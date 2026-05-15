「漫画のように巨大な豚肉の塊」をコンセプトに全国で25店舗展開している「マロリーポークステーキ」の系列店「豚屋鳥山」。トンテキを始め3種の選べるタレを絡めた分厚い豚肉定食を提供する。現在鳥山は新橋、横浜、自由が丘で出店している。

マロリーポークステーキの“賄い”から誕生

鳥山のアイディアの発端となったのは、各種SNSやメディアなどで話題の「マロリーポークステーキ」の賄いから。 同店では、豚肉の塊を長時間の低温調理によりしっとりと仕上げ、分厚く切り分けたものをステーキとして提供している。豚肉専門店のため、賄いも基本的には肉を提供。美味しさに自信は持っているが、さすがに毎日同じ料理では飽きてしまうスタッフが続出していた。 そこで、賄い用に考えたのが生姜焼きやトンテキ、味噌焼きなどの味付け。その結果、すぐに米がなくなるほど美味しい料理が完成してしまった。 「この旨さをスタッフだけに留めるにはもったいない」という想いから、さらにタレの研究を深め、新業態「豚屋鳥山」が誕生した。

タレの旨さを存分に引き立てる

「豚屋鳥山」の豚肩ロースは、マロリーポークステーキで培った真空低温調理技術で仕込まれており、柔らかくジューシー。 仕込み段階で中心まで熱を通した豚肉とタレを絡ませながら焼き上げる。これにより、メイラード反応と呼ばれる「タレの旨さの凝縮」が起き、香ばしくインパクトのある味に仕上がる。

サイズ展開はマロリーと同様に分厚く

「豚屋鳥山 大手町店」では、従来の鳥山とは異なり「マロリースタイル」でサイズ展開をする。 肉は（約200g）から最大3kgまで選ぶことができ、物足りない方や複数人で巨大肉をシェアしてつまみたい場合など、シーンに合わせて量を調整しやすい。

タレが濃くて米が美味しい3種の味

生姜焼き

厳選した醤油とすりおろし玉ねぎをベースに風味豊かな生姜の香りとコクを加えました。みりんの品のいい甘みと、おろし生姜の辛みでスッキリとした甘辛味はご飯がすすみます。

とんてき

ウスターソースをベースにおろしとロースト、ゴロッとしたにんにくも合わせて三種類のインパクトある味がガツンと効きます。まろやかな酸味が豚の旨味を引き立て、ご飯がとまりません。

味噌焼き

コクのある赤味噌をベースに、上品な甘さに仕上げました。カリッと焼いた豚によく絡み、脂身との相性が抜群。気づけば茶碗のご飯が消えます。

食材へのこだわり

米

五つ星お米マイスターが厳選した山形県産はえぬきを使用。

乳酸菌仕込みの発酵豚肉

肉はマロリーポークステーキでも使用している、世界的権威「iTi（国際味覚審査機構）」で三つ星を受賞したカナダ産「大麦仕上げ三元豚」を使用。 さらに、「大麦仕上げ三元豚」の旨味と保水量を格段に挙げているのが、明治乳業が独自に発見、開発した食肉専用の乳酸菌。ヨーグルトなどの乳酸菌とは異なり、独特の匂いはなく、発酵の力により驚くほどジューシーに仕上がる。

定食メニュー

超1（スーパー1）（200g）税別 1199円～（税込 1,318円～） 超2（スーパー2）（270g）税別 1,399円～（税込1,538円～） 超3（スーパー3）（350g）税別 1,699円～（税込1,868円～） ゴッド（450g）税別 1,999円～（税込2,198円～） ブルー（700g）税別 3,199円～（税込3,518円～） 暴食の極意 兆（きざし）（1,000g）税別 4,199円（税込4,618円～） 暴食の極意 極（きわみ）（2,000g）税別 7,199円（税込7,918円～） 暴食の極意 極（きわみ）（3,000g）税別 12,990円（税込14,289円～） 全て定食の価格。ご飯・味噌汁付き。

暴食の極意 極（3000g）はチャレンジメニュー

豚肉の塊を丸ごと完食を目指すチャレンジメニューを実施！ チャレンジ成功で商品代金14,289円（税込）が無料に。 内容は肉3kgと大盛りご飯（500g）を35分以内に食べ切れば成功。 さらに、記録を更新するごとにそのチャレンジャーには1万円を進呈！ ※チャレンジをする場合は事前に要予約

5/22まで生ビール290円キャンペーン実施！

グランドオープンの5月18日から22日まで、ディナータイムは生ビール290円（税込 319円）、ハイボール190円（税込 209円）、ウーロンハイ190円（税込 209円）のキャンペーン実施。 夜は低温調理を活かした肉刺しをはじめ、手頃なつまみが揃うので、気軽に飲むのに立ち寄るのもいい。 また、つまみのセット付きの70分飲み放題プラン（税込2,179円）や、日本酒飲み放題（60分間 税込1,100円）も。

【店舗情報】

豚屋鳥山 大手町店 電話番号：03-6271-8929 所在地： 〒100-0004 東京都千代田区大手町２丁目３－１ 大手町プレイス 1階 イーストタワー 109区画 営業時間：平日11:20～15:00（14:30） 17:00～22:30（21:45） 定休日：土日祝日休み