Trip.com、感謝の気持ちを込めて最もオトクな7日間「初夏の感謝SALE」を5月11日（月）から限定開催！総額1,000万円分のクーポン大放出！

株式会社Trip.com International Travel Japan

グローバルオンライン旅行サービスプロバイダー、Trip.comは2026年5月11日（月）から5月17日（日）までの7日間限定で「初夏の感謝SALE」を開催いたします。本セールでは、2026年オリコン顧客満足度(R)調査「旅行予約サイト 海外旅行」において総合1位を獲得したことへの感謝の気持ちを込めて開催する特別セールです。燃油サーチャージの高騰などにより旅行費用の負担が増す中でも、より多くの方にお得に旅行を楽しんでいただけるよう、国内外の航空券(https://jp.trip.com/flights/)・ホテル(https://jp.trip.com/hotels/)、アクティビティ(https://jp.trip.com/things-to-do/?locale=ja-JP&curr=JPY)に関するあらゆる商品を限定価格で販売します。本セールだけの限定スペシャルオファーが盛りだくさんです。

今回の感謝セールでは、東京・福岡・那覇の人気ホテルが5,900円のワンプライスで登場するほか、東京～那覇間の航空券とホテルのセットが1人あたり9,900円の特別価格で販売します。さらに、海外航空券(https://jp.trip.com/flights/international/)やホテルが最大3,000円OFFになるクーポンをはじめとする総額1,000万円分のクーポンを配布。国内外の航空券＋ホテルがセットで最大5,000円OFFになるクーポンもご用意しています。

また、しながわ水族館やDMMかりゆし水族館などの人気スポットでは、チケットを一枚購入するともう一枚無料になるキャンペーンも実施します。旅行に関するあらゆる商品がおトクになる特別企画を日替わりで展開します。

夏休みやお盆休みの計画をいち早く始められる、7日間限定の感謝セールをこの機会にご活用ください。

◆「Trip.com 初夏の感謝 SALE 」キャンペーン概要

【実施期間】 2026年5月11日（月）～ 5月17日（日）

【対象期間】 2026年8月31日（月）まで

※商品により対象期間が異なります。また期間内であっても一部対象外の期間がございますのでご注意ください。

※Trip.comの公式ホームページまたはアプリからのご予約に限ります。

【キャンペーンサイト】

https://jp.trip.com/sale/w/2208/2026-earlyss-5011-5017.html?locale=ja-jp&curr=jpy&transparentBar=1(https://jp.trip.com/sale/w/2208/2026-earlyss-5011-5017.html?locale=ja-jp&curr=jpy&transparentBar=1)

配布クーポン

5月11日（月）～5月17日（日）

毎日特別セールを開催！クーポンやワンプライスセールのほか感謝セールだけのお得な価格が盛り沢山！

セール期間中毎日配布

・遊び・体験(https://jp.trip.com/things-to-do?ctm_ref=vactang_page_230112#abtest=M:88,251230_VAC_pcupdate:B;) 最大5％OFFクーポン

・韓国鉄道(https://jp.trip.com/trains/) 最大50％OFFクーポン

・レンタカー(https://jp.trip.com/carhire/) 最大30%OFFクーポン

・空港送迎(https://jp.trip.com/airport-transfers/) 最大30%OFFクーポン

※クーポンは数に限りがございます。

※実施する日時により割引率が変更します。

特集される主なセール商品

5月12日（火）12:00～、5月14日（木）12:00～

１.東京・福岡・那覇の人気ホテル 一泊5,900円のワンプライスセール

・KOKO HOTEL Premier 日本橋浜町(https://jp.trip.com/hotels/detail/?hotelId=93978761¤cy=JPY)

・ラ・ジェント・ホテル沖縄那覇(https://jp.trip.com/hotels/detail/?hotelId=124581577¤cy=JPY)

・静鉄ホテルプレジオ博多駅前(https://jp.trip.com/hotels/detail/?hotelId=21861097¤cy=JPY) など

KOKO HOTEL Premier 日本橋浜町ラ・ジェント・ホテル沖縄那覇静鉄ホテルプレジオ博多駅前

２.航空券＋ホテルセット ワンプライスセール

・東京ー沖縄 2名1泊「航空券+宿」 パック 9,900円～/一人

・ノボテル沖縄那覇(https://jp.trip.com/hotels/detail/?hotelId=22257228¤cy=JPY)

・沖縄ナハナ・ホテル＆スパ(https://jp.trip.com/hotels/detail/?hotelId=703654¤cy=JPY) など

ノボテル沖縄那覇沖縄ナハナ・ホテル＆スパ

３.ホテル・航空券 特別クーポン

・航空券 最大3,000円OFF

・ホテル 最大 3,000円OFF

・航空券＋ホテル 最大5,000円OFF

４.国内・海外 遊び・体験 フラッシュセール

・しながわ水族館、DMMかりゆし水族館 チケット1枚買うと1枚無料セール 先着10点限定

・八景島シーパラダイス チケット1枚買うと1枚無料セール 先着10点限定

・韓国 ロッテワールド チケット1枚買うと1枚無料セール 先着5点限定

・韓国・台湾eSIM 100円セール 先着20点限定

しながわ水族館八景島シーパラダイス韓国 ロッテワールド

※「航空券＋宿」パック 定額セールは2名様でのご予約のみとなります。

※航空券定額セール・「航空券＋宿」パック定額セールは予算に達し次第終了いたします。

※セール内容は変更になる可能性があります

♦Trip.com 初夏の感謝SALE 特別オファー

１.東京・福岡・那覇の人気ホテル 一泊5,900円のワンプライスセール

２.航空券＋ホテルセット ワンプライスセール

３.ホテル・航空券 特別クーポン

４.海外eSIM(https://jp.trip.com/guide/phone/%E6%B5%B7%E5%A4%96+eSIM.html) 100円セール & 国内・海外 遊び・体験フラッシュセール

7日間限定の特別セール「初夏感謝SALE」。この機会にぜひTrip.comでお得に旅をお楽しみください。

Trip.com(トリップドットコム)について

Trip.comは、48の国と地域の27言語および44の現地通貨に対応した国際的なワンストップトラベルサービスプロバイダーです。世界220の国と地域にある170万軒以上のホテルと、3,500の空港を発着する680社以上の航空会社のフライト、そして30万以上のアトラクションや現地ツアー商品を網羅した巨大なネットワークを有するTrip.comは、24時間年中無休の世界水準の多言語カスタマーサービスに加え、エジンバラ、東京、ソウルに設置されているカスタマーサービスセンターから、世界中の何百万人もの旅行者が作る「最高の旅行体験」をお手伝いしています。

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