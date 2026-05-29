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【フォションホテル京都】夏を爽やかに、暑さ忘れる涼しく優雅なひととき。8月12日より「メロンサマーアフタヌーンティー」提供開始
シャンパンを存分に味わう「シャンパンフリーフローウィーク」やビールとフレンチのマリアージュを楽しむ真夏の１DAYイベントも開催
パリ発祥の美食ブランド フォションによるグルメホテル「フォションホテル京都」(所在地：京都府京都市下京区 総支配人：胡麻本浄)は、8月12日(水)よりティーサロン「サロン ド テ フォション」にて「メロンサマーアフタヌーンティー」の提供を開始いたします。レストラン「グラン カフェ フォション」では、「シャンパンフリーフロー」プランを開始し、7月30日(木)にはビールとフレンチのマリアージュを楽しむ真夏の1DAYイベントも開催いたします。
◆暑さを忘れる涼しく優雅な時間へ、ひんやりと涼感あふれる夏のグルメ
■ 爽やかなグリーンとメロンのジューシーな味わいを楽しむ「メロンサマーアフタヌーンティー」
年々暑さが厳しく、期間が長くなっているように感じる夏。8月9月の夏後半も涼しく爽やかに過ごす優雅な時間をフォションホテル京都はアフタヌーンティーでご提案いたします。今回のメインフルーツはみずみずしいグリーンが美しく、ジューシーな甘さが際立つメロン。セイボリーにはミントを効かせた塩味のメロンスープや定番の生ハムメロンを配し、夏でもさっぱりとお召し上がりいただけます。煮込んだパプリカをたっぷり使用したピペラードのキッシュで鮮やかな彩りも。スイーツでのパティシエおすすめの一品は昭和レトロを彷彿とさせるメロンソーダ。ホテルの井戸から汲み上げる京都の良質な地下水「千年水」のソーダをあとから注ぎ入れます。オプションでフォションシャンパンに変更することも可能。また、今回のスコーンはメロンパンのようなかわいい姿で登場します。リッチで、洗練された華やかなスイーツ＆セイボリーにフォション紅茶を合わせて、この夏も優雅な時間をお過ごしください。
【販売期間】2026年8月12日(水)〜9月30日(水)
【店 舗 名】フォションホテル京都／サロン ド テ フォション
【時 間】11時〜13時、14時〜16時、17時〜22時（最終入店19時） ※各ご利用時間2時間制・要予約
【料 金】お一人様 平日7,000円、土日祝7,500円、メロンシャンパーニュに変更の場合は＋1,200円 ※税金・サービス料込み
【メニュー】
＜ウェルカムティー＞「千年水」で淹れるグランティーマスター特製スペシャルウェルカムティー
＜スイーツ＞シェフおすすめマカロン／シャイニータルト／メロンショートケーキ／メロンとマンゴーのビズビズショコラ／メロン・ア・ラ・モード／メロンなムース／メロンソーダパフェ
＜セイボリー＞ミント風味のメロンスープ／生ハムメロン／ピペラードのキッシュ／枝豆のムース／パストラミとアボカドのサンドイッチ
＜スコーン＞スコーンナチュール／メロンスコーン／コンディメント
＜フリーフロードリンク＞フォションオリジナル紅茶とフルーツジュース、コーヒーをお好きなだけ
■ 弾けるシャンパンを心ゆくまで味わう「シャンパンフリーフローウィーク」
7月17日(金)より、レストラン「グラン カフェ フォション」にて、コース料理と共にフォションシャンパンを心ゆくまでのお楽しみいただけるプランがスタートいたします。
瓶内二次発酵を行うトラディショナル方式で作り上げられたフォションシャンパンは、立ち上る泡から弾ける爽やかな冷気と芳醇なワインの香りで食欲を掻き立て、贅沢な味わいと共に夏の食事をエレガントな時間へ変えてくれます。冷えたブリュットシャンパンを京フレンチと合わせて、きりっと清々しい美食のマリアージュをご堪能ください。
【販売期間】7月17日(金)〜8月31日(月)
【店 舗 名】フォションホテル京都／グラン カフェ フォション
【時 間】ランチ 11時30分〜14時、ディナー 17時30分〜20時
