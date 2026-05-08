【TAC公務員】オンラインライブ体験「初回講義オリエンテーション」を2026/5/9(土)に開催！

TAC株式会社

資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区）では、公務員試験を検討されている皆様へ「初回講義（無料体験入学）オリエンテーション」をオンラインライブ通信で開催します。

TAC公務員講座担任の人気講師がご案内いたします。詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_crs_odd_sougou_online.html#atag_id_198自宅でライブ配信の講義が受けられる！リアルタイムでコミュニケーションをとりながら学習できる

オンラインライブ講義は、収録されたWEB動画講義とは異なり、リアルタイムで実施される講義です。今目の前で行われている生講義に参加していますので、リアクションボタンで反応を示したり、講師に質問したりすることもできます。

何より、ライブ講義の臨場感が適度な緊張感を与えてくれるので、学習が一層捗ります。

ライブ講義ならではの臨場感あふれる講義をぜひ体感してみませんか？

【内容】- 効果的な学習方法- 試験種別の傾向分析- TACの合格カリキュラム- オンラインライブ通信メディアの特徴※オンラインオリエンテーション参加者に『入会金1万円免除クーポン』をプレゼント！【開催日時】- 5月9日（土）14：00～15：30 オンラインライブ通信で開催！（+質問・相談タイム）【担当講師】

TAC公務員講座 竹内 良平 講師

公務員試験はコツコツと努力を積み重ね、最後まで本気になって取り組めば必ず、結果がついてくる試験です。TACをとことん利用していただき、一緒に合格を目指して頑張りましょう。

【参加方法】- ご予約はこちら（参加無料）

https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_crs_odd_sougou_online.html#atag_id_198

【参加者の声】- オンラインライブ受講中のリアクションの方法を知れて、自分が想像していたよりも孤独を感じることなく講義と向き合えそうで安心した。- 実際の授業の受け方や見通しがわかり、安心感がもてました。私はなるべくリアルタイムで授業を受けたいと思っていますが、出席ができない日もあるため、そういった時のサポートを知ることができてよかったです。- 勉強の進め方がわかり、ビジョンが見えたので良かったです。- 公務員試験の全体像から細かな勉強法まで幅広い内容を丁寧に教えていただき、受講の申し込みにとても前向きになれました。- 過去に独学で公務員試験の勉強をしていましたが、スケジュール管理や自身の学力の把握、情報収集等がうまく行かず、希望していた裁判所一般事務を諦めてしまいました。- しかし、本講義の受講をきっかけに、TACの講義を活用してもう一度挑戦してみよう、と気持ちが固まりました。わかりやすく講義いただき、ありがとうございます。【参加方法】- ご予約はこちら（参加無料）

https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_crs_odd_sougou_online.html#atag_id_198

マンツーマンでじっくり相談できる！（利用無料）

＜予約枠拡大中＞今なら予約が取りやすい！ひとりで悩まず、相談してみよう。オンライン個別受講相談を予約する :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin.html#soudan

TACの受講相談で疑問や不安を解消して、公務員合格への一歩を踏み出しませんか？

TAC公務員講座では受講をご検討中の方の各種ご相談を承っております。受講にあたり気になることや、公務員試験の仕組み、TACの実績、カリキュラム、フォロー制度等、お気軽にお尋ねください！

こんな疑問や不安はありませんか？- 学校や仕事が忙しいけど両立はできる？- どんなペースで学習をしていけばいいの？- どれくらいの勉強時間が必要なの？- どんなコース、受講メディア、フォロー制度、割引制度があるの？

経験豊富な講師や専門スタッフが、丁寧にご案内いたしますので、公務員試験の試験制度や学習プランなどお気軽にご相談ください。

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利用者の声- 地元の公務員試験を志望していて、分かりやすい説明で疑問を解決できた。質問に適切に明確にお答えいただき安心感を覚えた。- 社会人として働いていて転職先として公務員を検討。説明が簡潔かつ分かりやすく、講師との普段の関わり方が垣間見れた。- 公務員について詳しい方が身近にいなかったため、今回いろいろと相談できて本当にありがたかった。- とても親身に答えてくださり早く勉強を開始したいと言う気持ちになった。日頃からやらねばならぬこともアドバイスくださりとても勉強になった。- 思いつきで急に申し込み、時間も少ない中で不安だったのですが、分かりやすい説明だったと思います。- お時間いただきありがとうございました。詳しくご説明いただけたおかげで、自分の夢に挑戦したいという気持ちがより一層強まりました。前向きに検討させていただきますので、よろしくお願いいたします。オンライン個別受講相談を予約する :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin.html#soudan

- 会 社 概 要

会社名：ＴＡＣ株式会社

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/index.html