ゴダイゴ デビュー50周年記念 期間限定POP-UPショップがディスクユニオン・ロックイントーキョー(渋谷)にてオープン！

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株式会社ディスクユニオン


2026年にデビュー50周年を迎え、今もファンを熱狂させ続ける伝説のロックバンド「ゴダイゴ」。「銀河鉄道999」「ビューティフル・ネーム」「ガンダーラ」「モンキー・マジック」など、その楽曲は日本のポップス史のみならず、世代や国境を越え、多くの人に愛され続けています。



5月30日（土）に行われるデビュー50周年記念ライブ「SGC presents GODIEGO 50th Anniversary Live ～感謝の旅～」会場となる東京・LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）にもほど近い、ディスクユニオンのロック専門店「ロックイントーキョー」にて期間限定POP-UPショップがオープン！



期間中は関連商品の販売に加え、貴重なポスターの展示も特別に実施。50周年を迎え、ますます時代や世代を超えて愛されるゴダイゴの魅力に迫ります。ぜひお越しください。



【催事名】


ゴダイゴ 50th anniversary POP-UP SHOP in "diskunion ROCK in TOKYO"



【日時】


2026年5月23日(土)～6月7日(日)



【営業時間】


12:00～20:00


(土日祝 11:00～20:00)



【会場】


diskunion ROCK in TOKYO


〒150-0042 渋谷区宇田川町32-7


YY UDAGAWA BLD. B1F



【詳細】


https://diskunion-rockintokyo.blog.jp/archives/30929912.html



【公式HP】


https://godiego50th.jp/



【協力】


ハブ・マーシー



【お問い合わせ先】


diskunion ROCK in TOKYO


[TEL] 03-3461-1809　※閉店30分前にて電話問い合わせは終了


[e-mail] dp6@diskunion.co.jp