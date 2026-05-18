LUNA EARTH ONLINEより、まとめ髪が作れるヘアアクセやニッケルフリーアクセサリーの新作が5/14（木）入荷しました。

株式会社エンドレス

アクセサリーパーツなどの企画・製造・販売をする株式会社エンドレス（本社：東京都台東区、代表取締役：蕭(しょう)易風(えきふう)の運営する、アクセサリーショップ「LUNA EARTH（ルナアース） https://endlessmode.jp/lunaearth/」は、330円（税込）～のプチプラアクセサリーブランド。

暑さ対策に、まとめ髪のアレンジができるヘアアクセサリーの新作が登場。

その他、お肌に優しいニッケルフリーや、太陽に映えるカラフルなアクセサリーの

新商品も入荷しました。

商品名：パステルフリルシュシュ

品番：LHA17-2602-4619

価格：\550（税込）

バリエーション：ベージュ/ピンク/ブルー/ブラック

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA17-2602-4619.html

商品名： シアーリボンシュシュ

品番：LHA10-2603-4789

価格：\330（税込）

バリエーション：オフホワイト/グレー/ブラック

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2603-4789.html

商品名：カラーライン ビジュークリアバンスクリップ

品番：LHA11-2603-4969

価格：\990（税込）

バリエーション：ベージュ/ピンク/ブルー

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA11-2603-4969.html

商品名：シアーフリルセットバンスクリップ

品番：LSH17-2602-1533

価格：\550（税込）

バリエーション：ホワイト/ピンク/グレー/ブラック

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LSH17-2602-1533.html

商品名：フロストフラワーセットピン

品番：LSH10-2603-1637

価格：\550（税込）

バリエーション：ゴールド/シルバー

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LSH10-2603-1637.html

商品名：ウェーブラインネックレス / ニッケルフリー

品番：LNE18-2603-0972

価格：\550（税込）

バリエーション：ゴールド/シルバー

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LNE18-2603-0972.html

商品名： レイヤードラインブレスレット / ニッケルフリー

品番：LSA14-2507-1265

価格：\990（税込）

バリエーション：ゴールド/シルバー

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LSA14-2507-1265.html

商品名：クリスタルラインブレスレット

品番：LBL11-2602-0416

価格：\550（税込）

バリエーション：ゴールド/シルバー/マルチ

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LBL11-2602-0416.html

商品名：バタフライチタンピアス

品番：LPC10-2603-4135

価格：\330（税込）

バリエーション：ピンク/パープル/ブルー

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LPC10-2603-4135.html

商品名：フープピアス / ニッケルフリー

品番：LPC18-2603-4532

価格：\550（税込）

バリエーション：ゴールド/シルバー

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LPC18-2603-4532.html

商品名：ニュアンスラインイヤリング

品番：LER13-2601-2267

価格：\330（税込）

バリエーション：ゴールド/シルバー

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LER13-2601-2267.html

商品名：スマホストラップ / ホルダー付き

品番：LMP10-2603-0612

価格：\660（税込）

バリエーション：ブラウン/パープル/ダークブルー

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LMP10-2603-0612.html

5/14（木)発売の新商品は下記URLからご覧いただけます。

https://endlessmode.jp/category/LE_CAT/?request=change_order&sort_order=1&item_list_mode=0&SEARCH_MAX_ROW_LIST=15&category_cd=LE_CAT(https://endlessmode.jp/category/LE_CAT/?request=change_order&sort_order=1&item_list_mode=0&SEARCH_MAX_ROW_LIST=15&category_cd=LE_CAT)

about LUNA EARTH

LUNAはやさしい光でEARTHを照らし、そしてその美しさで心を癒します。

LUNA EARTHは私たちにいつも寄り添いきらきらと輝かせてくれる、 そんなアクセサリーショップを目指し誕生しました。



どんなシーンにも寄り添う新しいプチプラアクセサリーをお届けします。



全ての人に安全に身に着けていただきたいという思いから

チタンポストピアス・樹脂ピアス・ノンホールピアス・ニッケルフリー・ステンレス等

アレルギーに配慮したアクセサリーもデザイン豊富に取り揃えています。

◆LUNA EARTH ONLINE

https://endlessmode.jp/lunaearth/



◆LUNA EARTH instagram（@lunaearth_official）

https://www.instagram.com/lunaearth_official/

◆LUNA EARTH 展開店舗【常設店】

https://endlessmode.jp/store_list.html?brand=2

会社概要

会社名：株式会社 エンドレス

代表取締役：蕭 易風（しょう えきふう）

設立：平成13年7月9日

事業内容：アクセサリーパーツ類の製造

ビーズ全般・ネイル関連商品・アクセサリー商品の小売・卸販売

ビーズ・アクセサリー店舗の運営

資本金：4,000万円

所在地：東京都台東区柳橋1-20-1 エンドレスビル

電話番号：＜代表＞ 03-5821-7482

当企画に関するお問合せ先

株式会社エンドレス

フリーダイヤル：0120-468-290

https://endless-inc.jp/