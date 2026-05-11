スマホアプリ『ブラウンダスト2』より、人気キャラクター、空間の魔女「エクリプス」がフィギュアで登場。

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大網株式会社


大網株式会社（本社・東京都文京区）が運営するホビー通販大手「あみあみ」では、「Stargazer」より、『ブラウンダスト2 空間の魔女 エクリプス 1/6スケール 完成品フィギュア』を、あみあみ限定特典「ミニアクリルキャラクタープレート(A6サイズ)」付きで現在ご案内中です。



製品ページはこちら：


●ブラウンダスト2 空間の魔女 エクリプス 1/6スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-201748&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)


■ブラウンダスト2 空間の魔女 エクリプス 1/6スケール 完成品フィギュア




【製品情報】


□参考価格：37,400円(税込)


□発売日：2027年5月予定


□ブランド：Stargazer


【スケール】1/6


【サイズ】全高：約310mm(台座含む)


【素材】PVC、ABS、レジン



【セット内容一覧】


・フィギュア本体


・台座


≪あみあみ限定特典≫


・ミニアクリルキャラクタープレート(A6サイズ)



≪あみあみ限定特典≫ミニアクリルキャラクタープレート(A6サイズ)














スマホアプリ『ブラウンダスト2』より人気キャラクター、空間の魔女「エクリプス」が1/6完成品フィギュアで登場！



※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。


※本商品以外は付属しません。



製品ページはこちら：


●ブラウンダスト2 空間の魔女 エクリプス 1/6スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-201748&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


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【店舗情報】


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