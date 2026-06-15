ダミアーニ イタリア・コモ湖にて「ARTE MAESTRA」ハイジュエリー コレクションを発表

ダミアーニ・ジャパン株式会社

洗練されたメイド・イン・イタリーのジュエリーで世界的に知られ、創業家による経営を現在も続けるダミアーニは6月11日（木）に、ハイジュエリー コレクション「Arte Maestra」をイタリア・コモ湖にて発表しました。才能と卓越したクラフツマンシップの融合を称える新たなハイジュエリー コレクションは、コモ湖を望む16世紀の歴史的邸宅、Villa Pliniana（ヴィラ・プリニアーナ）の壮麗な舞台で初披露されました。

「ARTE MAESTRA」の各ジュエリーは、芸術史に名を刻む偉大な巨匠たちが直感を形へと昇華し、不朽の名作を生み出した創造の衝動から着想を得ています。芸術家から職人へと受け継がれる創造のプロセスは、知識、卓越した技術、そしてたゆまぬ献身によって支えられています。こうして生み出されたジュエリーは、一つひとつがアイデアを具現化した作品であり、光、フォルム、そして動きの完璧な調和を実現するため、細部に至るまで丹念に作り込まれています。

本コレクションは、8つの芸術的傑作を特徴づける要素の深い探究から着想を得ています。カラヴァッジョの《メドゥーサ》¹ の魅惑的な引力、ボッティチェリの《プリマヴェーラ》¹に描かれた自然の歓喜に満ちた目覚め、葛飾北斎の《神奈川沖浪裏》²が宿す原初の力、チョン・ソン（鄭敾）の《秋日閑猫》³の瞑想的な静寂、ワシリー・カンディンスキーの《Gray Form》⁴の厳格でありながら豊かな表現性、グスタフ・クリムトの《接吻》⁵が湛える陶酔的な憧憬、クロード・モネの《睡蓮》⁶の無限に広がる光、そしてフィンセント・ファン・ゴッホの《ひまわり》⁴の質感あふれる鮮やかな生命力です。

¹ 掲載許可：イタリア文化省 フィレンツェ、ウフィツィ美術館

² 作品所蔵：ニューヨーク、メトロポリタン美術館

³ ソウル、(C)간송미술문화재단 澗松美術文化財団

⁴ 作品所蔵：ミュンヘン、バイエルン州立絵画コレクション

⁵ 作品所蔵：ウィーン、ベルヴェデーレ宮殿 オーストリア・ギャラリー

⁶ 作品所蔵：シカゴ美術館

発表会後には、エクスクルーシブなイベントが開催されました。会場には、日本の女優・モデルの池田エライザ、韓国の女優ムン・ガヨン、イタリアのトップモデル、マリアカルラ・ボスコーノ、イタリアのテニス選手ジャスミン・パオリーニ、俳優ステファノ・アッコルシ、女優エレナ・ソフィア・リッチおよびアンナ・フェルツェッティ、ソーシャルメディアで絶大な影響力を持つキアラ・フェラーニ、そしてモデルのライラ・ハサノヴィッチなど、各界の著名ゲストが出席しました。

池田 エライザムン・ガヨンマリアカルラ・ボスコーノジャスミン・パオリーニ

ステファノ・アッコルシエレナ・ソフィア・リッチアンナ・フェルツェッティキアラ・フェラーニライラ・ハサノヴィッチ

また、イタリアのシンガーソングライター、アキッレ・ラウロが登場し、カラヴァッジョの代表作《メドゥーサ》からインスピレーションを得たネックレス、「Malìa」を身にまといながら、自身の代表曲の数々を披露し、会場を魅了しました。

アキッレ・ラウロ

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