【アニソン野外フェス】ナガノアニエラフェスタ2026、第一弾出演アーティストを発表 本日よりチケット最速先行抽選受付開始！
第一弾出演アーティスト発表！
長野県最大のアニソン野外フェス「ナガノアニエラフェスタ2026」の第一弾アーティスト発表と、チケットの最速先行抽選受付がスタートしました。
今年も長野県佐久市・駒場公園を舞台に、全国からアニメ・音楽ファンが集結。
自然に囲まれた野外空間で、ここでしか味わえない熱いライブ体験をお届けします。
DAY1となる9月19日(土)には、開催中止となってしまった「ナガノアニエラフェスタ2020 to 2021」以来、待望となる「伊藤美来」「茅原実里」の出演が決定！
5年の時を経て、ついにナガノアニエラフェスタのステージへ帰ってきます。
また、数々の人気アニメの主題歌を担当し、圧倒的なロックサウンドでライブシーンを熱狂させてきた「GRANRODEO」が、ナガノアニエラフェスタに初出演！
これまで幾度となく熱いステージを届けてきた「angela」や、CMナレーションも担当した「愛美」も今年のDAY1に登場。昨年に続き、会場を熱く盛り上げます。
2024年DAY2トップバッターとして会場を大きく盛り上げた「スピラ・スピカ」も、
2年ぶりにナガノアニエラフェスタへカムバック！
さらに、3年連続出演となる「TRUE」、群馬県前橋市を舞台とするTVアニメ「前橋ウィッチーズ」のメンバー5人も出演。
昨年念願のリベンジ出演を果たした「峯田茉優」もDAY1を彩ります。
DAY2となる9月20日(日)には、2023年春開催の「Aniera City Bash!!vol.2」以来、ついに「大橋彩香」が初出演！
満を持して、ナガノアニエラフェスタのステージへ登場します。
また、声優・アーティストとして数々の人気アニメや舞台で活躍する「入野自由」も、ナガノアニエラフェスタ初出演！
長野の野外ステージで、どのようなパフォーマンスを見せてくれるのか注目です。
「i☆Ris」が2年ぶりにナガノアニエラフェスタのステージへ登場！
昨年ソロアーティストとして出演した「芹澤 優」に続き、今年は「i☆Ris」として長野を盛り上げます。
昨年大きな反響を呼んだ「藍井エイル」、「ウタヒメドリーム オールスターズ」も昨年に引き続き出演が決定。
そして、圧巻のライブパフォーマンスで会場を熱狂させてきた「FLOW」、2年連続出演となる「RAISE A SUILEN」がDAY2を力強く盛り上げます。
ANIERA New Face 2026 開催決定！
「ANIERA New Face 2026」は、ナガノアニエラフェスタ2026のステージ出演権をかけた公募企画です。
“アニエラフェスタのステージでパフォーマンスしたい”という想いを持つ表現者を全国から募集。
エントリーしていただいた方の中から、NAF実行委員会による厳正な選考を経て出演者を決定いたします。
今年も「Artist」「Virtual」「DJ」の3部門で募集を実施！
信州の大自然に囲まれたナガノアニエラフェスタのステージで、あなたのパフォーマンスを届けてみませんか。
我こそは！という表現者の皆様からのエントリーをお待ちしております！
【応募スケジュール】
募集期間：2026年5月15日(金)12:00 ～ 6月28日(日)23:59
【エントリーURL】
https://aniera-festa.com/aniera-new-face-2026/(https://aniera-festa.com/aniera-new-face-2026/)
チケット最速先行抽選受付スタート！
“長野県をポップカルチャーの聖地へ”を掲げ、豊かな自然と開放的な空気の中で開催される『ナガノアニエラフェスタ2026』
本日、5月15日(金)12時より入場チケットの最速先行抽選受付が開始されました。
チケット最速先行抽選受付はこちら
https://w.pia.jp/t/anierafesta2026/
受付期間：5月15日（金）12時00分～6月7日（日）23時59分
1日券、2日通し券ともに、定数に達し次第終了となりますので、早めのお申し込みをご検討ください。
ナガノアニエラフェスタ2026 イベント概要
■開催日
2026年9月19日（土）・9月20日（日）
■時間
開演 12時00分 終演 20時00分 ※開場時間は調整中
■場所
長野県佐久市『駒場公園』
■住所
〒385-0011 長野県佐久市猿久保55番地
■チケット料金
9月19日(土) 1日券:13,000円(税込)
9月20日(日) 1日券:13,000円(税込)
二日通し券:\25,000円(税込)
※電子／紙チケット併売
■チケット最速先行抽選受付はこちら
https://w.pia.jp/t/anierafesta2026/
受付期間：5月15日（金）12時00分～6月7日（日）23時59分
今年度より、駐車場につきましては、より多くのお客様にスムーズにご利用いただけるよう、有料運用を予定しております。
詳細は後日、公式サイト等にてご案内いたします。
■出演者
＜DAY1＞
愛美 / angela / 伊藤美来 / GRANRODEO / スピラ・スピカ / 茅原実里 / TRUE / 前橋ウィッチーズ / 峯田茉優
and more…
＜DAY2＞
i☆Ris / 藍井エイル / 入野自由 / ウタヒメドリーム オールスターズ / 大橋彩香 / FLOW / RAISE A SUILEN
and more…
■主催 / 企画制作
ナガノアニエラフェスタ2026実行委員会(株式会社アニエラ・株式会社シーカーズエクスデザイン)
■ナガノアニエラフェスタ 公式サイト
https://aniera-festa.com
昨年の映像はこちら[動画: https://www.youtube.com/watch?v=fZKc_VjE1Q4 ]
本件に関する協賛・取材等のお問い合わせは下記にお願い致します。
■社名：株式会社アニエラ （ANIERA.Inc）
■住所：〒399-0001長野県松本市宮田5-13
■ANIERA HP：https://aniera.jp
■お問い合わせ：https://forms.gle/GQWSSwasukNCcGYn7
株式会社アニエラ
株式会社アニエラは、長野県松本市を拠点に、アニメや日本のポップカルチャーを軸としたリユース、イベント、店舗、ブランド、メディア、オリジナルIPを展開するカルチャーカンパニーです。
アニメグッズの買取・販売を行うリユース事業を基盤に、旗艦店「ANIERA base matsumoto」の運営、アニソン野外フェス「ナガノアニエラフェスタ」の主催、アパレル・ライフスタイルブランドのプロデュース、カルチャーマガジンの発行、オリジナルIP「DIGGIN’ THE SOUL」の企画制作などを手がけています。
「人生をもっと楽しく」を理念に、地域に根ざしたコンテンツづくりと、ポップカルチャーの新しい楽しみ方の提案を続けています。
会社名： 株式会社アニエラ（ANIERA Inc.）
所在地： 〒399-0001 長野県松本市宮田5-13
店舗： ANIERA base matsumoto（アニエラベースマツモト）
〒390-0821 長野県松本市筑摩3丁目18-3
代表者： 代表取締役 小林諒（コバヤシリョウ）
設立： 2017年
事業内容： アニメグッズの買取・販売、リユース専門店の運営、イベント・フェスの企画運営、アパレル・ライフスタイルブランドの展開、メディア運営、オリジナルIPの企画制作など
ANIERA HP：https://aniera.jp
ANIERAのプレスリリース一覧
https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/35585