LUNA EARTH ONLINEより、まとめ髪が作れるヘアアクセやニッケルフリーアクセサリーの新作が5/14（木）入荷しました。
アクセサリーパーツなどの企画・製造・販売をする株式会社エンドレス（本社：東京都台東区、代表取締役：蕭(しょう)易風(えきふう)の運営する、アクセサリーショップ「LUNA EARTH（ルナアース） https://endlessmode.jp/lunaearth/」は、330円（税込）～のプチプラアクセサリーブランド。
暑さ対策に、まとめ髪のアレンジができるヘアアクセサリーの新作が登場。
その他、お肌に優しいニッケルフリーや、太陽に映えるカラフルなアクセサリーの
新商品も入荷しました。
商品名：パステルフリルシュシュ
品番：LHA17-2602-4619
価格：\550（税込）
バリエーション：ベージュ/ピンク/ブルー/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA17-2602-4619.html
商品名： シアーリボンシュシュ
品番：LHA10-2603-4789
価格：\330（税込）
バリエーション：オフホワイト/グレー/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2603-4789.html
商品名：カラーライン ビジュークリアバンスクリップ
品番：LHA11-2603-4969
価格：\990（税込）
バリエーション：ベージュ/ピンク/ブルー
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA11-2603-4969.html
商品名：シアーフリルセットバンスクリップ
品番：LSH17-2602-1533
価格：\550（税込）
バリエーション：ホワイト/ピンク/グレー/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LSH17-2602-1533.html
商品名：フロストフラワーセットピン
品番：LSH10-2603-1637
価格：\550（税込）
バリエーション：ゴールド/シルバー
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LSH10-2603-1637.html
商品名：ウェーブラインネックレス / ニッケルフリー
品番：LNE18-2603-0972
価格：\550（税込）
バリエーション：ゴールド/シルバー
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LNE18-2603-0972.html
商品名： レイヤードラインブレスレット / ニッケルフリー
品番：LSA14-2507-1265
価格：\990（税込）
バリエーション：ゴールド/シルバー
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LSA14-2507-1265.html
商品名：クリスタルラインブレスレット
品番：LBL11-2602-0416
価格：\550（税込）
バリエーション：ゴールド/シルバー/マルチ
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LBL11-2602-0416.html
商品名：バタフライチタンピアス
品番：LPC10-2603-4135
価格：\330（税込）
バリエーション：ピンク/パープル/ブルー
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LPC10-2603-4135.html
商品名：フープピアス / ニッケルフリー
品番：LPC18-2603-4532
価格：\550（税込）
バリエーション：ゴールド/シルバー
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LPC18-2603-4532.html
商品名：ニュアンスラインイヤリング
品番：LER13-2601-2267
価格：\330（税込）
バリエーション：ゴールド/シルバー
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LER13-2601-2267.html
商品名：スマホストラップ / ホルダー付き
品番：LMP10-2603-0612
価格：\660（税込）
バリエーション：ブラウン/パープル/ダークブルー
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LMP10-2603-0612.html
5/14（木)発売の新商品は下記URLからご覧いただけます。
https://endlessmode.jp/category/LE_CAT/?request=change_order&sort_order=1&item_list_mode=0&SEARCH_MAX_ROW_LIST=15&category_cd=LE_CAT(https://endlessmode.jp/category/LE_CAT/?request=change_order&sort_order=1&item_list_mode=0&SEARCH_MAX_ROW_LIST=15&category_cd=LE_CAT)
about LUNA EARTH
LUNAはやさしい光でEARTHを照らし、そしてその美しさで心を癒します。
LUNA EARTHは私たちにいつも寄り添いきらきらと輝かせてくれる、 そんなアクセサリーショップを目指し誕生しました。
どんなシーンにも寄り添う新しいプチプラアクセサリーをお届けします。
全ての人に安全に身に着けていただきたいという思いから
チタンポストピアス・樹脂ピアス・ノンホールピアス・ニッケルフリー・ステンレス等
アレルギーに配慮したアクセサリーもデザイン豊富に取り揃えています。
◆LUNA EARTH ONLINE
https://endlessmode.jp/lunaearth/
◆LUNA EARTH instagram（@lunaearth_official）
https://www.instagram.com/lunaearth_official/
◆LUNA EARTH 展開店舗【常設店】
https://endlessmode.jp/store_list.html?brand=2
会社概要
会社名：株式会社 エンドレス
代表取締役：蕭 易風（しょう えきふう）
設立：平成13年7月9日
事業内容：アクセサリーパーツ類の製造
ビーズ全般・ネイル関連商品・アクセサリー商品の小売・卸販売
ビーズ・アクセサリー店舗の運営
資本金：4,000万円
所在地：東京都台東区柳橋1-20-1 エンドレスビル
電話番号：＜代表＞ 03-5821-7482
当企画に関するお問合せ先
株式会社エンドレス
フリーダイヤル：0120-468-290
https://endless-inc.jp/