「ゴールドマンコレクション 河鍋暁斎の世界」×「Zekoo」　オリジナル商品発売開始

株式会社ライトアップショッピングクラブ

株式会社朝日新聞社（本社：東京都中央区、代表取締役社長CEO：角田 克）のグループ会社で、総合カタログ通販の株式会社ライトアップショッピングクラブ（本社：東京都新宿区、代表取締役執行役員社長：若菜 さおり）は、株式会社朝日新聞社などが主催する特別展「ゴールドマンコレクション 河鍋暁斎の世界」の開催を記念し、世界屈指の暁斎コレクターとして知られる、イギリス在住のイスラエル・ゴールドマン氏監修のもと開発した当社オリジナル商品を販売開始いたします。

■企画背景

幕末・明治期に活躍し、今なお国内外で高い人気を誇る絵師・河鍋暁斎（1831-89）。

神仏画から戯画、動物画、妖怪画まで多岐にわたる画題を手がけ、そのどれにも卓越した画技と機知あふれる発想が息づいています。

河鍋暁斎のコレクターとして名高いのが、ロンドンを拠点に美術商を営むイスラエル・ゴールドマン氏です。今回、同氏所蔵の作品が日本に“里帰り”する形で展覧会が開催されるにあたり、同氏の監修のもと、Zekooオリジナル商品の企画が実現しました。

いずれも日本が誇る確かな技が作品の味を引き立てるアートピースとして完成度の高い仕上がりです。

■商品ラインナップ（一部）

〈万葉舎〉軸アート「蛙の放下師」

蛙の曲芸が笑みを誘う、愉快な一幕をご自宅に。

大道芸を披露するおどけた蛙に芸人の逞しさを映した「蛙の放下師」の軸アート。手がけたのは京都の和雑貨工房〈万葉舎〉です。生地の上に型を置き、刷毛で一色ずつ顔料を刷り込む顔料染めを採用。手仕事の温かみにより、蛙の躍動感と暁斎らしい奇趣に満ちた洒落っ気が際立つ出来映えです。

▼商品情報

〈万葉舎〉軸アート「蛙の放下師」

22,550円（税込）

商品番号：238-426-01-01

商品URL：https://www.lightup.jp/detail/238426.html?pr=20260515

〈万葉舎〉雨中白鷺図のれん

静寂を湛える、孤高の白鷺。

白と黒のコントラストが印象的な、雨の中に佇む一羽の白鷺。雨の直線と鷺の静止という最小限の要素で構成された木版画「雨中白鷺図」*は、凛とした情趣漂う一作です。

シルクスクリーン型を用いた染料捺染で染め上げ、染料を繊維の内部まで浸透させることで深みのある黒を引き出しています。暁斎が黒を単なる背景としてではなく、雨を孕んだ空気そのものとして描いた原画の特徴を、染めの技術によって見事に再現。原画を踏まえ、のれんとしての見え方に配慮して構図を整えており、確かな職人技が感じられる仕上がりです。

▼商品情報

〈万葉舎〉雨中白鷺図のれん

23,100円（税込）

商品番号：238-415-01-01

商品URL：https://www.lightup.jp/detail/238426.html?pr=20260515

*「ゴールドマン コレクション 河鍋暁斎の世界」未出展作品

〈洛中高岡屋〉風流蛙大合戦之図／長座布団

蛙の躍動に心奪われる長座布団。

表情豊かな蛙たちが四方八方へと渦を巻くように配置され、合戦の臨場感や混乱を構図そのもので表現した「風流蛙大合戦之図」。社会風刺を得意とする河鍋暁斎を代表する傑作の一つと称されるこの作品を、日常使いしやすい長座布団へと仕立てたのは、京都の老舗寝具・座布団メーカーの〈洛中高岡屋〉です。カバーは原画の迫力を色彩豊かに表現したプリント面、ブルーグリーンの無地面ともに綿100%のドビー織りを用いました。

▼商品情報

〈洛中高岡屋〉風流蛙大合戦之図／長座布団

24,200円（税込）

商品番号：238-437-01-01

商品URL：https://www.lightup.jp/detail/238437.html?pr=20260515

〈田屋〉多色織り老舗のネクタイ／河鍋暁斎「地獄太夫と一休」より

暁斎の画力×卓越の織りが融合した傑作。

「余所にはないものを作る」を信条とする〈田屋〉。“ネクタイの田屋”としてその名を知られるゆえんは、すべての色柄を織りで表現する高度な技術力と洗練の感性にあります。

