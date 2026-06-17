元日本代表も「時間を忘れて没頭した」フットボールイベント運営シミュレーション『COPA CITY』ついに発売開始！

松竹株式会社

松竹株式会社ゲーム事業室（以降、松竹ゲームズ(https://x.com/ShochikuGames)）は、Triple Espresso（ポーランド）が開発、パブリッシングするフットボールイベント運営シミュレーション『COPA CITY』（コパシティ）について、PlayStation5にて発売開始したことをお知らせいたします。

本作は、選手や監督ではなく「試合を運営する側」に着目した、これまでにないフットボールゲームです。2026年2月に開催されたSteam Nextフェスではスポーツカテゴリで1位を獲得し、体験版はすでに世界累計5.5万ダウンロードを突破するなど世界中のファンから注目を集めている作品です。また、5月に開催した先行試遊会では、ゲストとして登壇した元サッカー日本代表の佐藤寿人氏より「試合を運営する側になったのは初めて。時間があっという間に過ぎるゲーム」と、本作のクオリティに太鼓判を押していただきました。

■『COPA CITY』ゲームの特徴

1.「選手」ではなく「都市」を操る：フットボールイベント運営

・試合の舞台裏にある「メガイベントの物流・インフラ」に特化した新ジャンルです。

・プレイヤーの役割は、スタジアム周辺の全ロジスティクスを完遂させることです。

2. 圧倒的なリアリティ：実名クラブ × 実在都市

・ライセンス：直近の欧州チャンピオンズリーグで世界を熱狂させたアーセナルほか、バイエルンやフラメンゴ等のビッグクラブが登場します。

・舞台： ベルリンやワルシャワなど、実在の地図に基づいた戦略的立案が可能です。

3. 「準備（静）」と「当日（動）」の2フェーズ体験

・準備： 交通網の再編、ファンゾーン設置、警備計画など「都市のリデザイン」を行います。

・当日： 数万人の群衆が押し寄せる中、渋滞やトラブルにリアルタイムで即応します。

■PlayStation(R)5版ストアページ

https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10011541

■トレーラー

https://youtu.be/sludtznBQ3s

■スクリーンショット：

■ゲーム概要

【タイトル】『COPA CITY』

【リリース】2026年6月17日（水）（日本時間）

【対応プラットフォーム】 PlayStation(R)5 / Xbox Series X|S / PC (Steam)

【価格】5,720円（税込）※プラットフォームにより価格が異なる場合がございます

【プレイ人数】1名

【デベロッパー】Triple Espresso

【パブリッシャー】Triple Espresso, Shochiku



■Triple Espressoについて

Triple Espressoは、ポーランドのワルシャワを拠点とする新進気鋭のゲームスタジオです。

当スタジオは、Ubisoft、Techland、Blizzard Entertainment、EA Sportsといった企業でキャリアを積んだメンバーによって構成されています。メンバーは、Dying Light 2, Watch Dogs, Witcher, Frostpunk, Pure Farming 2018, Builder Simulatorのような数々のヒットタイトルの制作に携わってきた経験を持っています。

サッカーに対する深い造詣と確かなゲーム開発技術を融合させることで、これまでにない豊かで没入感のあるゲーム体験を創造することを目指しています。

■松竹ゲームズ（松竹株式会社 ゲーム事業室）

2024 年 6 月に松竹株式会社内のゲーム事業専門室としてスタート。PC およびコンソール向けゲ ームを、日本やアジアを中心としたグローバル市場でパブリッシングしています。 https://game.shochiku.co.jp