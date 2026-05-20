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東海大学が2027年度入試の情報をウェブおよび冊子で公開 ― 特待生入試「プレトク」を新たに導入、総合型選抜学科課題型は3タイプに分類
東海大学はこのたび、2027年度入学試験の情報をウェブ上で公開した。また、5月から冊子の発送を開始している。同大では、2027年度入試から新たな特待生入試「プレトク」を設置するほか、総合型選抜学科課題型も課題のタイプを3つに分類し、さらに受験しやすいものに。また、同一試験日であれば併願数に関わらず入学検定料が同一になる「フラット併願割」や、試験会場を全国各地に設置し、地方でも受験しやすいことなども特徴となる。入試情報のウェブページおよび冊子では関連情報についてわかりやすくまとめており、受験生は知りたい情報を効率的に把握することができる。なお、希望者への冊子の郵送も受け付けており、順次発送される。
●東海大学 入試情報2027
【URL】https://www.qrecord.jp/api/r/DtJL1Y
《入試のポイント》
■「ゼントク」と「プレトク」
東海大学では2026年度入試から、全学部統一選抜（前期）の成績優秀者を対象とした奨学金「ゼントク」を設置。さらに2027年度入試からは、新たに特待生試験「プレトク」を開始する。ゼントク、プレトクとも、入学金＋4年間の授業料が原則全額免除の「学費免除タイプ」と、入学手続時の授業料から20万円が減免になる「入学奨励タイプ」がある。
ゼントクの対象となる全学部統一選抜（前期）では、全国18地区（19会場）に試験場を設置。プレトクはマークシート方式の試験と調査書で判定し、試験は全国13地区で行われる。また、いずれも英語外部試験スコアを利用可能。
■総合型選抜学科課題型がさらに受験しやすく
2027年度入試から、総合型選抜学科課題型の課題タイプを3つに分類。学科・専攻が提示するテーマから興味があるものを選びレポートを作成する「探究課題タイプ」、高校で取り組んできた活動の成果を報告する「探究活動報告タイプ」、オープンキャンパスの高大接続講義や各学科・専攻が独自に行うワークショップに参加し、その体験をもとに取り組む「高大接続タイプ」から選択可能となる。
※一部の学科・専攻では、探究型ではなく、学科が設定した課題に取り組む形式「学科設定課題タイプ」のみを設定している場合があります。
■フラット併願割
「全学統一選抜（前期・後期）」「一般選抜（医学部医学科を除く）」は、同一試験日であれば併願数に関わらず、すべての入学検定料が35.000円に。さらに、「一般選抜」においては「ステップ併願割」も併せて適用され、試験日数が同じであれば併願数に関わらず同額（1試験日35.000円、2試験日40,000円、3試験日45,000円、4試験日50.000円）とする。また、「大学入学共通テスト利用選抜」では前・中・後期のいずれも最大6併願まで可能で、それぞれの受験料は6併願時でも15,000円となる。
■全国各地に試験会場を設置
東海大学の入学試験は、北海道から九州まで全国の数多くの会場で実施される。2027年度入試の学力選抜においては、全学部統一選抜（前期）で18地区（19会場）、全学部統一選抜（後期）で9地区、一般選抜で12地区（14会場）に試験場を設置している。
○入試情報特設ページ
https://www.u-tokai.ac.jp/examination-admissions/exam/
○奨学金情報
https://www.u-tokai.ac.jp/examination-admissions/scholarship/
（関連記事）
・東海大学が4月からの新年度に先駆けて「大学案内2027」を発行、3月のオープンキャンパスで配布 ―「ウズウズしてる？」をテーマに全62学科・専攻の学生が登場（2026.03.13）
https://www.u-presscenter.jp/article/122299
・東海大学が2027年度入試から新たな特待生試験「プレトク」を導入（2026.03.05）
https://www.u-presscenter.jp/article/121607
▼本件に関する問い合わせ先
東海大学 学長室（広報担当）
住所：〒259-1292 神奈川県平塚市北金目4-1-1
TEL：0463-58-1211（代表）
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
【URL】https://www.qrecord.jp/api/r/DtJL1Y
《入試のポイント》
■「ゼントク」と「プレトク」
東海大学では2026年度入試から、全学部統一選抜（前期）の成績優秀者を対象とした奨学金「ゼントク」を設置。さらに2027年度入試からは、新たに特待生試験「プレトク」を開始する。ゼントク、プレトクとも、入学金＋4年間の授業料が原則全額免除の「学費免除タイプ」と、入学手続時の授業料から20万円が減免になる「入学奨励タイプ」がある。
ゼントクの対象となる全学部統一選抜（前期）では、全国18地区（19会場）に試験場を設置。プレトクはマークシート方式の試験と調査書で判定し、試験は全国13地区で行われる。また、いずれも英語外部試験スコアを利用可能。
■総合型選抜学科課題型がさらに受験しやすく
2027年度入試から、総合型選抜学科課題型の課題タイプを3つに分類。学科・専攻が提示するテーマから興味があるものを選びレポートを作成する「探究課題タイプ」、高校で取り組んできた活動の成果を報告する「探究活動報告タイプ」、オープンキャンパスの高大接続講義や各学科・専攻が独自に行うワークショップに参加し、その体験をもとに取り組む「高大接続タイプ」から選択可能となる。
※一部の学科・専攻では、探究型ではなく、学科が設定した課題に取り組む形式「学科設定課題タイプ」のみを設定している場合があります。
■フラット併願割
「全学統一選抜（前期・後期）」「一般選抜（医学部医学科を除く）」は、同一試験日であれば併願数に関わらず、すべての入学検定料が35.000円に。さらに、「一般選抜」においては「ステップ併願割」も併せて適用され、試験日数が同じであれば併願数に関わらず同額（1試験日35.000円、2試験日40,000円、3試験日45,000円、4試験日50.000円）とする。また、「大学入学共通テスト利用選抜」では前・中・後期のいずれも最大6併願まで可能で、それぞれの受験料は6併願時でも15,000円となる。
■全国各地に試験会場を設置
東海大学の入学試験は、北海道から九州まで全国の数多くの会場で実施される。2027年度入試の学力選抜においては、全学部統一選抜（前期）で18地区（19会場）、全学部統一選抜（後期）で9地区、一般選抜で12地区（14会場）に試験場を設置している。
○入試情報特設ページ
https://www.u-tokai.ac.jp/examination-admissions/exam/
○奨学金情報
https://www.u-tokai.ac.jp/examination-admissions/scholarship/
（関連記事）
・東海大学が4月からの新年度に先駆けて「大学案内2027」を発行、3月のオープンキャンパスで配布 ―「ウズウズしてる？」をテーマに全62学科・専攻の学生が登場（2026.03.13）
https://www.u-presscenter.jp/article/122299
・東海大学が2027年度入試から新たな特待生試験「プレトク」を導入（2026.03.05）
https://www.u-presscenter.jp/article/121607
▼本件に関する問い合わせ先
東海大学 学長室（広報担当）
住所：〒259-1292 神奈川県平塚市北金目4-1-1
TEL：0463-58-1211（代表）
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/