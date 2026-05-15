ゴダイゴ デビュー50周年記念 期間限定POP-UPショップがディスクユニオン・ロックイントーキョー(渋谷)にてオープン！

株式会社ディスクユニオン

2026年にデビュー50周年を迎え、今もファンを熱狂させ続ける伝説のロックバンド「ゴダイゴ」。「銀河鉄道999」「ビューティフル・ネーム」「ガンダーラ」「モンキー・マジック」など、その楽曲は日本のポップス史のみならず、世代や国境を越え、多くの人に愛され続けています。

5月30日（土）に行われるデビュー50周年記念ライブ「SGC presents GODIEGO 50th Anniversary Live ～感謝の旅～」会場となる東京・LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）にもほど近い、ディスクユニオンのロック専門店「ロックイントーキョー」にて期間限定POP-UPショップがオープン！

期間中は関連商品の販売に加え、貴重なポスターの展示も特別に実施。50周年を迎え、ますます時代や世代を超えて愛されるゴダイゴの魅力に迫ります。ぜひお越しください。

【催事名】

ゴダイゴ 50th anniversary POP-UP SHOP in "diskunion ROCK in TOKYO"

【日時】

2026年5月23日(土)～6月7日(日)

【営業時間】

12:00～20:00

(土日祝 11:00～20:00)

【会場】

diskunion ROCK in TOKYO

〒150-0042 渋谷区宇田川町32-7

YY UDAGAWA BLD. B1F

【詳細】

https://diskunion-rockintokyo.blog.jp/archives/30929912.html

【公式HP】

https://godiego50th.jp/

【協力】

ハブ・マーシー

【お問い合わせ先】

diskunion ROCK in TOKYO

[TEL] 03-3461-1809 ※閉店30分前にて電話問い合わせは終了

[e-mail] dp6@diskunion.co.jp