G検定対策アプリ『G検定完全問題集』iPhone／Android版を提供開始会員登録不要で3日間、全機能を無料でお試しいただけます。2,980円で継続利用

ワザアカ株式会社

ワザアカ株式会社（本社：東京都港区六本木、代表取締役社長：松田達哉、以下「ワザアカ」）は、G検定対策アプリ『G検定完全問題集』の提供を開始しました。

本アプリは、会員登録不要でインストール後すぐに学習を開始でき、3日間、全機能を無料でお試しいただけます。有料版はサブスクではなく、買い切り2,980円（税込）で継続利用できます。

G検定シラバスをもとにした497キーワード、予想問題450問、苦手問題集、自分問題集、進捗・バッジ機能を搭載し、G検定合格に向けた基礎固めから演習・復習までをスマホで効率よく進められます。

キーワード問題・予想問題・苦手復習・自分問題集を中心に、重要キーワード動画も活用して、G検定学習をスマホで進められます。

サービスサイト：https://g-kentei.wazaaca.jp

App Store：ダウンロード(https://apps.apple.com/jp/app/g%E6%A4%9C%E5%AE%9A%E5%AE%8C%E5%85%A8%E5%95%8F%E9%A1%8C%E9%9B%86/id6761644222)はこちら

Google Play：ダウンロード(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gkentei.learner)はこちら

■ 背景：G検定学習の"4大つまずき"をスマホアプリで解消

G検定（ジェネラリスト検定／日本ディープラーニング協会主催）は、AIリテラシーを証明する資格として近年、受験者が急増しており、JDLAの発表によると、2026年1月開催のG検定終了時点で累計受験者数は202,215名、累計合格者数は142,042名に達しています。

一方で、受験者からは「何から学べばよいかわからない」「復習が続かない」といった課題もあります。

❌ 何から勉強すればいいかわからない

❌ 問題を解いても復習しづらい

❌ 書籍だけでは復習の流れを作りにくい

❌ 学習が続かない

ワザアカは「縦の教育から横の共育へ」を理念に掲げ、知識を再現可能な「ワザ」へ変換する学習OSを開発しています。今回のiPhone／Android版はG検定合格に向けた基礎固めから演習・復習までを、スマホで効率よく進められることを目指して設計されました。

ホーム画面進捗タブ

■ アプリの特徴

1. トップダウン × ボトムアップの二軸学習

体系的に学ぶ「トップダウン学習」と、自分軸で復習する「ボトムアップ学習」を組み合わせることで、知識の定着率を最大化します。

📚 2. G検定シラバス全497キーワードを完全網羅

G検定シラバスに準拠した全497キーワードを4択形式で収録。「一言で説明できるか」を問う設計で、正答だけでなく誤答も丁寧に解説。結果画面から即座に復習へ進めます。

・シラバス全497キーワード完全網羅

・4択形式で理解度チェック

・全選択肢に詳しい解説

・結果画面から即座に復習可能

📝 3. 予想問題集（145問×2 + 160問）＝計450問

G検定本番を想定したワザアカ独自分析の予想問題を計450問収録。

・練習モード：理解を深めることに集中

・本番モード：時間制限ありの実戦演習

・カテゴリ別正答率を可視化し、弱点を明確化

🏆 4. バッジ獲得やコレクション要素により、学習継続を後押し

小カテゴリの全問正解で、特別なクリーチャーバッジを獲得できます。ゲーミフィケーション、コレクション要素が学習継続のモチベーションを後押しします。

📊 5. 学習進捗の可視化

連続学習日数やキーワード進捗を一目で確認可能。自分の成長が見えるから、モチベーションが続きます。

■ 選ばれる5つの理由

■ こんな方におすすめ

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/173033/table/2_1_a7146221b752c6bbcf127d00b57d6112.jpg?v=202605071151 ]- 仕事と両立しながらG検定を目指したい方- 参考書だけでは用語が定着しにくい方- 問題数が多い教材でしっかり演習したい方- 苦手分野を効率よく復習したい方- 気になる問題を自分でまとめて復習したい方- 本番形式の演習まで一つのアプリで進めたい方

■ 価格・提供形態

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/173033/table/2_2_e656ed346a351f311e68304d2859fd6e.jpg?v=202605071151 ]

サブスクではありません。一度の支払いで、継続利用できます。

■ 対応環境

iOS：iOS 15.1以降（iPhone／iPad）

Android：Android 8.0以降

■ ダウンロード

App Store：ダウンロード(https://apps.apple.com/jp/app/id6761644222)はこちら

Google Play：ダウンロード(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gkentei.learner)はこちら

サービスサイト：https://g-kentei.wazaaca.jp/(https://g-kentei.wazaaca.jp/)

■ 代表コメント

「G検定受験者の最大の敵は、"学習が続かないこと"です。」

参考書を開く5分、PCを立ち上げる3分--そのわずかな摩擦が、学習継続を阻んでいました。

本アプリは、ポケットから取り出して即学習開始、会員登録すら不要という徹底的な"摩擦ゼロ設計"でこの課題に挑みました。

サブスクではなく買い切り2,980円としたのも、『学習に集中してほしい』という想いからです。

G検定合格はゴールではなく、AI時代を生き抜くためのスタートライン。私たちは受験者の第一歩を、全力で支えます。

― ワザアカ株式会社 代表取締役社長 松田達哉

■ 会社概要

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/173033/table/2_3_49dd8a219e275f5530448e66fa57d6b6.jpg?v=202605071151 ]

■ 本件に関するお問い合わせ

ワザアカ株式会社 広報担当

E-mail：info@wazaaca.co.jp

■ 注記「G検定」は一般社団法人日本ディープラーニング協会（JDLA）の登録商標です。

App Store、iPhone、iPadはApple Inc.の商標です。

Google Play、AndroidはGoogle LLCの商標です。