3年連続！岐阜県のじゃがいも畑でファンミーティングを実施2026年度 Calbee『Fan With! Project』第3回

カルビー株式会社

カルビー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO：江原 信）は、カルビーファンの皆さまと交流するCalbee『Fan With! Project』の一環として、ファンミーティングを開催しましたのでお知らせします。2026年度の第3回として6月13日（土）に岐阜県海津市のじゃがいも畑で収穫体験を行い、ファン約50名さまに参加いただきました。

【企画経緯】

カルビーは1949年の創立以来、「かっぱえびせん」「ポテトチップス」「フルグラ(R)」「じゃがりこ」など、数多くの商品を発売してきました。そんなカルビー商品をご愛顧いただいているファンの皆さまと実際にお会いし、つながりを深めたいという想いから、2024年にカルビー初となる全国規模のファンミーティングCalbee『Fan With! Project』をスタート。全国17カ所の拠点で展開し多くのファンの皆さまにご参加いただきました。2025年度はグループ会社「カルビーポテト」や他社との協業型ファンミーティングを初開催し、2026年3月21日には、海外で初となる香港でのファンミーティングを開催。これまでに累計1,000名以上のファンと約700名の従業員がプロジェクトを通して交流しました。

2025年度のファンミーティングでは、開催後アンケートで満足度平均4.94点(5点満点)をいただくとともに、イベント参加後の商品購入金額が参加前に比べ平均153％※1に伸長するなど、お客様がカルビー商品への関心を高めていただく機会になりました。さらに、普段の業務でお客様との接点が少ない工場や営業などのカルビー従業員がファンの皆さまと交流することで、従業員のモチベーションは平均4.8点（5点満点）という高い数値を獲得しました。

2025年度の実績を踏まえ、2026年度もCalbee『Fan With! Project』の実施を決定。「カルビーポテトチップス」シリーズのファンミーティングを中心に、工場や全国の支店、グループ会社、じゃがいも畑で14回ほど開催する予定です。2026年度は、今回のファンミーティングが第3回目です。

※1：スマートフォンアプリ「カルビー ルビープログラム」にて調査、対象商品はカルビー全商品

【岐阜県海津市の畑でファンミーティングを開催】

2026年度のCalbee『Fan With! Project』の第3回は、6月13日（土）に岐阜県海津市のじゃがいも畑でじゃがいもの収穫体験を行いました。毎年多くのご応募をいただいており、岐阜県でのファンミーティングは3年連続となります。最初にオリエンテーション、オリジナルタオルを掲げて記念撮影を行い、いざ収穫体験へ。天気にも恵まれ、青空の中、夢中でじゃがいもを掘りました。その後、ファンの皆さまにカルビーのことをもっと知っていただくため、同じ岐阜県内の岐阜かかみがはら工場で生産された商品を中心に試食を兼ねたオリジナルクイズ大会を行い、ファン総勢約50名さまが楽しみました。

～当日の様子～

【ファンミーティングの応募方法】

「カルビー ルビープログラム」内で募集いたします。折りパケの対象となるカルビー商品の空き袋を指定の形に折りたたんで「ルビープログラム」上で撮影すると、ルビー（ポイント）を獲得できます。500ルビー貯まるごとに1回応募ができます。当選された場合は応募者１組5名様までご参加いただけます。キャンペーン期間中、お一人さま何度でも応募いただけます。

特設ウェブサイト：https://www.calbee.co.jp/lbeeprogram/fanmeeting/



※イベント参加人数には制限がございます。プログラム内容はイベントにより異なります。