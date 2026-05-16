「大きすぎる」「小さすぎる」を解消。テレビでも話題の“ふるだけ冷感ポンチョ”にS・Lサイズが新登場｜親子でも、キッズでも、大柄な方でも選びやすい3サイズ展開へ！子供用から大判まで揃う「ふりふり冷感君」

Fun Standard株式会社

Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングスグループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森広貴）が展開するブランド「BELLEMOND（ベルモンド）」は、「ふりふり冷感君シリーズ」の冷感ポンチョ「冷感ポンチョ君」に、子ども向けのSサイズと大柄な方向けのLサイズを新発売しました。

「冷感ポンチョ君」は、水で濡らして、しぼって、ふるだけでひんやり使える暑さ対策アイテムです。今回のS・Lサイズ追加により、既存のMサイズと合わせてS・M・Lの3サイズ展開となり、親子や家族でも使いやすくなりました。

テレビでも紹介された冷感シリーズとして、夏の外遊び、レジャー、スポーツ観戦、屋外作業など幅広いシーンで活躍します。

動画：ふりふり冷感君 ポンチョ

「ふりふり冷感ポンチョ君」はAmazon・楽天市場にて販売中

水と風でひんやり。羽織るだけで使いやすい冷感ポンチョ

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=206XrDxvYzc ]Amazon 公式ショップ :https://www.amazon.co.jp/stores/page/0C2EF5C4-C7DB-4BA9-AC2F-509AD43C6F95?channel=PRT-FURIPONC-260515楽天市場 公式ショップ :https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E5%86%B7%E6%84%9F%E5%90%9B/?sid=3687132025年6月～9月のワンシーズンで36,000個以上を販売ふりふり冷感君 ポンチョの特徴まとめ

「ふりふり冷感君シリーズ」は、水で濡らして、しっかりしぼって、3～5秒ふるだけでひんやり使える暑さ対策アイテムです。

「冷感ポンチョ君」は、頭からすっぽり羽織れるポンチョタイプ。首元や肩まわり、上半身の日差し対策にも使いやすく、レジャーやスポーツ観戦、外遊び、屋外作業などに活躍します。

子どもには大きすぎる、大柄な方には小さすぎる。サイズの悩みに応えるS・Lサイズ

ふりふり冷感君 ポンチョ 寸法ふりふり冷感君 ポンチョ サイズ感

「冷感ポンチョ君」は、これまでMサイズを中心に展開していましたが、使用する方の身長や体格によっては、子どもには大きすぎたり、大柄な方にはもう少しゆとりが欲しかったりする場合がありました。

そこで今回、子どもや小柄な方に使いやすいSサイズと、大柄な方やゆったり着たい方に向けたLサイズを新発売しました。既存のMサイズと合わせてS・M・Lの3サイズ展開となり、親子や家族でもより選びやすくなりました。

M・Lサイズは、だらんとしにくいWボタン仕様

ふりふり冷感君 ポンチョ M・LサイズはWボタン仕様

MサイズとLサイズは、2つのボタンで留められるWボタン仕様です。着用時に体に沿いやすく、前側がだらんとしにくい設計になっています。

ゆったり羽織りたい時は軽く留めて、フィット感を高めたい時はしっかり留めるなど、シーンに合わせて使いやすい仕様です。



※Sサイズは1ボタン仕様です。

ひんやり冷感だけでなく、日差し対策にも

瞬間冷感-13℃UVカット率は国内でも検査済

「冷感ポンチョ君」は、水で濡らして、しぼって、ふるだけでひんやり使える冷感ポンチョです。頭からすっぽりかぶることで、首元や肩まわり、上半身をカバーしやすく、夏の日差し対策にも役立ちます。

UVカット率は最大約98％。ラッシュガード代わりや、屋外レジャーでの暑さ・紫外線対策にも使いやすいアイテムです。

テレビでも話題。メディアで注目された「ふりふり冷感君シリーズ」

テレビ・ラジオ・万博関連イベントでも注目された「ふりふり冷感君」シリーズ

「ふりふり冷感君シリーズ」は、テレビ番組やラジオ番組、イベントなどでも紹介され、夏の暑さ対策アイテムとして注目されています。

冷感ポンチョ君も、フジテレビ「めざましテレビ」で紹介されました。濡らして、しぼって、ふるだけという分かりやすさと、羽織って使える便利さが、暑い季節のアイテムとして支持されています。

＜これまでに紹介された番組＞

テレビ朝日「ワイドスクランブル」（2024年放送）

フジテレビ「めざましテレビ」（2025年放送）

日本テレビ「オー！マイゴッド！」（2025年放送）

名古屋テレビ「おぎやはぎのハピキャン」（2025年放送）

ラジオ日本「Happy Voice ! from YOKOHAMA」（2025年放送）

動画：ふりふり冷感君シリーズの使い方・ラインナップ紹介

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=TpbbiiejgaM ]

全6色展開。家族で選びやすいカラーラインナップ

ふりふり冷感君シリーズだけの、こだわりのカラバリ

カラーは、ネイビー、マリンブルー、ベビーブルー、グレー、ピンク、ラベンダーの全6色です。

夏らしい爽やかなカラーから、普段使いしやすい落ち着いたカラーまで揃えており、使う人やシーンに合わせて選べます。親子や家族で色違いを選びやすいのも特長です。

「ふりふり冷感ポンチョ君」はAmazon・楽天市場にて販売中

メディア掲載用画像素材

Amazon 公式ショップ :https://www.amazon.co.jp/stores/page/0C2EF5C4-C7DB-4BA9-AC2F-509AD43C6F95?channel=PRT-FURIPONC-260515楽天市場 公式ショップ :https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E5%86%B7%E6%84%9F%E5%90%9B/?sid=368713

※本画像は記事掲載時にご自由にご使用いただけます。

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ベルモンドのロゴ

BELLEMOND（ベルモンド）は、iPadフィルムやスマホアクセサリーを中心に、多くのお客様に「使ってよかった」と思っていただける製品を展開するライフスタイルブランドです。

2025年以降は、扇風機・日傘・アロマディフューザーなど、より多くのシーンに寄り添う製品を通じて、100万人のユーザーとつながるブランドを目指しています。

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/378CB368-6A7C-4B49-A2F6-92511350DFE6?channel=PRT-brand

楽天市場：https://www.rakuten.ne.jp/gold/mobile123/

【BELLEMOND公式メディア】

BELLEMOND公式サイト：https://www.bellemond.jp

tiktok：https://www.tiktok.com/@bellemond_official

YouTube ：https://www.youtube.com/@bellemond_official

X：https://x.com/bellemond_jp

Instagram：https://www.instagram.com/hareshizuku.official/

【会社概要】

会社名：Fun Standard株式会社

代表取締役：大屋 良介 笹森 広貴

本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

HP：https://www.funstandard.jp/