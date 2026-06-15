オードリー・若林「AIに聞いたんじゃないだろうな！？」日向坂46メンバーとのやり取りで衝撃　岸谷蘭丸、ギャルタレントから「DM返ってきてない」告白にスタジオ爆笑「しんいちじゃん」

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティ『しくじり先生 俺みたいになるな!!』の最新話を6月12日（金）夜9時30分より放送いたしました。

■「友達よりチャッピーが上」16歳現役高校生モデルの一言にスタジオ騒然

オードリー・若林「AIに聞いたんじゃないだろうな！？」日向坂46メンバーとのやり取りで衝撃

6月5日（金）の放送回では、実業家でインフルエンサーの岸谷蘭丸による授業「絶滅したネアンデルタール人に学ぶAIとの向き合い方」後半戦をお届けしました。

授業の序盤では、岸谷先生が現代人に増えている「コミュニケーションを避けて楽をしたい」という風潮について切り出すと、現役高校生モデルの松尾そのまは「私も話し相手とか相談はチャッピー（ChatGPT）に全部渡しちゃってます」と発言。さらに「今は友達よりチャッピーが上にいますね」「今育ててます。チャッピーを」と明かし、スタジオは騒然となりました。これに対し、オードリー・若林正恭も、アイドルグループ・日向坂46と共演する番組でのエピソードを披露。若林に“ダメ出し”をするという企画で、日向坂46メンバーが若林の過去の仕事にやけに詳しかったため、「『AIに聞いたんじゃないだろうな！？』って言ったら、誰も笑わなかった」と明かし、本当にAIに聞いていたかもしれないという事実に衝撃を受けたことを語りました。

■ノブコブ・吉村「散々バカにされたよ」岸谷蘭丸のZ世代へ向けた提言に猛反論

岸谷蘭丸、ギャルタレントから「DM返ってきてない」告白にスタジオ爆笑「しんいちじゃん」

授業の中盤では、ネアンデルタール人の「狭いコミュニティのせいでコミュニケーションの能力が磨かれなかった」「コミュニティに依存し、情報共有が皆無だった」というしくじりから、岸谷先生は現代のAI時代を生き抜く対処法として「面倒臭いと思っても会食に行こう！飲み会での上司の自慢話も1つの情報である！」と提言。これに対し、平成ノブシコブシ・吉村崇は「それはナシだよ」と頭を抱え、「Z世代が『やらない』『ダサい』って言ってたじゃない」「散々バカにされたよ」「ずっと“古い人間”って言われてた」と猛反論し、教室は爆笑に包まれます。そんな中、若林から「蘭丸先生は会食をやってるってこと？」と聞かれた岸谷先生は、「僕はもう大会食ですね」と回答。会食相手について「取引先・仕事先・テレビの人・政治家もいますね」と語った岸谷先生は、続けて「ギャルとかもあります」と明かし、「ゆうちゃみと会食をセッティングしようとしてDMしたら、まだゆうちゃみからDM返ってきてないです」とまさかの告白。生徒たちから「（お見送り芸人）しんいちじゃん」「ナンパしてるだけじゃん」と鋭いツッコミが入り、スタジオ爆笑の展開になりました。

■福留光帆、「ゴシップ大会したり」「クロちゃんとサシ飯も」意外な交友関係を告白

また、若林から「福留さんはどう？（会食）行きたい？」と話を振られたタレント・福留光帆は、「先輩の芸人さんとかとご飯行かせてもらったりしてます」と返答。続けて「お見送り芸人しんいちさんと、レーザーラモンRGさんとゴシップ大会したり」「くっきー！さんとレーザーラモンRGさんと、街裏ぴんくさんと、『お相撲さん作るんか』ってくらいご飯いっぱい食べたり」と明かし、さらに「クロちゃんとサシでご飯もよく行かせてもらいます」と意外すぎる交友関係を次々と告白し、一同を驚かせました。

さらに授業終盤には、AIの重要性を熱弁してきた岸谷先生の口から「AIが大嫌いで極力触りたくない」というまさかの大どんでん返しが。それでも新しい技術を「否定しないこと」の大切さを伝える深い教訓とは…？AI時代を生き抜くためのリアルな処世術が語られた本編は、配信後7日間、無料で視聴可能です。ぜひご覧ください。

（見逃し配信URL：https://abema.tv/video/episode/88-77_s1_p371）

■ABEMA『しくじり先生 俺みたいになるな!!』放送概要

配信日時：毎月第1～3金曜 夜9時30分～配信開始

第4金曜 地上波放送終了後～

番組URL：https://abema.tv/video/title/88-77

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UC7WWaOF8NL-h_9b-KPiBFRg

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

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