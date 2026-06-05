〜眠らない街・すすきので睡眠と向き合う〜　『ヒツジのいらない枕®』が『ラ・ジェント・ステイ札幌大通』とコラボレーション

MOON-X Japan株式会社 太陽カンパニーが運営する寝具ブランド『ヒツジのいらない枕®』は、ABアコモ株式会社が運営するラ・ジェント・ステイ札幌大通（所在地：北海道札幌市中央区南2条西5丁目26-5 / 支配人：黒田 裕敏 ）にて、ヒツジのいらないシリーズを体験できるコンセプトルーム『ヒツジのいらないお部屋™』プランの提供を開始します。「人生の2/3も幸せに」をミッションに掲げる当ブランドでは、眠っている1/3の時間はもちろん、起きている2/3の時間まで幸せを感じていただける睡眠体験の提供を目指しています。本タイアップは、開業10周年を迎えるにあたり2025年度に全219室のリニューアルを終え「快適な滞在」を追求するラ・ジェント・ステイ札幌大通と、極上の寝心地を追求する当社の想いが重なり実現したものです。眠らない街・すすきのを徒歩圏に擁する札幌の中心地で、あえて「眠り」と向き合う特別な一夜をお届けします。





ヒツジを数えることなく眠りにつくことを目指した『ヒツジのいらない枕®』を筆頭にしたシリーズ。枕の特徴は、三角格子構造による体圧分散の実現と頭部へのフィット感、そして、丸洗い可能な10年間の耐久性にあります。「ヒツジのいらない」シリーズは、累計100万個以上販売しており、多くの方の睡眠環境をサポートしています。 ヒツジを数えることなく眠りにつくことを目指した『ヒツジのいらない枕®』を筆頭にしたシリーズ。枕の特徴は、三角格子構造による体圧分散の実現と頭部へのフィット感、そして、丸洗い可能な10年間の耐久性にあります。「ヒツジのいらない」シリーズは、累計100万個以上販売しており、多くの方の睡眠環境をサポートしています。





■『ヒツジのいらないお部屋™』プラン『ヒツジのいらないお部屋™』では、デスクやティーテーブルなどを用意したデラックスコーナーツイン（27屐砲里部屋に、主力製品の枕をはじめ、マットレスを含め全8製品を導入。朝食は「北の上質な台所」をテーマに、函館から特別な冷凍技術で鮮度を保ったまま直送された海産物の海鮮丼、道内契約農家の野菜を使った総菜サラダ、目の前で揚げるカレーパンなどをご用意。良質な眠りの翌朝を、北海道の恵みで満たしてから、札幌の旅の続きをお楽しみください。※プラン詳細はラ・ジェント・ステイ札幌大通の予約ページよりご確認ください。■導入製品・ヒツジのいらない枕® ー至極ー・ヒツジのいらない枕® ー極柔ー・ヒツジのいらない枕® ー調律ー・ヒツジのいらない枕® ー和みー・ヒツジのいらない枕® ーフリースタイルー・ヒツジのいらない枕® ーマジックドームー・ヒツジのいらないマットレス® ーULTRA SLEEPERー・ショーンのいらない枕 ーこどもー■ラ・ジェント・ステイ札幌大通 概要所在地：北海道札幌市中央区南2条西5丁目26-5客室数：219室TEL：011-200-5507（9:00〜18:00）公式HP：https://lagent.jp/sapporo-odori/■ラ・ジェント・ホテルズラ・ジェント・ホテルズは、ABアコモ株式会社が運営するホテルチェーンブランドです。コンセプトは「 快適な毎日を、創りつづける」。宿泊されるお客様が日常から離れ、非日常を体験する拠点として、何度でも訪れたくなるような居心地の良いホテルを目指しています。公式HP：https://lagent.jp/「ヒツジのいらない」シリーズとは実績：「日本ネーミング大賞2021」ルーキー部門最優秀賞受賞、「Makuake Of The Year 2022」ノミネート、「Makuake Award 2023」Best Of Repeat Growth賞受賞、「Makuake Of The Year 2024」受賞、「Makuake Of The Year 2025」Repeat Growth賞受賞、「Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード2024」カテゴリー賞、「Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード2025」カテゴリー賞（2年連続）／タイムセール賞公式ブランドサイト：https://hitsuji-zzz.com/collections/all取扱店舗一覧：https://hitsuji-zzz.com/blogs/topics/shoplist会社概要MOON-X Japan株式会社代表：長谷川 晋設立：2026年2月所在地：東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13F事業内容：国内ブランド事業の運営URL：https://www.moon-x-japan.co.jpブランド・製品に関するお問い合わせ：https://www.moon-x.com/business/brand