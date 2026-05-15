ゴダイゴ デビュー50周年記念 期間限定POP-UPショップがディスクユニオン・ロックイントーキョー(渋谷)にてオープン！
2026年にデビュー50周年を迎え、今もファンを熱狂させ続ける伝説のロックバンド「ゴダイゴ」。「銀河鉄道999」「ビューティフル・ネーム」「ガンダーラ」「モンキー・マジック」など、その楽曲は日本のポップス史のみならず、世代や国境を越え、多くの人に愛され続けています。
5月30日（土）に行われるデビュー50周年記念ライブ「SGC presents GODIEGO 50th Anniversary Live ～感謝の旅～」会場となる東京・LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）にもほど近い、ディスクユニオンのロック専門店「ロックイントーキョー」にて期間限定POP-UPショップがオープン！
期間中は関連商品の販売に加え、貴重なポスターの展示も特別に実施。50周年を迎え、ますます時代や世代を超えて愛されるゴダイゴの魅力に迫ります。ぜひお越しください。
【催事名】
ゴダイゴ 50th anniversary POP-UP SHOP in "diskunion ROCK in TOKYO"
【日時】
2026年5月23日(土)～6月7日(日)
【営業時間】
12:00～20:00
(土日祝 11:00～20:00)
【会場】
diskunion ROCK in TOKYO
〒150-0042 渋谷区宇田川町32-7
YY UDAGAWA BLD. B1F
【詳細】
https://diskunion-rockintokyo.blog.jp/archives/30929912.html
【公式HP】
https://godiego50th.jp/
【協力】
ハブ・マーシー
【お問い合わせ先】
diskunion ROCK in TOKYO
[TEL] 03-3461-1809 ※閉店30分前にて電話問い合わせは終了
[e-mail] dp6@diskunion.co.jp