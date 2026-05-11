美少女戦士セーラームーン-Shining Theater Shinagawa Tokyo-“五十嵐LINDA渉”がビジュアルアート・シアターデザインをディレクション

株式会社LINDA.

現在、東京・品川プリンスホテル クラブeXにて好評ロングラン上演中の『美少女戦士セーラームーン』の新シアター、「美少女戦士セーラームーン -Shining Theater Shinagawa Tokyo-」。

美少女戦士セーラームーン -Shining Theater Shinagawa Tokyo- キービジュアル

「美少女戦士セーラームーン -Shining Theater Shinagawa Tokyo-」は、2019年に東京・麻布十番で人気を博した「美少女戦士セーラームーン -SHINING MOON TOKYO-」を受け継ぎ、新たなエンターテインメント空間として品川に誕生しました。『美少女戦士セーラームーン』ならではの世界観と本シアターでしか観られないオリジナルストーリーや演出を通して、作品の魅力をより深く体感していただけるシアターです。

美少女戦士セーラームーン -Shining Theater Shinagawa Tokyo- ロゴ

この度、株式会社LINDA.（本社：東京都渋谷区）の代表取締役兼アートディレクターの五十嵐LINDA渉が、品川プリンスホテル クラブeXにオープンした「美少女戦士セーラームーン -Shining Theater Shinagawa Tokyo-」のビジュアルアートとデザインをディレクションいたしました。

エントランス出入口カウンター物販カウンター1階ロビー

高級感のあるゴールドとレッドを基調としたシアター内には、武内直子先生による新規イラストや舞台衣裳のアイテム展示など本シアターならではの世界観を堪能できる内装となっています。

1階ロビー2階通路2階通路2階通路2階通路館内案内MAPお手洗いのサイン/女性お手洗いのサイン/男性

～五十嵐LINDA渉コメント～

子どもの頃から大好きな『美少女戦士セーラームーン』に、今回もアートディレクターとして携わらせていただき、大変光栄に思っております。レトロな雰囲気と赤を基調とした劇場の雰囲気と『美少女戦士セーラームーン』をどう掛け合わせようかすごく悩みましたが、とても見応えある空間を作ることができました。

『美少女戦士セーラームーン』を愛するファンの皆様にも、ぜひこの空間を堪能し、特別な時間を過ごしていただきたいです！

■五十嵐LINDA渉プロフィール

広告アートディレクション、空間演出、グラフィック＆イラスト、衣装デザインや 商品開発、キャラクターデザインや、キャラクターのリブランディングなど、幅広いジャンルでキュート＆MODE＆近未来なクリエイティヴィティを発揮するアーティスト。SHIBUYA109 40周年の 環境リニューアルのクリエイティブディレクターの就任や、東京ガールズコレクションキービジュアルのアーティストに抜擢されるなど、多岐に渡り活動している。株式会社大創産業(DAISO)と協業にて立ち上げた雑貨ブランド「ash」は、完売商品が続出。 月刊 EXILE「THE RAMPAGE from EXILE TRIBE」の、山本省吾 (YAMASHO) のアートワークを担当し、月刊Popteenでの連載「Wonder POP Land」では、フォトジェニックな ART に溶け込む「架空の物語」をテーマにアートワー クを担当。昨今では、日本国内の「エスターバニー」のプロモーションとディレクションを手がけラフォーレ原宿「Sailor Moon store」リニューアルの内装を担当。 また、ダイバーシティーインクルーシブやLGBTQの活動にも従事

し、様々なメディアやトークショーなどにも登壇している。

・五十嵐LINDA渉 Instagram：https://www.instagram.com/watarulindaigarashi/?hl=ja

■株式会社LINDA.会社情報

LINDA.Incは、五十嵐LINDA渉が主催するキャラクタープロデュース＆クリエイティブカンパニーです。数々のキャラクターグローバルIPの日本展開を成功に導き、数多くのコラボレーションやライセンス事業を実現してきました。

“KAWAII”を軸に、グローバルIPの日本展開やオリジナルキャラクターの開発を行なうだけでなく、幅広いクリエイティブをコンテンツ化し、新しいカルチャーや価値を創出。コンテンツホルダーとして、商品化・ライセンス事業にも挑戦し続けています。

・株式会社LINDA.公式HP：https://the-linda.co.jp/

「美少女戦士セーラームーン - Shining Theater Shinagawa Tokyo-」Story

都内に新しくできたテーマパーク内で、何もかも完璧に作り出すAIに大喜びするうさぎと仲間たち。

しかし、そんなうさぎたちの前に、謎の敵が現れる。

謎の敵“クイーン・ヴァルシア”は完璧な世界を作るためAI技術を利用し、うさぎの心を奪っていき、さらには衛、亜美、レイ、まこと、美奈子の体に異変が……！

危機を察知したちびうさや、はるか、みちる、せつな、ほたるは仲間を助けるために立ち上がるが、完全無欠なAIを操るクイーン・ヴァルシアの力の前になすすべがなく倒れていく。

