【アニソン野外フェス】ナガノアニエラフェスタ2026、第一弾出演アーティストを発表　本日よりチケット最速先行抽選受付開始！

第一弾出演アーティスト発表！

株式会社アニエラ

長野県最大のアニソン野外フェス「ナガノアニエラフェスタ2026」の第一弾アーティスト発表と、チケットの最速先行抽選受付がスタートしました。

今年も長野県佐久市・駒場公園を舞台に、全国からアニメ・音楽ファンが集結。

自然に囲まれた野外空間で、ここでしか味わえない熱いライブ体験をお届けします。

DAY1となる9月19日(土)には、開催中止となってしまった「ナガノアニエラフェスタ2020 to 2021」以来、待望となる「伊藤美来」「茅原実里」の出演が決定！

5年の時を経て、ついにナガノアニエラフェスタのステージへ帰ってきます。

また、数々の人気アニメの主題歌を担当し、圧倒的なロックサウンドでライブシーンを熱狂させてきた「GRANRODEO」が、ナガノアニエラフェスタに初出演！

これまで幾度となく熱いステージを届けてきた「angela」や、CMナレーションも担当した「愛美」も今年のDAY1に登場。昨年に続き、会場を熱く盛り上げます。

2024年DAY2トップバッターとして会場を大きく盛り上げた「スピラ・スピカ」も、

2年ぶりにナガノアニエラフェスタへカムバック！

さらに、3年連続出演となる「TRUE」、群馬県前橋市を舞台とするTVアニメ「前橋ウィッチーズ」のメンバー5人も出演。

昨年念願のリベンジ出演を果たした「峯田茉優」もDAY1を彩ります。

DAY2となる9月20日(日)には、2023年春開催の「Aniera City Bash!!vol.2」以来、ついに「大橋彩香」が初出演！

満を持して、ナガノアニエラフェスタのステージへ登場します。

また、声優・アーティストとして数々の人気アニメや舞台で活躍する「入野自由」も、ナガノアニエラフェスタ初出演！

長野の野外ステージで、どのようなパフォーマンスを見せてくれるのか注目です。



「i☆Ris」が2年ぶりにナガノアニエラフェスタのステージへ登場！

昨年ソロアーティストとして出演した「芹澤 優」に続き、今年は「i☆Ris」として長野を盛り上げます。



昨年大きな反響を呼んだ「藍井エイル」、「ウタヒメドリーム オールスターズ」も昨年に引き続き出演が決定。

そして、圧巻のライブパフォーマンスで会場を熱狂させてきた「FLOW」、2年連続出演となる「RAISE A SUILEN」がDAY2を力強く盛り上げます。

ANIERA New Face 2026 開催決定！

「ANIERA New Face 2026」は、ナガノアニエラフェスタ2026のステージ出演権をかけた公募企画です。

“アニエラフェスタのステージでパフォーマンスしたい”という想いを持つ表現者を全国から募集。

エントリーしていただいた方の中から、NAF実行委員会による厳正な選考を経て出演者を決定いたします。

今年も「Artist」「Virtual」「DJ」の3部門で募集を実施！

信州の大自然に囲まれたナガノアニエラフェスタのステージで、あなたのパフォーマンスを届けてみませんか。

我こそは！という表現者の皆様からのエントリーをお待ちしております！



【応募スケジュール】

募集期間：2026年5月15日(金)12:00 ～ 6月28日(日)23:59



【エントリーURL】

https://aniera-festa.com/aniera-new-face-2026/(https://aniera-festa.com/aniera-new-face-2026/)

チケット最速先行抽選受付スタート！

“長野県をポップカルチャーの聖地へ”を掲げ、豊かな自然と開放的な空気の中で開催される『ナガノアニエラフェスタ2026』

本日、5月15日(金)12時より入場チケットの最速先行抽選受付が開始されました。



チケット最速先行抽選受付はこちら

https://w.pia.jp/t/anierafesta2026/

受付期間：5月15日（金）12時00分～6月7日（日）23時59分



1日券、2日通し券ともに、定数に達し次第終了となりますので、早めのお申し込みをご検討ください。

ナガノアニエラフェスタ2026 イベント概要

■開催日

2026年9月19日（土）・9月20日（日）

■時間

開演 12時00分 終演 20時00分 ※開場時間は調整中



■場所

長野県佐久市『駒場公園』



■住所

〒385-0011 長野県佐久市猿久保55番地



■チケット料金

9月19日(土) 1日券:13,000円(税込)

9月20日(日) 1日券:13,000円(税込)

二日通し券:\25,000円(税込)

※電子／紙チケット併売



■チケット最速先行抽選受付はこちら

https://w.pia.jp/t/anierafesta2026/

受付期間：5月15日（金）12時00分～6月7日（日）23時59分

今年度より、駐車場につきましては、より多くのお客様にスムーズにご利用いただけるよう、有料運用を予定しております。

詳細は後日、公式サイト等にてご案内いたします。

■出演者

＜DAY1＞

愛美 / angela / 伊藤美来 / GRANRODEO / スピラ・スピカ / 茅原実里 / TRUE / 前橋ウィッチーズ / 峯田茉優

and more…

＜DAY2＞

i☆Ris / 藍井エイル / 入野自由 / ウタヒメドリーム オールスターズ / 大橋彩香 / FLOW / RAISE A SUILEN

and more…



■主催 / 企画制作

ナガノアニエラフェスタ2026実行委員会(株式会社アニエラ・株式会社シーカーズエクスデザイン)



■ナガノアニエラフェスタ 公式サイト

https://aniera-festa.com

昨年の映像はこちら

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=fZKc_VjE1Q4 ]



本件に関する協賛・取材等のお問い合わせは下記にお願い致します。

■社名：株式会社アニエラ （ANIERA.Inc）

■住所：〒399-0001長野県松本市宮田5-13

■ANIERA HP：https://aniera.jp

■お問い合わせ：https://forms.gle/GQWSSwasukNCcGYn7

株式会社アニエラ

株式会社アニエラは、長野県松本市を拠点に、アニメや日本のポップカルチャーを軸としたリユース、イベント、店舗、ブランド、メディア、オリジナルIPを展開するカルチャーカンパニーです。

アニメグッズの買取・販売を行うリユース事業を基盤に、旗艦店「ANIERA base matsumoto」の運営、アニソン野外フェス「ナガノアニエラフェスタ」の主催、アパレル・ライフスタイルブランドのプロデュース、カルチャーマガジンの発行、オリジナルIP「DIGGIN’ THE SOUL」の企画制作などを手がけています。

「人生をもっと楽しく」を理念に、地域に根ざしたコンテンツづくりと、ポップカルチャーの新しい楽しみ方の提案を続けています。

会社名： 株式会社アニエラ（ANIERA Inc.）

所在地： 〒399-0001 長野県松本市宮田5-13

店舗： ANIERA base matsumoto（アニエラベースマツモト）

〒390-0821 長野県松本市筑摩3丁目18-3

代表者： 代表取締役 小林諒（コバヤシリョウ）

設立： 2017年

事業内容： アニメグッズの買取・販売、リユース専門店の運営、イベント・フェスの企画運営、アパレル・ライフスタイルブランドの展開、メディア運営、オリジナルIPの企画制作など

ANIERA HP：https://aniera.jp

ANIERAのプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/35585