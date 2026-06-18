「ニッポンの百貨をおもしろく。」をコンセプトに、日本全国のこだわりの食品や雑貨をセレクトし販売する株式会社日本百貨店(本社：東京都港区、代表取締役社長：浮ケ谷 祥、以下 日本百貨店)は、2026年6月20日(土)より、日本全国の産地から直送される旬の生鮮三品を販売する新企画「産直 とれたて！美味いもの市」をスタートします。





「産直 とれたて！美味いもの市」





日本百貨店ではこれまで、主に地域の加工食品を取り扱ってまいりましたが、本企画ではアクセルクリエィションが持つ全国の生産者ネットワークを活用し、青果・水産・畜産などの生鮮三品の取り扱いも開始します。

記念すべき第1弾は、山形県を代表するさくらんぼ「佐藤錦」です。

産地直送ならではの鮮度と旬の美味しさを、ぜひこの機会にお楽しみください。









【山形の初夏を代表する果実「佐藤錦」】

山形の初夏は佐藤錦で始まると言っても過言ではありません。

甘味と酸味のバランスに優れた上品な味わいは、多くの人を魅了し続けており、“さくらんぼの王様”とも称される人気品種です。

今回販売する佐藤錦は、樹上で完熟するまで大切に育てられた実だけを朝摘みし、速やかに出荷。産地ならではの鮮度でお届けいたします。





山形の初夏を代表する果実「佐藤錦」





【生産者紹介】

代表生産者は、山形県でさくらんぼ栽培を行う阿部 隆幸さんです。

まるで枝垂れ桜を思わせるようにたわわに実った佐藤錦は、阿部さんが長年培ってきた栽培技術の結晶です。

樹に十分な葉を残して光合成を促し、樹勢を高めながら丁寧に育成。さらに剪定によって果実の生育環境を整え、最後は樹上で完熟するまで待つことで、鮮やかな色艶と濃厚な味わいを実現しています。





代表生産者の阿部 隆幸さん





【ギフトにも選ばれる品質の佐藤錦を税抜990円で】

今回販売する商品は、ギフト用としても選ばれる秀品規格の佐藤錦です。

通常は贈答用としても選ばれる品質の商品を、初回特別価格として税抜990円(税込1,069円)で販売いたします。

産地直送ならではの鮮度と品質を、お求めやすい価格でお楽しみいただけます。





山形県産 佐藤錦





＜「佐藤錦」販売概要＞

商品名 ： 山形県産 佐藤錦

販売価格： 990円(税抜)、1,069円(税込)

販売方法： 数量限定販売

販売店舗・販売開始日：

・日本百貨店しょくひんかん(秋葉原)

2026年6月20日(土)

https://www.nippon-dept.jp/shop/pages/shop_shokuhinkan.aspx

・日本百貨店にほんばし總本店(日本橋)

2026年6月20日(土)

https://www.nippon-dept.jp/shop/pages/shop_nihonbashi.aspx

・日本百貨店おみや(埼玉県・大宮)

2026年6月27日(土)

https://www.nippon-dept.jp/shop/pages/shop_omiya.aspx

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。









【今後の展開】

「産直 とれたて！美味いもの市」では、今後も全国各地から旬の生鮮三品を、第2弾、第3弾と順次展開してまいります。

日本百貨店は、地域に興味関心の高い都市部のお客様と全国の生産者をつなぐことで、日本の一次産業の活性化や販路拡大にも貢献してまいります。









【株式会社日本百貨店について】

「ニッポンの百貨をおもしろく。」をコンセプトに、日本全国47都道府県の食品・雑貨・工芸品を集めたセレクトショップを運営。東京・神奈川・埼玉で直営店舗を展開し、全国で催事「出張！日本百貨店」を開催しています。









【会社概要】

会社名： 株式会社日本百貨店(読み方：にっぽんひゃっかてん)

所在地： 東京都港区港南2-15-3 品川インターシティ C棟 25F

代表者： 代表取締役社長 浮ケ谷 祥

WEB ： https://corp.nippon-dept.jp









【店舗(直営店)】

●日本百貨店にほんばし總本店(日本橋)

●日本百貨店しょくひんかん(秋葉原)

●日本百貨店あかれんが(神奈川県・横浜)

●日本百貨店おみや(埼玉県・大宮)









【オンラインショップ(一時販売停止中)】

https://www.nippon-dept.jp