「うさぎ…！目を覚ましてようさぎ……！！」

心を奪われたうさぎに、仲間たちの思いは届くのか……！？

人間か……AIか……本物の愛を求め、セーラー戦士たちの戦いが始まる！！

◆『美少女戦士セーラームーン』とは

月刊誌「なかよし」（講談社刊）にて、1991年から連載を開始した武内直子原作の少女漫画。原作単行本は17か国語に翻訳され、アニメーションシリーズは40か国以上で展開し、国内外で社会現象を起こしました。

2012年には新たなプロジェクトが始動。電子書籍化をはじめ、ミュージカルやファンクラブ、公式ストア、展覧会など、30周年プロジェクトとして現在に至るまで幅広い展開を行っています。

2024年には待望の画集「美少女戦士セーラームーン レゾネ ART WORKS 1991～2023」を発売。そして、2025年にはパフォーマンスショー“Pretty Guardian Sailor Moon”The Super Live のロンドン公演、北米ツアー、日本凱旋公演を上演。品川プリンスホテル クラブeXにて「美少女戦士セーラームーン -Shining Theater Shinagawa Tokyo-」も上演中。さらなる盛り上がりを見せています。

◆『美少女戦士セーラームーン』ステージコンテンツ

ミュージカル「美少女戦士セーラームーン」シリーズをはじめ、現在までに数多くの公演を国内で上演。

2018年には乃木坂46主演の乃木坂46版ミュージカル「美少女戦士セーラームーン」を上演、三度にわたり再演されたほか、2025年にはパフォーマンスショー「“Pretty Guardian Sailor Moon”The Super Live」を上演。ロンドンで2か月間のロングラン公演を経て、さらにロサンゼルス、シアトル、シカゴ、ニューヨークなどの21都市を回る北米ツアーを実施し5万人以上を動員するなど、海外ファンからも広く支持されています。さらに同年10月には日本凱旋公演を上演。品川プリンスホテル クラブ eXにて「美少女戦士セーラームーン -Shining Theater Shinagawa Tokyo-」も上演中。一段と熱が高まっています。

【公演概要】

美少女戦士セーラームーン -Shining Theater Shinagawa Tokyo-

期間 2026年4月4日（土）～

劇場 品川プリンスホテル クラブeX

住所：〒108-8611 東京都港区高輪4-10-30 品川プリンスホテル アネックスタワー 3F

原作 武内直子（講談社刊）

構成・演出 植木 豪

脚本 亀田真二郎

ビジュアルアート・シアターデザイン 五十嵐LINDA渉

チケット情報 ＜料金＞Premium seat／Premium seat（sofa） 18,000円（税込）

Class S seat 13,000円（税込）

Class A seat 8,000円、4-12歳 4,000円（税込）

BOX Room 32,000円（税込）

出演 Team Gold Moon

＜スーパーセーラームーン／月野うさぎ＞小山璃奈

＜スーパーセーラーマーキュリー／水野亜美＞国松真梨華

＜スーパーセーラーマーズ／火野レイ＞臼井萌音

＜スーパーセーラージュピター／木野まこと＞後藤萌咲

＜スーパーセーラーヴィーナス／愛野美奈子＞ちばひなの

＜スーパーセーラーちびムーン／ちびうさ＞中村茉稟

＜スーパーセーラーウラヌス／天王はるか＞梶川愛美

＜スーパーセーラーネプチューン／海王みちる＞本堂環稀

＜スーパーセーラープルート／冥王せつな＞福田桃芭

＜スーパーセーラーサターン／土萠ほたる＞飯島優花

＜タキシード仮面／地場 衛＞杏莉

＜クイーン・ヴァルシア＞桜井しおり

Team Silver Moon

＜スーパーセーラームーン／月野うさぎ＞山口夢菜

＜スーパーセーラーマーキュリー／水野亜美＞丸山純怜

＜スーパーセーラーマーズ／火野レイ＞赤城凛空

＜スーパーセーラージュピター／木野まこと＞杉本愛莉鈴

＜スーパーセーラーヴィーナス／愛野美奈子＞杉山月渚

＜スーパーセーラーちびムーン／ちびうさ＞西條妃華

＜スーパーセーラーウラヌス／天王はるか＞田中志奈

＜スーパーセーラーネプチューン／海王みちる＞青木美咲希

＜スーパーセーラープルート／冥王せつな＞玉山珠里

＜スーパーセーラーサターン／土萠ほたる＞akarin

＜タキシード仮面／地場 衛＞Sufa

＜クイーン・ヴァルシア＞清水咲良

Valusia Code：MIKU 権田菜々子 Kyoka 渡邊彩乃

野村侑加 小田穂花 ざいはな 心優 yui

※Valusia Codeは本作の世界を表現するダンサーの名称です。各公演4名出演します。

スウィング：金井ひとみ 竹内 麗 舞沢萌愛未

公演に関するお問い合わせ ネルケプランニング https://www.nelke.co.jp/contact/

・公式サイト https://prettyguardiansailormoon-stst.com

・公式X https://x.com/sailormoon_STST

・公式Instagram https://www.instagram.com/sailormoon_stst/

公式ハッシュタグ：#prettyguardiansailormoonshiningtheater #shiningtheater #美少女戦士セーラームーン #シャイニングシアター

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ネルケプランニング 事業本部 第5制作部 宣伝担当：六郷（ろくごう）

MAIL：pr_info@nelke.co.jp