こちらは11色の極細糸と混色糸による11層織りによって、大剣に「地獄太夫と一休」を描いた豪華絢爛な一本。地獄変相の図があしらわれた着物や屏風など、精緻にして華美なる様は幽玄さすら漂い、その表現力はもはや芸術の域と言えます。

▼商品情報

〈田屋〉多色織り老舗のネクタイ／河鍋暁斎「地獄太夫と一休」より

31,900円（税込）

商品番号：240-450

商品URL：https://www.lightup.jp/detail/240450.html?pr=20260515

〈ゴイチヤ〉動物の曲芸・和製アロハシャツ

“京プリント”が描き出す暁斎アロハシャツ。

特殊技術を駆使したアパレルの二次加工を担う〈ゴイチヤ〉による、暁斎の「動物の曲芸」を総柄で配した和製アロハシャツです。

多様な染色設備を誇る京都の「美研繊維」がプリントを担当。“京プリント”と称して自負する高度な技術により、細部の表現が難しい綿麻の天然素材ながら、暁斎の筆跡に加え、経年の紙色の深みまで鮮やかに描き出しています。前立てやポケットの寸分たがわぬ柄合わせも見事。細番手の糸で粗めに織られたローン地は、麻のドライな肌触りで風通しがよく暑い時期も快適です。

▼商品情報

〈ゴイチヤ〉動物の曲芸・和製アロハシャツ

33,000円（税込）

商品番号：242-177

商品URL：https://www.lightup.jp/detail/242177.html?pr=20260515

〈六兵衛窯〉三味線を弾く骸骨のぐい呑み

洋装の骸骨が、粋な名窯の逸品。

「三味線を弾く洋装の骸骨と踊る妖怪」に描かれた骸骨をモチーフに絵付けを施したぐい吞み。手がけたのは、京都の〈六兵衞窯〉です。江戸後期の1771年に開窯して以来、各代が個性あふれる作風を生み出してきた名窯です。墨一色で洋装が描かれた原画の味わいを見事に描写。どこかユーモラスな雰囲気が漂うところまで再現されています。ろくろ成形による手仕事ならではの味わいも魅力です。

▼商品情報

〈六兵衛窯〉三味線を弾く骸骨のぐい呑み

9,350円（税込）

商品番号：238-404-01-01

商品URL：https://www.lightup.jp/detail/238404.html?pr=20260515

特別展「ゴールドマンコレクション 河鍋暁斎の世界」

河鍋暁斎 当社限定アイテム一覧はこちら :https://www.lightup.jp/special-zekoo-kyosai-item?pr=20260515

今春、世界最大級の暁斎コレクションが一堂に会する展覧会が開幕。

本展では、世界的コレクターであるイスラエル・ゴールドマン氏の所蔵品から約110点を精選し、日本初公開となる優品も多数並びます。東京会場を皮切りに、神戸、静岡へ巡る大型巡回展です。

【東京展】

会場：サントリー美術館

会期：2026年4月22日～6月21日

【神戸展】

会場：神戸市立博物館

会期：2026年7月11日～9月23日

【静岡展】

会場：静岡県立美術館

会期：2026年10月10日～12月6日

公式サイトはこちら :https://kyosai2026.exhibit.jp/

■ライトアップショッピングクラブについて

1971年、レコードの通信販売会社「CBS・ソニーファミリークラブ」としてスタート。アメリカやヨーロッパの輸入雑貨、家庭用品、衣料品を手掛けるようになり、1983年には銀座に直営店をオープン。“通信販売と実店舗”を連携するマルチチャネルのスタイルをいち早く導入し、通信販売の先駆者としてエンタテインメント性に富んだショッピングを追求し続けてきました。現在は、カタログ・DMなどの「印刷媒体」と「直営店」に「オンラインストア」を加えた3つの柱を中心にビジネスを展開しています。一時の流行に惑わされず、上質を極めたもの、長く愛されるもの、従来にない新しいもの、他とは違う独創的なものなど、物語性のある商品をお届けすることを大切にしています。2024年5月、朝日新聞グループに加わりました。

▼本件に関するお問合わせ及びウェブサイトのご案内

株式会社ライトアップショッピングクラブ

■カスタマーサービスセンター 0120-645-808（携帯電話からは0570-020-176 ※有料電話）

■ホームページhttps://www.lusc.co.jp/

■オンラインストアhttps://www.lightup.jp/

株式会社ライトアップショッピングクラブのプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/123244