ビースタイルグループ、子育て世代の働き方充実に向けた街全体での取り組みを共同で実施。都市OSを活用し住民向けサービスを本格展開

株式会社ビースタイル ホールディングス

株式会社ビースタイルスマートキャリア（代表取締役 増村 一郎、以下「ビースタイルスマートキャリア」）、株式会社ビースタイルメディア（代表取締役社長 石橋 聖文、以下「ビースタイルメディア」）、Beyondge株式会社（代表取締役CEO 野上 隆徳、以下「Beyondge」）、一般社団法人UDCKタウンマネジメント（以下「UDCKタウンマネジメント」）は、三井不動産株式会社（代表取締役社長 植田俊、以下「三井不動産」）と協力しながら都市OS「スマートライフパス」を活用した復職支援に共同で取り組んでいきます。

本取り組みは、柏の葉スマートシティにおいて、子育てや家庭との両立を理由に離職・就業中断した人々に対し、地域・企業・テクノロジーが連携して復職を支援する取り組みです。都市OS「スマートライフパス」を活用し、住民一人ひとりのライフスタイルや希望に寄り添いながら、就業前の情報提供からキャリア相談、仕事との接点創出、就業機会の提供までを一気通貫でサポートします。これにより、働きたい意欲がありながらも一歩を踏み出せない子育て世帯の働き始めのハードルを下げ、地域における多様で持続可能な働き方の実現を目指します。

■取り組みの概要

ビースタイルスマートキャリア、ビースタイルメディアは仕事と家庭の両立を希望する主婦・主夫層の実情や本音を探る調査機関、「しゅふＪОＢ総研」（運営：株式会社ビースタイルホールディングス）が実施した「働き始めのハードル」をテーマにしたアンケート調査を通じて、「希望する条件に合う求人が少ない」と感じている人が6割にのぼるという課題があることを明らかにしました。一方で、しゅふは働き方や条件を柔軟に調整しながら仕事を選ぼうとしているものの、そうした選択肢や情報が十分に得られていないという課題も見えてきました。

ビースタイルスマートキャリア、ビースタイルメディア、一般社団法人UDCKタウンマネジメントは業務提携を締結し、子育て世帯の働き方を充実させる復職支援の本格展開を行うことを発表します。UDCKタウンマネジメントは三井不動産を通じて柏の葉スマートシティの場を活用、既に稼働済みの住民ポータル「スマートライフパス」を活用します。

ビースタイルスマートキャリア、ビースタイルメディアは、三井不動産・BIPROGYが共同開発した都市OSスマートライフパス、Dot to Dotを将来的に活用することも視野に入れながら、スマートシティ住民の就職や復職のサポートに力を入れていきます。

■各団体の役割

[表: https://prtimes.jp/data/corp/3176/table/1128_1_0c5cb12ca214c532bc4933ddcf7e0a6c.jpg?v=202606171052 ]

■「スマートライフパス」とは

柏の葉スマートシティでは、「健康長寿」「新産業創造」「環境共生」の3つのテーマを掲げて、街づくりを行ってきました。特に「健康長寿」に関しては、三井不動産を中心に医療機関や大学、スタートアップなどと連携し、あらゆる世代の健康促進を支援するサービスを展開しています。 その中で柏の葉に関わる生活者の方を対象に、複数のヘルスケア関連サービスをご利用いただけるポータルサイトとして2020年にサービスを開始したのが「スマートライフパス」です。

■「Dot to Dot」とは

パーソナルデータ活用とプライバシー保護の両立を実現し、異なる業界や業種間の共創を促す分散型企業間データ流通基盤です。三井不動産とBIPROGYが共同開発し、2020年11月26日から柏の葉スマートシティに提供を開始しました。Dot to Dotは、デジタル庁が発行するデジタル実装の優良事例を支えるサービス／システムのカタログ（2024年春版）に掲載されているデータ連携基盤です。

※Dot to Dot はBIPROGY株式会社の登録商標です。

■各企業概要

株式会社ビースタイルスマートキャリア

しゅふＪＯＢスタッフィング : https://www.b-stylejob.jp/

スマートキャリア ：https://smartcareer.b-stylejob.jp/

スマートキャリアAGENT ：https://smartcareer.b-stylejob.jp/about/seishain/?utm_source=smartc

人材派遣事業および人材紹介事業を中心に、「しゅふＪＯＢスタッフィング」「スマートキャリア」などのサービスを展開し、多様な働き方を支援する人材サービスを提供しています。

特に、「時短」「柔軟な働き方」といった制約のある中でも、働きたいしゅふ層を中心に、スキルや経験を活かして働きたい人材と、必要な業務を適切に担う人材を求める企業をつなぐことで、新しい雇用のあり方を提案しています。

株式会社ビースタイルメディア

しゅふＪＯＢ : https://part.shufu-job.jp/

ビースタイルメディア : https://www.bstylegroup.co.jp/corporate/company/media/ (https://www.bstylegroup.co.jp/corporate/company/media/)

しゅふ特化型の求人サイト「しゅふＪＯＢ」を運営しています。日数・時間・在宅勤務・扶養内・急なお休みに配慮した求人など、しゅふの生活制約を前提に設計された検索機能を特徴とし、ライフスタイルに応じて働きたい人材と企業をつなぐプラットフォームを提供しています。

推進部門と現場部門の役割を明確に分け、全社一丸となったDXを推進します。

ビースタイルグループ

https://www.bstylegroup.co.jp/

Beyondge株式会社

https://www.beyondge.com

Beyondgeは「あたらしい世界のその先へ」をビジョンに掲げ、スタートアップの創出・育成・イグジット支援と、大企業のグロースハックを強みとするイノベーションスタジオです。事業、採用支援、投資、M&A、テクノロジーの5つの領域から、顧客の変化を促し、非連続な成長を実現しています。

一般社団法人UDCKタウンマネジメント

https://www.udcktm.or.jp/

柏の葉の街づくりを推進する公・民・学連携組織「柏の葉アーバンデザインセンター（ＵＤＣＫ）」を母体とし、公共空間の管理運営を担う法人組織を設立。 「都市再生推進法人」の指定を受け、UDCK全体の活動と一体性を保ちながら、必要な独自事業を担い、柏の葉の街づくりを支えています。スマートライフパス柏の葉を運営しています。

スマートライフパス柏の葉:https://www.dataplatform-portal.jp/

三井不動産株式会社

柏の葉スマートシティ:https://www.kashiwanoha-smartcity.com/

街づくりを通じて社会課題の解決に挑戦し、新たな価値を創っていく総合デベロッパー。

柏の葉スマートシティにおいては、AI/IoTなど新技術の導入によるデータ駆動型のスマート・コンパクトシティの形成を目指しており、国土交通省「Society5.0」の実現に向けたスマートシティモデル事業の先行モデルプロジェクトに選定されました。

今後、健康・医療に係る医療機関サービスのスマート化に取り組んでいきます。また、三井不動産グループは、環境（E）・社会（S）・ガバナンス（G）を意識した事業推進、すなわちESG経営を推進することで、日本政府が提唱する「Society5.0」の実現や、「SDGs」の達成に大きく貢献できるものと考えています。

＜参考情報・関連リリース＞

※ スマートライフパスについて

生活をより豊かにするためのポータルサイト

「スマートライフパス柏の葉」2020年11月26日より開始。

https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2020/1126_01/

※しゅふＪОＢ総研調査

「しゅふの働き始めのハードルは？「希望の求人少ない 」63.5％」

https://www.bstylegroup.co.jp/news/36298/