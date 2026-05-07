株式会社宮城テレビ放送(本社：仙台市宮城野区、代表取締役社長：山田 克也)は、NNNドキュメント‘26「ひとりじゃない ボクとおばちゃんの15年」を2026年5月10日(日) 24：55から放送いたします。

東日本大震災の津波で家族全員を失った震災当時7歳の男の子と、震災後に一緒に暮らし始めた子育て未経験の伯母。一つ屋根の下で暮らし始めて15年、共に歩んできた2人の軌跡をお伝えします。





家族になったボクとおばちゃん





宮城県石巻市の辺見 佳祐(へんみ けいすけ)さん(22、震災当時7)は、東日本大震災の津波で自動車整備工場を営む両親、祖母、当時小学4年生だった姉の家族全員を失った。

7歳でひとりぼっちになった佳祐さんを引き取ったのは、仙台で一人暮らしをしていた母の姉で伯母の日野 玲子(ひの れいこ)さん(66、震災当時51)。2人は何とか被災を免れた石巻市の佳祐さんの自宅2階で一緒に暮らし始める。玲子さんにとっては初めての子育て。父親に憧れていた佳祐さんのために未経験ながら佳祐さんの両親が営んでいた自動車整備工場の経営も引き継いだ。

反抗期、受験、進学……。2人は巡りくる季節を一緒に過ごし、家族の絆を深めてきた。佳祐さんは専門学校を卒業後、憧れていた父親と同じ自動車整備士になった。いつかおばちゃんが守ってくれた工場を継ごうと修業の日々を送っている。

時の経過と共に薄れていく亡き家族の思い出。そんな中、玲子さんはあるものを見つける。佳祐さんの両親の結婚式の様子をおさめたビデオテープ。津波で写真や思い出の品のほとんどが流された中、両親が映る貴重なものだった。玲子さんは「亡き家族との記憶を失わないでほしい」と、佳祐さんと一緒に見ることにした。

2025年夏、佳祐さんはあるサプライズを計画した。「おばちゃんの誕生日に“家族旅行”をプレゼントしたい」。仕事が忙しく、一緒に遠出することもほとんどなくなった中、佳祐さんが玲子さんに見せた心づかいとは。





大切な人を亡くした悲しみを抱え、一緒に時を刻んできた2人。“新しい家族”が紡いできた15年を見つめた。





震災で家族を亡くした辺見 佳祐さんとおばの日野 玲子さん





父の遺した工場継ぐため自動車整備士に





＜制作担当者コメント＞

最初に2人に取材をさせて頂いた2011年。心に決めたのは、「取材をさせていただく限りは中途半端な向き合い方をしないこと」。相当な覚悟を持って取材を受けてくださった2人からすれば、当然のことです。東日本大震災という未曽有の災害がもたらした計り知れない悲しみの中で、支え合いながら懸命に前を向いて生きる姿を15年間の取材を通して見つめてきました。寄り添う日々を重ねた2人が信頼し合える「家族」になっていく軌跡が多くの方に伝わればと思います。





宮城テレビ放送 報道制作局報道部 佐々木 博正ディレクター

略歴…震災発生時は報道部に所属。発災直後から連日にわたり震災関連の報道に携わり、現場の状況や被災地の動きを伝え続けた。2011年4月には岩手・宮城・福島の3局共同制作による東日本大震災ドキュメンタリー番組の制作に参加。以降も継続して震災をテーマにした企画・番組を手がけている。同年冬に日野さん・辺見さんと出会い、取材を重ね、2014年の「ひとりじゃない」の放送に至る。人事異動で報道部を離れている期間が8年ほどあったが、その間も2人と連絡を取り合い、交流を続けていた。





ミヤギテレビ 佐々木 博正ディレクター





番組タイトル： 「ひとりじゃない ボクとおばちゃんの15年」

放送日時 ： 2026年5月10日(日) 24：55～

放送機関 ： 日本テレビ系列全国放送

URL ： https://www.ntv.co.jp/document/