カプコンカフェ 池袋店＆梅田店「大神」シリーズ20周年を記念したコラボが開催決定！

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株式会社カプコン

2026年6月5日(金)より、カプコンカフェ池袋店と、梅田店の2店舗において、「大神」シリーズの20周年を記念し、メニューやグッズを展開するコラボレーションを開催いたします。


メニューやグッズの詳細につきましては、後日改めてご案内いたしますので、続報をお待ちください。



また、「大神」20周年記念特設サイトで公開している記念アートを、カプコンカフェ店内でもご覧いただけます。


周年を祝う特別なアートを、カフェ空間ならではの演出とともにお楽しみください。







■「大神」20周年記念特設サイト


https://www.capcom-games.com/o-kami/20th/ja-jp/　　



■カプコンカフェ 池袋店　「大神20周年」コラボ告知サイト
https://www.capcom.co.jp/amusement/brands/capcomcafe-ikebukuro/topics/2717/　


■カプコンカフェ 梅田店　「大神20周年」コラボ告知サイト
https://www.capcom.co.jp/amusement/brands/capcomcafe-umeda/topics/2676/　



■予約システム


「カプコンカフェ」では、事前にお席をご用意する「ネット予約」も受付中です。こちらは「カプコンカフェ」公式サイトより受付となります。皆様のご来店をお待ちしております。


▼カプコンカフェ 池袋店　予約ページ


https://booking.resty.jp/webrsv/vacant/s014341101/20190?isfixshop=true　


▼カプコンカフェ 梅田店　予約ページ


https://booking.resty.jp/webrsv/vacant/s014341101/28574?isfixshop=true　


※店舗により予約ページが異なりますので、ご注意ください。



■「大神20周年」コラボ開催概要■


▼「カプコンカフェ 池袋店」


東京都豊島区東池袋一丁目30番3号　グランドスケープ池袋 3F　03-5904-9106


【公式サイト】 https://www.capcom.co.jp/amusement/capcomcafe/ikebukuro/


【開催期間】 2026年6月5日（金）～2026年7月15日（水）



▼「カプコンストア＆カフェ 梅田店」


大阪府大阪市北区梅田3-1-1 ルクア サウス梅田店 13F　06-4256-8248


【公式サイト】 https://www.capcom.co.jp/amusement/capcomcafe/umeda/　


【開催期間】 2026年6月5日（金）～2026年7月16日（木）



・カフェ公式X　： https://x.com/Capcom_Cafe


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