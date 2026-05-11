スマホアプリ『ブラウンダスト2』より、人気キャラクター、空間の魔女「エクリプス」がフィギュアで登場。
大網株式会社（本社・東京都文京区）が運営するホビー通販大手「あみあみ」では、「Stargazer」より、『ブラウンダスト2 空間の魔女 エクリプス 1/6スケール 完成品フィギュア』を、あみあみ限定特典「ミニアクリルキャラクタープレート(A6サイズ)」付きで現在ご案内中です。
製品ページはこちら：
●ブラウンダスト2 空間の魔女 エクリプス 1/6スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-201748&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
■ブラウンダスト2 空間の魔女 エクリプス 1/6スケール 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：37,400円(税込)
□発売日：2027年5月予定
□ブランド：Stargazer
【スケール】1/6
【サイズ】全高：約310mm(台座含む)
【素材】PVC、ABS、レジン
【セット内容一覧】
・フィギュア本体
・台座
≪あみあみ限定特典≫
・ミニアクリルキャラクタープレート(A6サイズ)
≪あみあみ限定特典≫ミニアクリルキャラクタープレート(A6サイズ)
スマホアプリ『ブラウンダスト2』より人気キャラクター、空間の魔女「エクリプス」が1/6完成品フィギュアで登場！
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
※本商品以外は付属しません。
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●ブラウンダスト2 空間の魔女 エクリプス 1/6スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-201748&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
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