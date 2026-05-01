広島ホームテレビでは、2022年よりAIによる完全無人野球中継システムを運用した野球のライブ配信を行っています。今回中継するのは、今年で7回目を迎える「福山ローズファイターズ」と広島東洋カープ（二軍）が戦う市民球団親善交流試合です。 当日は福山市の「エブリイ福山市民球場」で試合が行われ、球場に行けないという方も、YouTubeで試合をお楽しみいただけます。

市民球団親善交流試合 福山ローズファイターズ vs 広島東洋カープ（二軍） 概要

【日程】 2026年5月13日（水） 【時間】 午後12:00～開始予定（開門 午前11:00） ※配信は午前11:55～試合終了までを予定 【会場】 エブリイ福山市民球場 【入場料】 無料

【視聴方法】 YouTube「勝ちグセ Carpチャンネル」 【解説＆実況】 解説：銚子 利夫（元広島東洋カープ・福山ローズファイターズGM） 実況：井村 尚嗣（Office T-work） ※ライブ配信映像は試合後にアーカイブ配信いたします。 ※雨天時は試合・配信が中止となる場合がございます。

「福山ローズファイターズ」とは

「福山ローズファイターズ」は、NPO法人福山スポーツ雇用サポートセンターが運営母体となって2016年4月に誕生した社会人硬式野球クラブチームです。 選手たちは、福山市内の企業に勤務しており、勤務時間終了後や週末に活動しています。 2020年4月には、少年硬式野球チーム「福山ローズファイターズ U-15」が発足。また、2021年からは、広島東洋カープと連携し、「ひろしま 備後野球アカデミー」も開催しています。

ライブ配信視聴は球団お墨付き「勝ちグセ Carpチャンネル」で

球団お墨付きの「勝ちグセ Carpチャンネル」は、カープコンテンツが無料で見放題！ 選手たちの特筆すべきプレーやインタビューなど、カープの熱いシーンを厳選してお届けする広島ホームテレビ公式のYouTubeチャンネルです。 （チャンネル登録者数10.2万人/2026年4月20日現在）

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