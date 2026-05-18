英語スクール『90 English』、「PIVOT」に出演。特別ゲストにけんすう氏、PIVOT MC柴田阿弥さんが1ヶ月の集中受講でVERSANTスコアを飛躍的に伸ばす

90株式会社

英語コーチングサービス『90 English（ナインティーイングリッシュ）』を運営する90株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役:高田勝太・加々本雄太郎、以下：当社）が、ビジネス映像メディア「PIVOT」の番組「&DOCUMENTARY」に出演いたしましたことをお知らせします。

動画URL：https://www.youtube.com/watch?v=r8fa_kxxg6M

本番組では、PIVOT MCの柴田阿弥さんが1ヶ月間にわたって90 Englishの英語学習プログラムに挑戦するドキュメンタリー企画を実施。「英語が一番苦手だった」と語る柴田さんが、週3回30分のレッスンと毎日のワークを通じて、どこまで英語力を伸ばせるのかに密着しました。

また、特別ゲストとして、実際に90 Englishを2年半受講している起業家・けんすうさん（古川健介氏、アル株式会社代表取締役）が登場。あらゆる英語学習法を試したけんすうさんが、なぜ90 Englishを選び、続けているのかを語りました。

番組の内容

「英語が初めて楽しいと思えた」柴田阿弥さんが体験した、90 Englishの「"超"伴走型コーチング」

番組内では、柴田さんが移動中のタクシーでレッスンを受けたり、メイクを受けながら課題に取り組んだりと、忙しい日々のなかで隙間時間を活用しながら学習を続ける様子が密着されました。

90 Englishの最大の特徴は、「"超"伴走型コーチング」。週3回30分のレッスンを曜日・時間固定で実施し、毎日の課題にはLINEで24時間以内にフィードバック。オリジナルの動画教材も活用しながら、日本人特有のつまずきを日本語で論理的に解説しています。

また帰国子女ではなく高校生以降に英語を習得した英語コーチのみを採用しているため、的確な指導ができる点も特徴です。柴田さんも「初めて英語が面白いと思えた」と手応えを語りました。

1ヶ月後、柴田さんの英語力にはどのような変化が現れたのか。その結果はぜひ動画でご覧ください。

特別ゲスト・けんすう氏が語る「あらゆる英語学習を400時間以上試した結論」

番組中盤では、起業家・けんすうさんが特別ゲストとして登場。これまで400時間以上をかけてあらゆる英語学習サービスを試してきたけんすうさんは、「英語は苦手なんですけど、英語学習には超詳しいんですよ」と笑いながら、90 Englishを2年半続けている理由を明かしました。

最も納得したというのは、「自分で発音できないものは絶対に聞き取れない」という発音理論。その上で続けられる仕組みとして、「3日サボっても次のレッスンがあるので、強制的に復帰できるんです。習慣はゼロになると本当にゼロになるので、いかに止めないかにフォーカスしています」と週3回レッスンの強みを挙げました。

またAI翻訳の進化が著しい今、英語を学ぶ意義については次のように語っています。

「人間は0.7秒以上のラグでストレス値が跳ね上がると言われています。翻訳ではテンポが悪く、心地よいコミュニケーションにならない。瞬間でパスを交換するのが言語の本質なんじゃないかと」

AI時代だからこそ、自分の言葉で話す価値は増す、というのがけんすうさんの結論です。

動画公開を記念して、視聴者限定特典(11万円相当)をプレゼント

番組をご覧いただいた方限定で、通常6ヶ月66万円（税込）のプログラムを、料金そのままで7ヶ月間ご受講いただけるキャンペーン（11万円相当）を実施いたします。

さらに、90 Englishは厚生労働大臣指定の教育訓練給付金制度の対象講座に選ばれており、条件を満たせばハローワークから最大10万円の給付を受けることができます。視聴者限定特典と教育訓練給付金は併用可能です。

特典をご希望の方は、動画概要欄のリンクから無料カウンセリング（45分・Zoom）をお申し込みいただき、PIVOTを視聴された旨をお伝えください。

ビジネス映像メディア「PIVOT」とは

教育訓練給付制度 特設ページはこちら :https://90english.com/kyufu

PIVOT株式会社が運営するビジネス映像メディア。元NewsPicks編集長の佐々木紀彦氏が代表を務め、YouTube公式チャンネルの登録者数は360万人を突破。2024年のGoogleが発表したYouTube年間ランキング「国内トップ登録者増加クリエイター」部門で2位に選出されるなど、ビジネスパーソンから高い支持を得ています。

▼アプリ（iOS、Android）

https://app.adjust.com/1m7k5k51

▼Web版

https://pivotmedia.co.jp

▼PIVOTコーポレートサイト

https://pivot.inc

■90株式会社 会社概要

会社名：90株式会社

代表者：代表取締役 高田 勝太、加々本 雄太郎

設立：2018年11月6日

本社：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町16-13桜丘フロントIIビル MIDORI.so SHIBUYA 3F

事業内容：英語コーチンングスクール事業

HP：https://90english.com

【90株式会社ではともに働く人材を募集しています】

当社は、「一歩踏み出す勇気」を持つ人を増やすことを目指しています。私たちが提供する英語コーチングスクール事業は、単に言語を学ぶだけでなく、学習者一人ひとりの成長を支えるコーチという「人」の力にこだわっています。AIが進化する現代においても、継続的に学びを習慣化し、挫折を防ぐためには、機械的な学習ではなく、「人との約束」が不可欠だと信じています。

そのため、私たちのサービスでは、学習者が自分のペースで進みながらモチベーションを維持できるよう、専属コーチが寄り添い、徹底的に支援しています。この「人の力で学びを継続させる」環境を創り出すために、共に情熱を持って挑戦し、成長していける仲間を募集しています。

＜採用情報ページ＞

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当社の特徴や事業内容等についてはこちらをご覧ください。

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