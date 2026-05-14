【LOULOU WILLOUGHBY × Naoko Tsuji】 セルフポートレートの新体験 Photomaticで切り取る、スタイリスト辻直子の“一瞬”

株式会社ファーイーストカンパニー

株式会社ファーイーストカンパニー（本社：東京都渋谷区広尾、代表取締役社長：澤井昭仁）が展開する「LOULOU WILLOUGHBY（ルル・ウィルビー）」は、5月14日(木)より、新作コレクションのWEB特集ページを公開いたします。本特集では、スタイリスト辻直子さんによる洗練されたスタイリングを話題のセルフフォトブランド「Photomatic」で撮り下ろした特別企画を掲載。ファッションと写真が融合した最新トレンドを提案します。

Photomaticで切り取る、辻直子の“一瞬”

特集ページはこちら :https://www.allureville.com/feature/260514_tsujinaoko_26ss?apias_s_id=41917

照明や空間に独自の感性が息づく「Photomatic」のフォトブース型の撮影。

リモコン操作でシャッターを切りながら、自分のタイミングでポートレート撮影ができ、

自然体のまま、その瞬間を美しく切り取ることができる。

スタイリスト辻直子が、その世界観を体験。

特集ページはこちら :https://www.allureville.com/feature/260514_tsujinaoko_26ss?apias_s_id=41917

【POP UP EVENT】Letter from the cinema"Soleil"

会期：5月20日(水)～5月26日(火)

会場：阪急うめだ本店 ４階 コトコトステージ41

プリントやビジューで繊細に表現された「ひまわり」モチーフが目を引く、“SUN FLOWER”シリーズ。辻直子さんが纏う最新コレクションをはじめ、ここでしか出会えない限定アイテムが多数ラインアップいたします。 期間中は特別なノベルティプレゼントなど、心躍るトピックが満載。初夏の陽光に映える、ドラマティックな一着を見つけて。

POPUP 詳細はこちら :https://www.allureville.com/news/13973

【SPECIAL EVENT】POPUP会場に「Photomatic」が登場！

本イベント限定のオリジナルフォトブース＆フレームが登場。新作コレクションの「ひまわり」をモチーフにした夏らしいデザインでスペシャルな撮影体験をお楽しみいただけます。

LOULOU WILLOUGHBY公式Instagramをフォローで参加！

■会期：5月20日(水)～5月26日(火)

■開催時間：10:00～20:00

参加方法：LOULOU WILLOUGHBY公式Instagram（＠loulouwilloughby_official(https://www.instagram.com/loulouwilloughby_official/)）をフォロー。

内容 ：セルフフォト（ハガキサイズ/1枚）をその場でプリントしてお持ち帰りいただけます。

さらに、撮影したデータと動画もダウンロードしていただけます。

※数量に限りがあり、お一人様一枚までとなります。

※当日の混雑状況によってご案内を調整させていただく場合がございます。

【InstaLIVE】5月20日(水)20:30～ 阪急うめだ本店 4階 コトコトステージ41

POPUP会場より辻直子さん出演！

ポップアップストアに辻直子さんをお迎えし、スペシャルなインスタライブをお届けします。

会場に設置されたPhotomaticブースの撮影体験＆その魅力をナビゲート。

阪急うめだ本店＆オンライン限定アイテムのご紹介やその着こなしをご紹介いたします。

インスタライブ配信アカウント

＠loulouwilloughby_official(https://www.instagram.com/loulouwilloughby_official/) ＠naoko.ts(https://www.instagram.com/naoko.ts/) ＠hankyu_contemporary(https://www.instagram.com/hankyu_contemporary/)

【阪急うめだ本店 ルル・ウィルビー】

住所：大阪府大阪市北区角田町８番７号 阪急うめだ本店４階

TEL：06-6313-0349

営業時間：10：00～20：00

LOULOU WILLOUGHBY/ルル・ウィルビー

ルル・ウィルビー 彼女のアンテナにかかるものはすべて捉えて素敵にスタイリングするのが彼女の日常。パーティーのお誘いも多い彼女は、ドレスのワードロープも豊富でデイリーアイテムにうまく組み合わせて独自のファッションセンスでカジュアルダウン。

そんな架空の女性、ルル・ウィルビーのクローゼットをイメージしたブランド。

・SHOP LIST：https://loulouwilloughby.com/shop/

・Official online store：https://loulouwilloughby.com/

・Instagram：https://www.instagram.com/loulouwilloughby_official/

・Facebook：https://www.facebook.com/loulouwilloughbyofficial/

Photomatic/フォトマティック

カメラマンをしていた代表のホン・スンヒョン氏の「カメラマンに写真を撮ってもらうのではなく、自分でポートレートを撮影してみるのはどうだろう？」というアイデアから始まった韓国発のセルフフォトブランド。独自のコンセプトとハイクオリティーな撮影体験が人気。

公式WEBサイト：https://www.photomatic.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/photomatic_japan/