【料 金】お一人様 コース料理に＋1万円 ※税金・サービス料込み
【内 容】フォションシャンパンブリュット フリーフロー
■ ビールを片手に楽しむ、真夏のグルメ１DAYイベントを開催
フォションホテル京都最上階レストラン「グラン カフェ フォション」では、7月30日(木)にビールを楽しみながらフレンチビュッフェ料理を満喫できる真夏の１DAYイベントを開催いたします。お楽しみ抽選会も開催され、参加者の皆様にはグルメだけでなくサプライズギフトが当たるワクワクの時間もご提供いたします。
【開催日時】 2026年7月30日(木) 18:00受付、18:30開宴
【店 舗 名】フォションホテル京都／グラン カフェ フォション
【料 金】お一人様 1万円 ※税金・サービス料込み
【メニュー】フレンチビュッフェ、ビールなどのアルコール類やソフトドリンクを含むフリーフロードリンク
※メニュー内容および食材の産地等は仕入れの都合により変更になることがございます。
※営業時間等は予告なく変更になることがございます。詳しくは公式 HP をご確認ください。
※写真は全てイメージです。変更になることがございます。
● フォションホテル京都について
ウェルス・マネジメントグループが投資・開発・運営を行いフォション・ホスピタリティが日本初・世界で2軒目として開業したホテル「フォションホテル京都」。「FAUCHON Meets Kyoto」をホテル全体のコンセプトとして、京都の街を楽しんだあと、ホテルに帰ると「パリを味わえる」「フォションを味わえる」というまったく新しい滞在を実現します。京都の街とパリの共通点をホテルのホスピタリティやデザインに込めた、唯一無二のホテルです。
フォションホテル京都オフィシャルHPはこちらから：https://hotelfauchonkyoto.com/
● フォションについて
1886年パリで生まれ、130年の歴史を誇るフォションは、高級食料品店として素材にこだわりフランスの伝統を保ちつつも常に新しい表現を求めて革新を進めてきました。レストラン、ケータリング、カフェ、ブティックで、リュクスで時代に即したモダンなガストロノミーを提供しています。主な商品ラインである高級パティスリー、マカロン、チョコレート、紅茶、その他食料品やグルメギフトなどがフランス、日本、UAE、韓国、カタールを含む様々な国で販売されています。また、フォションはシェフの育成でも知られ、ピエール・エルメ、クリストフ・ミシャラク、そして今やクロナッツで大人気のドミニク・アンセルなど、世界のパティスリー界をけん引するシェフを多く輩出しています。
※フォションについての詳細はこちらをご覧ください： https://www.fauchon.com/en
● フォション ホスピタリティについて
フォション ホスピタリティは、フォションホテルの世界規模での発展を確実に推進することを目的に2018年に設立されたフォションのホテル部門です。フォション ホスピタリティの社長兼CEOには、ジャック=オリヴィエ・ショーヴァンが就任しています。
※フォション ホスピタリティについての詳細はこちらをご覧ください：https://www.fauchonhospitality.com/
● ワールド・ブランズ・コレクション ホテルズ＆リゾーツ株式会社について
東証スタンダード上場のウェルス・マネジメント株式会社を中心とした、不動産の取得・開発・運用・売却までワンストップで行うウェルス・マネジメントグループの中で、ホテル運営・経営業務はじめ、ホテル投資・開発のコンサルティング、ホテル物件一括借上「マスターリース」も行うホテル運営会社。国際的なブランドを持つホテルオペレーターとパートナーシップを結び、当社が持つ日本におけるホテル経営とオペレーションの専門的な知識と経験を活かし、収益の最大化を図るホテル運営が強み。現在、大阪、京都、北海道で7ホテルを経営・運営中です。今後もグループが開発するラグジュアリーホテルの運営を受託し、五感に響くサービス、空間、豊かな食のひとときを提供し、国内外の数多くのお客さまを魅了するホテルを日本各地に展開いたします。
※オフィシャルHPはこちらから：https://wbc-hr.com/
本件に関するお問合わせ先
