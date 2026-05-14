カプコンカフェ 池袋店＆梅田店「大神」シリーズ20周年を記念したコラボが開催決定！
2026年6月5日(金)より、カプコンカフェ池袋店と、梅田店の2店舗において、「大神」シリーズの20周年を記念し、メニューやグッズを展開するコラボレーションを開催いたします。
メニューやグッズの詳細につきましては、後日改めてご案内いたしますので、続報をお待ちください。
また、「大神」20周年記念特設サイトで公開している記念アートを、カプコンカフェ店内でもご覧いただけます。
周年を祝う特別なアートを、カフェ空間ならではの演出とともにお楽しみください。
■「大神」20周年記念特設サイト
https://www.capcom-games.com/o-kami/20th/ja-jp/
■カプコンカフェ 池袋店 「大神20周年」コラボ告知サイト
https://www.capcom.co.jp/amusement/brands/capcomcafe-ikebukuro/topics/2717/
■カプコンカフェ 梅田店 「大神20周年」コラボ告知サイト
https://www.capcom.co.jp/amusement/brands/capcomcafe-umeda/topics/2676/
■予約システム
「カプコンカフェ」では、事前にお席をご用意する「ネット予約」も受付中です。こちらは「カプコンカフェ」公式サイトより受付となります。皆様のご来店をお待ちしております。
▼カプコンカフェ 池袋店 予約ページ
https://booking.resty.jp/webrsv/vacant/s014341101/20190?isfixshop=true
▼カプコンカフェ 梅田店 予約ページ
https://booking.resty.jp/webrsv/vacant/s014341101/28574?isfixshop=true
※店舗により予約ページが異なりますので、ご注意ください。
■「大神20周年」コラボ開催概要■
▼「カプコンカフェ 池袋店」
東京都豊島区東池袋一丁目30番3号 グランドスケープ池袋 3F 03-5904-9106
【公式サイト】 https://www.capcom.co.jp/amusement/capcomcafe/ikebukuro/
【開催期間】 2026年6月5日（金）～2026年7月15日（水）
▼「カプコンストア＆カフェ 梅田店」
大阪府大阪市北区梅田3-1-1 ルクア サウス梅田店 13F 06-4256-8248
【公式サイト】 https://www.capcom.co.jp/amusement/capcomcafe/umeda/
【開催期間】 2026年6月5日（金）～2026年7月16日（木）
・カフェ公式X ： https://x.com/Capcom_Cafe
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