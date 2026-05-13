新年度ラッシュが消えた - 2026年3月の求人が前年比-21.9%、新設法人も3ヶ月連続マイナス

株式会社SalesNow

AI企業データプラットフォーム「SalesNow」を提供する株式会社SalesNow（本社：東京都渋谷区、代表：村岡功規）は、SalesNow保有の1,400万超の企業・組織データおよび国税庁法人番号公表サイトの全新設法人データを基にした分析レポート「SalesNow Data Flash Vol.3」（https://salesnow.jp/insights/data-flash-vol-3/ ）を公開しました。

本レポートは、例年4月入社を見据えた「新年度ラッシュ」が観測される3月の求人市場と新設法人動向を全数分析したもので、2026年3月は求人数・新設法人数の双方で前年同月比マイナスを記録しました。

発見1: 2026年3月の求人掲載数は188.5万件、前年同月比-21.9%の大幅減

2026年3月の求人掲載数は1,885,242件で、2025年3月（2,414,390件）を約53万件下回り、前年同月比-21.9%となりました。ただし2025年3月の数字は15ヶ月間（2025年1月～2026年3月）で最大の突出値であり、データ収集タイミングの影響を含む可能性があります。2026年3月の絶対水準は14ヶ月間の月平均（約157.3万件）を約20%上回っており、中長期レンジでは高い位置にあります。

発見2: 2026年Q1の新設法人数は36,870社、前年同期比-6.6%

2026年第1四半期（1-3月）の新設法人数は合計36,870社で、2025年Q1の39,465社を2,595社下回り、前年同期比-6.6%となりました。月次では2026年1月-12.5%、2月-5.9%、3月-1.1%と3ヶ月連続の前年割れですが、マイナス幅は急速に縮小しており、減速の勢いは弱まっている可能性があります。

発見3: 年度替わりの「季節ピーク」が弱まる、4月ピーク月のデータが分水嶺

日本企業の大多数は4月を会計年度の開始月とするため、3月と4月は求人掲載・新設法人の双方でピークが集中します。しかし2026年3月は、このピークが過去2年と比較して弱い形で現れました。2024年4月は14,305社、2025年4月は15,305社（前年比+7.0%）と、4月は例年3月を上回るピーク月として機能してきました。2026年4月がこの水準を維持できるかどうかが、2026年通年が「過去最多更新のストリーク継続」となるか「5年ぶりの前年割れ」となるかを分ける分岐点となります。

調査概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/49221/table/1382_1_dffff77efc4c049b428153ab46425098.jpg?v=202605131152 ]補足: 求人データの媒体カバレッジに関する注記

SalesNowが収集する求人媒体は段階的に拡充されています。主要媒体の取得開始時期: green(2011年～), wantedly(2013年～), バイトル(2016年～), リクナビNEXT(2017年～), doda(2022年～), マイナビバイト(2023年～), タウンワーク(2024年3月～), ハローワーク(2024年10月～), indeed(2025年11月～)。このため2026年各月の前年同月比には媒体追加による構造的な増加分が含まれる可能性があり、単純な「求人需要の増減」として解釈できない点に留意が必要です。

外部統計との照合

本レポートが示す「年度替わりの季節ピーク減速」は、以下の外部統計と方向性が整合します。

- 厚労省「一般職業紹介状況」: 有効求人倍率 1.18倍（2026年1月、前月比-0.02pt）。求人市場全体が穏やかに低下傾向

- doda「転職求人倍率レポート」: 転職求人倍率 2.57倍（前年同月比-0.17pt）。民間求人も低下基調

- TDB「全国企業倒産集計 2025年報」: 2025年倒産件数 10,261件（12年ぶりの1万件超、人手不足倒産が過去最多を更新）

- TSR「2024年 全国新設法人調査」: 2024年新設法人数 153,938社（過去最多、前年比+0.3%）

ただし、SalesNowのデータが示す「求人-21.9%」は、倍率系指標の微低下（0.02pt～0.17pt）と比較すると桁違いに大きく、この差の主因は2025年3月のベース効果です。構造的な減速と同一視することはできません。

引用について

本レポートに含まれるデータ・グラフは、出典として「AI企業データプラットフォームSalesNow調べ」と記載しURL（ https://salesnow.jp/insights/data-flash-vol-3/ ）を併記することを条件に、報道・記事での引用・転載を許諾します。グラフ画像の二次利用も同条件で許諾します。

SalesNow Data Labについて

SalesNowが保有する1,400万超の企業・組織データをAIで構造化分析し、結果を無料レポートおよびシミュレーターとして公開するプロジェクト。出典明記で引用・転載を許諾することで、メディア・研究機関・ビジネスパーソンの企業データアクセス格差の解消を目指しています。

- Data Lab トップ: https://salesnow.jp/insights/

- Data Flash Vol.3: https://salesnow.jp/insights/data-flash-vol-3/

会社概要

会社名 ：株式会社SalesNow

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージSHIBUYAサイドSHIBUYAタワー7F

代表者 ：代表取締役 村岡 功規

設立 ：2019年8月

事業内容：SalesNowの企画・開発・運営

会社HP ：https://salesnow.jp/

サービス：

- AI企業データプラットフォーム「SalesNow」 https://salesnow.jp/

- 日本最大級の企業データベースメディア「SalesNow DB」 https://salesnow.jp/db