ワールド・ブランズ・コレクション ホテルズ&リゾーツ株式会社 マーケティングコミュニケーション／栢（かや）加奈子
関連リンク
フォションホテル京都 公式サイト
https://hotelfauchonkyoto.com/
ワールド・ブランズ・コレクション ホテルズ＆リゾーツ(株) 公式サイト
https://wbc-hr.com/
パリ発祥の美食ブランド フォションによるグルメホテル「フォションホテル京都」(所在地：京都府京都市下京区 総支配人：胡麻本浄)は、8月12日(水)よりティーサロン「サロン ド テ フォション」にて「メロンサマーアフタヌーンティー」の提供を開始いたします。レストラン「グラン カフェ フォション」では、「シャンパンフリーフロー」プランを開始し、7月30日(木)にはビールとフレンチのマリアージュを楽しむ真夏の1DAYイベントも開催いたします。
◆暑さを忘れる涼しく優雅な時間へ、ひんやりと涼感あふれる夏のグルメ
■ 爽やかなグリーンとメロンのジューシーな味わいを楽しむ「メロンサマーアフタヌーンティー」
年々暑さが厳しく、期間が長くなっているように感じる夏。8月9月の夏後半も涼しく爽やかに過ごす優雅な時間をフォションホテル京都はアフタヌーンティーでご提案いたします。今回のメインフルーツはみずみずしいグリーンが美しく、ジューシーな甘さが際立つメロン。セイボリーにはミントを効かせた塩味のメロンスープや定番の生ハムメロンを配し、夏でもさっぱりとお召し上がりいただけます。煮込んだパプリカをたっぷり使用したピペラードのキッシュで鮮やかな彩りも。スイーツでのパティシエおすすめの一品は昭和レトロを彷彿とさせるメロンソーダ。ホテルの井戸から汲み上げる京都の良質な地下水「千年水」のソーダをあとから注ぎ入れます。オプションでフォションシャンパンに変更することも可能。また、今回のスコーンはメロンパンのようなかわいい姿で登場します。リッチで、洗練された華やかなスイーツ＆セイボリーにフォション紅茶を合わせて、この夏も優雅な時間をお過ごしください。
【販売期間】2026年8月12日(水)〜9月30日(水)
【店 舗 名】フォションホテル京都／サロン ド テ フォション
【時 間】11時〜13時、14時〜16時、17時〜22時（最終入店19時） ※各ご利用時間2時間制・要予約
【料 金】お一人様 平日7,000円、土日祝7,500円、メロンシャンパーニュに変更の場合は＋1,200円 ※税金・サービス料込み
【メニュー】
＜ウェルカムティー＞「千年水」で淹れるグランティーマスター特製スペシャルウェルカムティー
＜スイーツ＞シェフおすすめマカロン／シャイニータルト／メロンショートケーキ／メロンとマンゴーのビズビズショコラ／メロン・ア・ラ・モード／メロンなムース／メロンソーダパフェ
＜セイボリー＞ミント風味のメロンスープ／生ハムメロン／ピペラードのキッシュ／枝豆のムース／パストラミとアボカドのサンドイッチ
＜スコーン＞スコーンナチュール／メロンスコーン／コンディメント
＜フリーフロードリンク＞フォションオリジナル紅茶とフルーツジュース、コーヒーをお好きなだけ
■ 弾けるシャンパンを心ゆくまで味わう「シャンパンフリーフローウィーク」
7月17日(金)より、レストラン「グラン カフェ フォション」にて、コース料理と共にフォションシャンパンを心ゆくまでのお楽しみいただけるプランがスタートいたします。
瓶内二次発酵を行うトラディショナル方式で作り上げられたフォションシャンパンは、立ち上る泡から弾ける爽やかな冷気と芳醇なワインの香りで食欲を掻き立て、贅沢な味わいと共に夏の食事をエレガントな時間へ変えてくれます。冷えたブリュットシャンパンを京フレンチと合わせて、きりっと清々しい美食のマリアージュをご堪能ください。
【販売期間】7月17日(金)〜8月31日(月)
【店 舗 名】フォションホテル京都／グラン カフェ フォション
【時 間】ランチ 11時30分〜14時、ディナー 17時30分〜20時
【料 金】お一人様 コース料理に＋1万円 ※税金・サービス料込み
【内 容】フォションシャンパンブリュット フリーフロー
■ ビールを片手に楽しむ、真夏のグルメ１DAYイベントを開催
