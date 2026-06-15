【7/15 開催】日本最大級の「カスタマーサクセス・アワード2026」ノミネート企業決定

一般社団法人日本カスタマーサクセス協会

カスタマーサクセス株式会社と一般社団法人日本カスタマーサクセス協会は、2026年7月15日に開催する「カスタマーサクセス・アワード2026」の最終ノミネート企業3社を決定しました。本アワードには日本電気株式会社（NEC）、三菱電機など大手企業10社11部門がエントリー。企業変革を支える優れたカスタマーサクセスの取り組みを表彰するほか、当日は日本唯一のCSピッチバトル「カスタマーサクセス天下一武闘会」も開催します。

特設サイト： https://cs-award2026.customer-success.co.jp/

■ カスタマーサクセス・アワード2026について

「カスタマーサクセス・アワード2026」は、既存の枠組みを超え、顧客価値の創出と事業成長の両立を実現しながら、組織変革を推進した企業を表彰するアワードです。本年は最高賞「The Blue Flag of the Year 2026」を設け、全国から集まったエントリー企業の中から最終ノミネート企業3社を選出しました。

審査では、「突破力」「全社的インパクト」「再現性」の3つの観点を重視し、多くの企業・組織にとって指針となる先進的な取り組みを評価しています。

最優秀賞となる「The Blue Flag of the Year 2026」は、7月15日の授賞式にて発表します。

■ アワード ノミネート企業3社

本アワードには、日本を代表する大手企業を中心に10社11部門からエントリーがありました。製造業、金融業、通信業、教育業界など、多様な業種から応募が集まり、カスタマーサクセスへの取り組みが幅広い業界へ広がっていることを示す結果となりました。

一般社団法人日本カスタマーサクセス協会が監修する審査基準に基づき、各社の取り組みを「突破力」「全社的インパクト」「再現性」の観点から評価。加えて、各社へ取り組みの詳細についてインタビューし、定量的・定性的に評価を行いました。その結果、以下の3社を最終ノミネート企業として選出しました。

【ノミネート企業】

・NTTドコモビジネス株式会社

・日本電気株式会社（NEC）

・株式会社ベネッセコーポレーション 小中学校事業本部

※掲載は法人格を除いた社名の五十音順です。

■ エントリー企業一覧

本アワードには、製造業、金融業、通信業、人材サービス業など幅広い業界からエントリーが集まりました。応募企業は以下の通りです。

アマノ株式会社

NTTドコモビジネス株式会社

住友三井オートサービス株式会社

日本電気株式会社（NEC）

パーソルキャリア株式会社

株式会社ベネッセコーポレーション

・大学・社会人事業本部 法人営業部

・小中学校事業本部

HENNGE株式会社

三井住友カード株式会社

三菱電機株式会社

リコーITソリューションズ株式会社

※掲載は法人格を除いた社名の五十音順です。

■ 一般社団法人日本カスタマーサクセス協会 代表理事 山田ひさのり コメント

今年は製造業、金融業、通信業など幅広い業界から応募が集まり、カスタマーサクセスがSaaS業界にとどまらず企業変革の重要テーマとして広がっていることを実感しました。

今回ノミネートされた3社は、それぞれ異なる環境や課題を抱えながらも、顧客価値向上と事業成長の両立に向けて組織変革を推進し、他社にとっても参考となる再現性の高い取り組みを実践されていました。

当日は受賞企業の発表とともに、その挑戦の背景や実践知を共有いただくことで、日本におけるカスタマーサクセスのさらなる発展につながる場になればと考えています。

■ 当日のプログラム：The Blue Flag of the Year授賞式＆トークセッション

当日は、ノミネート3社の中から最高賞「The Blue Flag of the Year 2026」の受賞企業を発表します。

授賞式後には、受賞企業の代表者と一般社団法人日本カスタマーサクセス協会 代表理事・山田ひさのりによる特別トークセッションを開催。組織変革の背景や実践上の課題、その乗り越え方などを振り返りながら、顧客価値の創出と事業成長を両立するための実践知を共有します。

