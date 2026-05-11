スマホアプリ『ブラウンダスト2』より、人気キャラクター、空間の魔女「エクリプス」がフィギュアで登場。

大網株式会社

大網株式会社（本社・東京都文京区）が運営するホビー通販大手「あみあみ」では、「Stargazer」より、『ブラウンダスト2 空間の魔女 エクリプス 1/6スケール 完成品フィギュア』を、あみあみ限定特典「ミニアクリルキャラクタープレート(A6サイズ)」付きで現在ご案内中です。

製品ページはこちら：

●ブラウンダスト2 空間の魔女 エクリプス 1/6スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-201748&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

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■ブラウンダスト2 空間の魔女 エクリプス 1/6スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：37,400円(税込)

□発売日：2027年5月予定

□ブランド：Stargazer

【スケール】1/6

【サイズ】全高：約310mm(台座含む)

【素材】PVC、ABS、レジン

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・台座

≪あみあみ限定特典≫

・ミニアクリルキャラクタープレート(A6サイズ)

≪あみあみ限定特典≫ミニアクリルキャラクタープレート(A6サイズ)

スマホアプリ『ブラウンダスト2』より人気キャラクター、空間の魔女「エクリプス」が1/6完成品フィギュアで登場！

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

※本商品以外は付属しません。

製品ページはこちら：

●ブラウンダスト2 空間の魔女 エクリプス 1/6スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-201748&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

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【店舗情報】

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