグベネディクト、ワッフルなど伝統的なアメリカの朝食メニューの“ヘルシー＆リッチ”な味わいから人気です。 レストラン格付けガイド「Zagat」ではニューヨークNo.1デザートレストランに選ばれ、「New York Magazine」からは“NYの朝食の女王”と賞賛され、多くのセレブリティも足を運び、映画「恋するベーカリー」で主演のメリル・ストリープに調理指導をしたことでも有名です。
日本国内においては2012年、ルミネ新宿店のオープンによって初上陸。25年12月には表参道店、本年3月には神奈川県初となるBASEGATE横浜関内店がオープン、現在6店舗（ルミネ新宿／品川／東京／表参道／BASEGATE横浜関内店／名古屋）を展開しています。
【国内店舗】
ルミネ新宿店
東京都新宿区新宿3-38-2 ルミネ2 2F
TEL.03-5357-7535
品川店
東京都港区港南2-18-1 アトレ品川 4F
TEL.03-6717-0931
東京店
東京都千代田区丸の内1-8-2 鉃鋼ビルディング南館 2・3F
TEL.03-6206-3551
表参道店
東京都港区北青山三丁目8番15号 GREEN TERRACE 表参道2階
TEL.03-6450-6474
BASEGATE横浜関内店
神奈川横浜市中区港町1丁目1-1 BASEGATE横浜関内 グリーンウォークテラス2階
TEL. 045-319-6322
名古屋店
愛知県名古屋市中村区名駅1-1-3 タカシマヤ ゲートタワーモール 1F
TEL. 052-566-6102
・公式HP
https://www.sarabethsrestaurants.jp/
・公式オンラインショップ
https://store.sarabethsrestaurants.jp/
・Facebook
https://www.facebook.com/sarabethsrestaurants/
・Instagram
http://instagram.com/sarabethsjapan
本件に関するお問合わせ先
株式会社 WDI JAPAN マーケティング部
広報：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
関連リンク
サラベス 公式オンラインショップ
https://store.sarabethsrestaurants.jp/
WDI
https://www.wdi.co.jp/
WDI 広報お問合せフォーム
https://www.wdi.co.jp/contact/press
来日を記念し、サラベスと共に一日限りのスペシャルディナーコースを楽しむイベントを開催
開催日時 ： 2026年7月3日（金）
ニューヨークの朝食の女王”として人気を確立、ヘルシー&リッチでトレンド感あふれる味わいと空気感を時間帯に合わせ提供しているニューヨーク発祥のレストラン「サラベス」のBASEGATE横浜関内店では、「サラベス」創業者である“サラべス・レヴィーン”来日にあわせ、「サラベス・レヴィーン来日記念 スペシャルディナーコースイベント」を、7月3日（金）に開催します。
当イベントでは、この日のためだけに仕立てた「一日限り」のスペシャルディナーコースを、「サラベス」創業者であるサラベス・レヴィ―ンと共にお楽しみいただきます。
「サラベス・レヴィーン来日記念 スペシャルディナーコースイベント」では、「サラベス」創業者のサラベス・レヴィーン本人が登壇し、ご来店のお客様にご挨拶するほか、本人と記念撮影のほか、フランクな会話もお楽しみいただけます。
トークと共にお楽しみいただくお食事では、サラベスの原点であるニューヨーク伝統の味と、店舗有する横浜ならではの洋食文化を融合させた、モダンかつトレンド感あふれる一日限りのディナーコースを提供します。
「サラベス・レヴィーン来日記念 スペシャルディナーコースイベント」 開催概要
◇ 開催日時 ：
2026年7月3日（金）18：30〜／18：45〜／19：00
※入店時間を3回に分け実施いたします。ご予約受付時に指定いただけます。
◇ 参加費用 ：
お一人様 5,460円（税込）※2名様より承ります。
◇ 開催内容 ：
・ 「サラベス」創業者 “サラべス・レヴィーン”登壇
・ 一日限りのディナーコースの提供
※スパークリングワイン（ノンアルも可）、コーヒー または 紅茶つき
◇ 開催店舗 ：
サラベス BASEGATE横浜関内店