本セッションでは、受賞企業の取り組みを通じて、日本におけるカスタマーサクセスの現在地と今後の可能性を探ります。

■ 審査体制について

当協会が選定したスペシャリストを審査員として招へいし、厳正な審査を行います。

古森 茂幹氏（当協会 理事 / 株式会社セールスフォース・ドットコム 前取締役副会長）

日本におけるカスタマーサクセスの概念を定着させた第一人者であり、グローバルスタンダードな知見と経営的視点の双方から、取り組みの「全社インパクト」を評価します。

谷口 修氏（イー・パートナーズ有限会社 代表取締役）

コールセンターおよび顧客接点領域における長年のコンサルティング実績と深い造詣を有しており、顧客体験（CX）の質や、現場レベルでの「実効性」を専門的な立場から評価します。

宮田 善孝氏（Zen and Company 代表取締役 / 日本CPO協会 常務執行理事 / ALL STAR SAAS FUND Advisor）

プロダクトマネジメントと投資家双方の視点を併せ持ち、SaaSビジネスにおけるプロダクトとCSの連携、および事業成長への「再現性」という観点で評価します。

山田 ひさのり（当協会 代表理事）

多数の企業のCS組織立ち上げ・構築を支援してきた国内屈指の実践者であり、最新の業界動向に照らした「先進性」と、組織への「定着度」を評価します。

■ 「カスタマーサクセス 天下一武闘会」開催 出場者決定

「カスタマーサクセス天下一武闘会」は、2018年より開催されている、日本唯一のカスタマーサクセス従事者によるピッチバトルです。現場で培った知見や挑戦の軌跡を共有し合う場として、多くのカスタマーサクセス実践者から支持を集めてきました。



本年度も多数の応募の中から厳正な審査を実施し、以下の4名を出場者として選出しました。当日は、それぞれが取り組んできた実践事例や挑戦を17分間のピッチで発表し、会場参加者によるリアルタイム投票によって優勝者を決定します。

投票は「先進性」「波及性」「プレゼンテーション力」の3つの観点から行われ、優勝者には賞金50万円と「最強のカスタマーサクセス・マネージャー」の称号が贈られます。

業界や企業規模を超えて活用できる実践知と、現場ならではの熱量あふれるプレゼンテーションにご期待ください。

【出場者一覧】

・株式会社Schoo

カスタマーサクセス部門 部門責任者

下西 彩香

・株式会社スタメン

執行役員 VP of Customer Success

山田 亮二

・STORES株式会社

カスタマーズ部門 グロースサクセス本部 マネージャー

神田 拓哉

・フリー株式会社

freee-mcp エバンジェリスト

青山 翔平

※掲載は法人格を除いた社名の五十音順です。

■ 開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/152983/table/26_1_6e4b757b6904e1713013df0babc7625a.jpg?v=202606150451 ]

■ 観覧申し込み方法

観覧希望の方は、以下リンクよりお申し込みください。

・観覧チケットの申込：こちらから申し込み(https://cs-award-2026.peatix.com/)

一般参加：2,000円

日本カスタマーサクセス協会 会員企業：無料

※詳細条件はサイトをご確認ください

■カスタマーサクセス株式会社（主催企業）

会社名 ：カスタマーサクセス株式会社

設立 ：2025年10月1日

代表取締役 ：岩熊 勇斗、梶原 将翔

所在地 ：〒100-0004 東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエアイーストタワー4F

事業内容 ：カスタマーサクセスに関するコンサルティング・人材育成・採用支援事業

ホームページ ：https://customer-success.co.jp/

問い合わせ先 ：info@customer-success.co.jp

■一般社団法人日本カスタマーサクセス協会について

「カスタマーサクセスで、顧客と共に企業が持続的に成長できる社会を実現する」をビジョンに、団体におけるカスタマーサクセスの組織化、ナレッジの共有による日本の産業競争力の向上を目指します。そのため、カスタマーサクセス先進企業および有識者が中心となって、産業活用促進、人材育成、実態調査、啓蒙活動など、カスタマーサクセスの認知向上と各種団体での発展のために必要な活動を行っていきます。

URL：https://www.jpncsa.org

【協会概要】

名称 ：一般社団法人日本カスタマーサクセス協会

設立 ：2024年11月

所在地 ：〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目17-1 PMO銀座II 5F・8F (総合受付 5F)

活動内容 ：カスタマーサクセスについての実装支援、コンサルティング、

勉強会・講演会の実施、書籍の出版、

『カスタマーサクセス実態調査』の実施・発行等

問い合わせ先：contact@jpncsa.org

＜取材のお問い合わせ＞

日本カスタマーサクセス協会PR担当：中釜・後藤・竹鼻

contact@jpncsa.org