フォションホテル京都最上階レストラン「グラン カフェ フォション」では、7月30日(木)にビールを楽しみながらフレンチビュッフェ料理を満喫できる真夏の１DAYイベントを開催いたします。お楽しみ抽選会も開催され、参加者の皆様にはグルメだけでなくサプライズギフトが当たるワクワクの時間もご提供いたします。
【開催日時】 2026年7月30日(木) 18:00受付、18:30開宴
【店 舗 名】フォションホテル京都／グラン カフェ フォション
【料 金】お一人様 1万円 ※税金・サービス料込み
【メニュー】フレンチビュッフェ、ビールなどのアルコール類やソフトドリンクを含むフリーフロードリンク
※メニュー内容および食材の産地等は仕入れの都合により変更になることがございます。
※営業時間等は予告なく変更になることがございます。詳しくは公式 HP をご確認ください。
※写真は全てイメージです。変更になることがございます。
● フォションホテル京都について
ウェルス・マネジメントグループが投資・開発・運営を行いフォション・ホスピタリティが日本初・世界で2軒目として開業したホテル「フォションホテル京都」。「FAUCHON Meets Kyoto」をホテル全体のコンセプトとして、京都の街を楽しんだあと、ホテルに帰ると「パリを味わえる」「フォションを味わえる」というまったく新しい滞在を実現します。京都の街とパリの共通点をホテルのホスピタリティやデザインに込めた、唯一無二のホテルです。
フォションホテル京都オフィシャルHPはこちらから：https://hotelfauchonkyoto.com/
● フォションについて
1886年パリで生まれ、130年の歴史を誇るフォションは、高級食料品店として素材にこだわりフランスの伝統を保ちつつも常に新しい表現を求めて革新を進めてきました。レストラン、ケータリング、カフェ、ブティックで、リュクスで時代に即したモダンなガストロノミーを提供しています。主な商品ラインである高級パティスリー、マカロン、チョコレート、紅茶、その他食料品やグルメギフトなどがフランス、日本、UAE、韓国、カタールを含む様々な国で販売されています。また、フォションはシェフの育成でも知られ、ピエール・エルメ、クリストフ・ミシャラク、そして今やクロナッツで大人気のドミニク・アンセルなど、世界のパティスリー界をけん引するシェフを多く輩出しています。
※フォションについての詳細はこちらをご覧ください： https://www.fauchon.com/en
● フォション ホスピタリティについて
フォション ホスピタリティは、フォションホテルの世界規模での発展を確実に推進することを目的に2018年に設立されたフォションのホテル部門です。フォション ホスピタリティの社長兼CEOには、ジャック=オリヴィエ・ショーヴァンが就任しています。
※フォション ホスピタリティについての詳細はこちらをご覧ください：https://www.fauchonhospitality.com/
● ワールド・ブランズ・コレクション ホテルズ＆リゾーツ株式会社について
東証スタンダード上場のウェルス・マネジメント株式会社を中心とした、不動産の取得・開発・運用・売却までワンストップで行うウェルス・マネジメントグループの中で、ホテル運営・経営業務はじめ、ホテル投資・開発のコンサルティング、ホテル物件一括借上「マスターリース」も行うホテル運営会社。国際的なブランドを持つホテルオペレーターとパートナーシップを結び、当社が持つ日本におけるホテル経営とオペレーションの専門的な知識と経験を活かし、収益の最大化を図るホテル運営が強み。現在、大阪、京都、北海道で7ホテルを経営・運営中です。今後もグループが開発するラグジュアリーホテルの運営を受託し、五感に響くサービス、空間、豊かな食のひとときを提供し、国内外の数多くのお客さまを魅了するホテルを日本各地に展開いたします。
※オフィシャルHPはこちらから：https://wbc-hr.com/
本件に関するお問合わせ先
ワールド・ブランズ・コレクション ホテルズ&リゾーツ株式会社 マーケティングコミュニケーション／栢（かや）加奈子
関連リンク
フォションホテル京都 公式サイト
https://hotelfauchonkyoto.com/
ワールド・ブランズ・コレクション ホテルズ＆リゾーツ(株) 公式サイト
https://wbc-hr.com/