神奈川県横浜市中区港町1丁目1-1 BASEGATE横浜関内 グリーンウォークテラス2階
TEL. 045-319-6322
◇ 予約方法 ：
専用サイトより、事前申し込み制 ※受付期限6月25日（木）17時 （売り切れ次第終了）
https://peatix.com/event/5050388/view?k=c34e2e7363c3204fd5ad301f2b840d3ab4265c61
「サラベス・レヴィーン来日記念 スペシャルディナーコース」 内容
スパークリングワイン（ノンアルコールも可）
カリカリ食感のクラブケーキ タルタルソース添え
サラベスによるオリジナルレシピを忠実に再現したNYクラブケーキ。
チリコーンスープ
サラベス・夏の定番にもなっている、コーンの甘みに唐辛子の辛みが利いた、スィート＆スパイシーなコーンスープ。
横浜スモークショートリブ “ボルドレーズ照り焼き”赤ワイン香るマッシュポテト添え
NYブラッスリーのクラシックな「ボルドレーズソース」に、横浜洋食文化の“照り焼き”ニュアンスを融合。
赤ワイン・フォンドヴォー・醤油・燻香で、甘すぎず深い旨味に仕上げました。
サラベス・レヴィーン シグネチャー ニューヨークチーズケーキ
創業者サラベス・レヴィーンが大切にしてきた、ニューヨークの伝統を受け継ぐクラシックチーズケーキです。
サラベスの原点であるフルーツスプレッドとともに。
コーヒーまたは紅茶
「サラベス」 について
「Sarabeth’s（サラベス）」は、ニューヨーク出身の女性サラベス・レヴィーンにより、1981年ニューヨークのアッパーウェストサイドに創業しました。家族に伝わるレシピで作るフルーツスプレッド（果物の甘味をいかした砂糖控えめのジャム）をはじめ、フレンチトースト、パンケーキ、エッグベネディクト、ワッフルなど伝統的なアメリカの朝食メニューの“ヘルシー＆リッチ”な味わいから人気です。 レストラン格付けガイド「Zagat」ではニューヨークNo.1デザートレストランに選ばれ、「New York Magazine」からは“NYの朝食の女王”と賞賛され、多くのセレブリティも足を運び、映画「恋するベーカリー」で主演のメリル・ストリープに調理指導をしたことでも有名です。
日本国内においては2012年、ルミネ新宿店のオープンによって初上陸。25年12月には表参道店、本年3月には神奈川県初となるBASEGATE横浜関内店がオープン、現在6店舗（ルミネ新宿／品川／東京／表参道／BASEGATE横浜関内店／名古屋）を展開しています。
【国内店舗】
ルミネ新宿店
東京都新宿区新宿3-38-2 ルミネ2 2F
TEL.03-5357-7535
品川店
東京都港区港南2-18-1 アトレ品川 4F
TEL.03-6717-0931
東京店
東京都千代田区丸の内1-8-2 鉃鋼ビルディング南館 2・3F
TEL.03-6206-3551
表参道店
東京都港区北青山三丁目8番15号 GREEN TERRACE 表参道2階
TEL.03-6450-6474
BASEGATE横浜関内店
神奈川横浜市中区港町1丁目1-1 BASEGATE横浜関内 グリーンウォークテラス2階
TEL. 045-319-6322
名古屋店
愛知県名古屋市中村区名駅1-1-3 タカシマヤ ゲートタワーモール 1F
TEL. 052-566-6102
・公式HP
https://www.sarabethsrestaurants.jp/
・公式オンラインショップ
https://store.sarabethsrestaurants.jp/
https://www.facebook.com/sarabethsrestaurants/
http://instagram.com/sarabethsjapan
本件に関するお問合わせ先
株式会社 WDI JAPAN マーケティング部
広報：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
関連リンク
サラベス 公式オンラインショップ
https://store.sarabethsrestaurants.jp/
WDI
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WDI 広報お問合せフォーム
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