株式会社STARTKEYが展開する敏感肌・乾燥肌のためのビューティーケアブランド「porté（ポルテ）」は、2026年5月22日（金）、東京・原宿 WITH HARAJUKU HALLで開催された＜My Organic Friends Fes 2026＞第9回ラキャルプフェス2026の特別企画「ラキャルプアワード2026」において、『小田切裕倫賞』を受賞いたしました。 受賞対象は、portéブランドおよび同ブランドの導入美容液「ナノPTブースターセラム」です。 本アワードでは、流行や売上といった表面的な評価ではなく、ブランドの思想・姿勢・誠実なものづくりが重視されます。今回、審査員である小田切裕倫氏より「審査員自身が個人的に、最も使い続けた製品」として選定いただきました。

1. ラキャルプアワード2026『小田切裕倫賞』を受賞

「ラキャルプアワード2026」は、“美しさのその先へ。未来を作る選択を讃える”をテーマに、美とウェルネスの新しい未来基準を示すアワードです。 portéは、敏感肌・乾燥肌の方が心から安心して使い続けられるものを届けたいという想いのもと、ブランドづくりと製品開発を行ってまいりました。 今回、ブランド初のイベント出展となったラキャルプフェス2026において、初出展ながらアワードを受賞する運びとなりました。

2. 評価されたのは“引き算の美学”と日常へのなじみやすさ

審査員の小田切裕倫氏は、地域・環境・科学を横断しながら「人と自然の新しい関係性」を探求されている人物です。 今回の選定では、数多くのエントリーブランドの中から、それぞれのストーリーと処方設計に深く共感いただいた上で、portéの「ナノPTブースターセラム」を選定いただきました。 特に、必要なものだけを残す“引き算の美学”と、毎日のスキンケアに自然になじむ使い心地が評価されたものと受け止めています。

3. 受賞対象製品「ナノPTブースターセラム」について

「ナノPTブースターセラム」は、敏感肌・乾燥肌の方に向けた導入美容液です。 全成分は、水、加水分解コラーゲン、金、白金、ペンチレングリコール、エチルヘキシルグリセリンの6種類のみ。 500ダルトンの低分子コラーゲンを90%以上配合し、ナノ化した金・白金を組み合わせることで、肌をすこやかに整えることを目指しました。 余分なものを加えすぎず、毎日のケアに取り入れやすいシンプルな処方設計が特長です。

4. 審査員からのコメント

ラキャルプアワード2026審査員の椋林裕貴氏からは、以下のコメントを頂戴しています。 「全成分6種類で実現した、このプロダクトへ導入された技術とわかりやすさ。今後の未来への提案としてとても注目したいと思ったからです。これから使用されるカスタマーからの反響がとても楽しみですし、やはり効果をしっかりと謳っていけるプロダクトの重要性を感じる昨今ですので、より注目しました。ナノの世界が実現する未来を期待しています。」

5. 代表コメント

株式会社STARTKEY 代表取締役 中西博子は、今回の受賞について次のように述べています。 「ブランドとして初めてのイベント出展となったラキャルプフェス2026で、このような栄えあるアワードを頂戴できたことを大変嬉しく感じております。 portéが大切にしてきた『敏感肌・乾燥肌の方が、心から安心して使い続けられるものを届けたい』という想い、そして必要なものだけに削ぎ落とした“引き算の美学”を評価いただけたことは、これからのブランドの歩みにとって大きな励みです。 この受賞をゴールではなく、これからの約束として大切にしながら、portéは敏感肌に寄り添うブランドとして、誠実なものづくりを一歩ずつ重ねてまいります。」

6. 商品概要

製品名：ナノPTブースターセラム 内容量：30mL 価格：6,820円（税込） 全成分：水、加水分解コラーゲン、金、白金、ペンチレングリコール、エチルヘキシルグリセリン 特長：低分子コラーゲン90%以上配合、ナノ化した金・白金による整肌、シンプル処方

7. ブランド概要

portéは、敏感肌・乾燥肌のためのビューティーケアブランドです。 肌にとって本当に必要なものを見つめ、余分なものを削ぎ落とす“引き算の美学”を大切にしながら、毎日のスキンケアに静かに寄り添う製品づくりを目指しています。 会社名：株式会社STARTKEY 代表者：中西 博子 所在地：大阪府 設立：2024年 ブランド：porté（ポルテ） 株式会社STARTKEY 広報担当：横町 Email：info@startkey.co.jp Tel：090-6902-0296