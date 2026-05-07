【ブルガリ】アン・ハサウェイが映画『プラダを着た悪魔２』のロンドンでのイベントでブルガリを纏う

ブルガリ・ジャパン合同会社Getty Images

ロンドン、イギリス - ブルガリのグローバル アンバサダーで俳優のアン・ハサウェイが、『プラダを着た悪魔2』のプロモーションとして、ロンドンのBBCラジオ2にブルガリを身につけて登場しました。アンは、ブラックアセテートとスモークカラーレンズの洗練されたキャッツアイ シルエットが特徴の「セルペンティ ヴァイパー」の サングラスを纏いました。 テンプルにはアイコニックなジュエリーコレクションからインスピレーションを得た「セルペンティ ヴァイパー」の装飾があしらわれ、まさに洗練されたエレガンスと大胆なフェミニニティが見事に融合した逸品です。

【着用商品】

「セルペンティ ヴァイパー」アイウェア

「セルペンティ トゥボガス」ウォッチ YG x DIA「セルペンティ ヴァイパー」リング YG

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