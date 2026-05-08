マンガボックスにて新連載！余命告知──正解のない問いに挑む家族の物語「あの冬の流星～ひととせ～」

株式会社ホリプロ

人気漫画アプリのマンガボックスにて新連載がスタートする。

作品タイトルは「あの冬の流星～ひととせ～」。

小学５年生の息子が小児がんだという残酷な現実を突きつけられた時、父は、母は、姉は何を思い、何を決断するのかーー。これは、儚き希望に未来を託す、ひとつの家族の物語である。

ストーリーは、「宙のまにまに」等でおなじみの柏原麻実。漫画は「ロッタレイン」「しずかの山」等の松本剛。なお企画・原案はホリプロ。

【作品概要】

「あの冬の流星～ひととせ～」

マンガボックスにて5月12日(火)より連載スタート

原案：ホリプロ ストーリー：柏原麻実 漫画：松本剛

(C)松本剛・柏原麻実/ホリプロ・マンガボックス

【あらすじ】

北海道・旭川でごく普通に暮らす父・母・姉・弟の家族。サッカーで怪我をした弟が病院に行った際に、命に関わる残酷な現実が判明してしまう。それを知った家族は何を思い、何を感じ、何を決断するのか…。命の儚さを目の当たりにした家族の絆の物語。

【柏原麻実 プロフィール＆コメント】

福島県出身。1996年デビュー。

主な作品としてアニメ化もされた『宙のまにまに』（全10巻、講談社）、

『BanG Dream』（作画担当、全4巻、一迅社）など。

・コメント

ストーリーを担当します。自身としては初めての試みです。とても重いテーマの作品で私には務まらないかと何度かお断りしましたが、漫画を担ってくださる松本さんと共に佐竹家の「ひととせ」を誠実に描いていければと思います。

【松本剛 プロフィール】

新潟県出身。1988年デビュー。

主な作品としてドラマ化もされた『すみれの花咲く頃』（全1巻、講談社）、

『甘い水』（全2巻、講談社）、『しずかの山』（作画担当、全3巻、講談社）、

『ロッタレイン』（全3巻、小学館）など。