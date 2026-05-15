Tech for Impact Summit 2027 開催決定--2027年5月18日（火）-19日（水）東京にて第4回サミットを実施。ウェイトリスト登録開始
開催概要
ソーシャス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：尹世羅）は、招待制エグゼクティブサミット「Tech for Impact Summit 2027（T4IS2027）」の開催を決定いたしました。
T4IS2027 は、2026年4月26日に紀尾井カンファレンスにて成功裏に開催した T4IS2026 に続く第4回サミットとなります。「Beyond Boundaries: Building 2050 Together（境界を越え、2050年をともに築く）」のテーマを継承しながら、プログラムをさらに拡充して実施いたします。
開催日時・会場
・開催日： 2027年5月18日（火）-19日（水）の2日間
・会場： 東京都内（会場詳細は追ってご案内）
・形式： 招待制エグゼクティブサミット（メインステージ + ストラテジー・ダイアログ + 展示・ネットワーキング + VIPディナー）
・想定参加者： ビジネス、政策、テクノロジー、文化のグローバルリーダー（経営者、機関投資家、政策立案者ほか）
T4IS2027 の方向性
1. T4IS2026 で確立した4つの基盤を継承・拡充
・メインステージ：基調講演、パネル、ファイヤーサイドによる、世界水準のコンテンツ
・ストラテジー・ダイアログ：チャタムハウス・ルールに基づく、招待制 × 少人数 × オフレコの戦略的対話
・展示・ネットワーキング：パートナー企業のソリューション展示と、参加者同士の偶発的な対話を生むネットワーキングエリア
・VIPディナー：登壇者・主要パートナーとの非公式ネットワーキング
2. 重点テーマ（2026年5月時点での想定、変更可能性あり）
・AI ガバナンスとアラインメント--国連 AI パネル、各国政府の規制動向、産業の自主規律
・Web3 × オンチェーン金融--トークナイズド・アセット、ステーブルコイン、AIエージェント × 金融
・エネルギー大転換期--核融合商用化、再エネ + 原子力ハイブリッド、AIデータセンター電力
・気候テクノロジーと産業脱炭素化--応用AIによる気候リスクモデリング、サプライチェーン排出量、素材・産業プロセスの脱炭素化
・量子 × AI--次の計算パラダイムと、日本がリードする量子産業
・長寿命と医療--120歳社会、ヘルステック、医療AI
・デジタル民主主義と多様性--AI時代の公共空間、政治とジェンダー
・インパクト投資と触媒となる資本--日本の機関資本、ESG、ブレンディッド・ファイナンス
・新興国市場とグローバル実装--アジア・アフリカ・中南米など、ディープテックの世界展開と、新興国でのテクノロジー社会実装
3. 新規施策
・国際メディア・パートナーシップの拡充--Reuters、Financial Times、Bloomberg、Nikkei Asia、Forbes など、グローバル・メディア各社との連携を強化
・海外サテライト・セッションの導入検討--東京開催本体に加え、シンガポール、香港、ロンドン、ミュンヘン、ロサンゼルス等で衛星セッションを開催する可能性を検討
・若手リーダー枠の拡大--次世代リーダー（30代以下）の招待枠を拡充
過去の登壇者（参考）
・オードリー・タン（元台湾デジタル担当大臣）
・河野太郎（衆議院議員、元デジタル大臣）
・平井卓也（初代デジタル大臣）
・平将明（衆議院議員、元デジタル大臣）
・英利アルフィヤ（外務大臣政務官）
・堀義人（GLOBIS学長）
・キャシー松井（MPower Partners）
・渋沢健（コモンズ投信）
・チリツィ・マルワラ（国連大学学長 / 国連事務次長）
・イェスパー・コール（マネックスグループ）
・チャールズ・ホスキンソン（Cardano創設者）
・ヤット・シウ（Animoca Brands）
・ほか
ハイライト映像
過去のサミット映像：https://youtu.be/ujy7ZXflrt4
T4IS2026 の各セッション映像は、YouTubeで「Tech for Impact Summit」を検索してご覧いただけます。
関連リンク
・Tech for Impact Summit 公式サイト：https://tech4impactsummit.com/ja
・ソーシャス株式会社 コーポレートサイト：https://socious.io/ja
お問い合わせ・先行登録
本日付で「登壇候補者の推薦受付」「パートナーシップの先行募集」「Future Leaders Climate Track（次世代創業者枠）の推薦受付」を同時に開始いたしました。各受付の詳細は、関連プレスリリースをご覧ください。
ウェイトリスト登録：https://tech4impactsummit.com/ja/apply/
お問い合わせ先
ソーシャス株式会社
Tech for Impact Summit 運営事務局
・Email：summit@socious.io
・公式サイト：https://tech4impactsummit.com/ja
会社概要
ソーシャス株式会社
・URL：https://socious.io/ja
・業種：情報通信
・本社所在地：東京都中央区日本橋3丁目2番14号1階
・代表者名：尹世羅
・設立：2021年07月