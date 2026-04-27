株式会社七星出版(本社：東京都新宿区中落合2-8-21、代表：代田 しん)は、美容・健康専門紙「健康ジャーナル」でコラムを担当する美容ライター・代田 多喜子が総力取材・編集したムック本『マイクロニードルのすべて』を発売開始いたしました。





「マイクロニードルのすべて」詳細： https://amzn.asia/d/0buo25AZ





マイクロニードルのすべて表紙





■急拡大する「マイクロニードル美容」、その実態を科学的に解説

近年、スピキュールコスメや針美容液などに代表される「マイクロニードル美容」は、SNSを中心に急速に普及し、美容市場の一大ジャンルとなりつつあります。

一方で、刺激の強さや使用感といった“体感”に注目が集まる一方、皮膚への影響や使用時の注意点や仕組みについては十分に理解されないまま広がっているのが現状です。









■「刺激美容は本当に肌にどのような影響を与えるのか？」という問いから誕生

本書はこうした状況を背景に、「刺激美容は本当に肌にとって良いのか」という根本的な疑問から企画されました。

皮膚科医の監修のもと、論文データや理論的背景、皮膚の反応メカニズムをもとに、マイクロニードル美容を医学的視点から多角的に検証しています。









■ドイツ製「ダーマローラー HC902」

本書の検証では、市販されている各種マイクロニードル製品について、針の構造、材質、皮膚への影響などを多角的に比較。その中で、ドイツ製「ダーマローラー HC902」は、精密な製造基準と安全性の観点から、誌面内で紹介しています。





https://dermaroller-japan.com/









■医療・再生医療・ホームケアまで横断的に解説

誌面では、

・医療現場の視点

・鍼灸・再生医療の観点

・ホームケアとしての安全性

など、複数の専門家の知見を交えながら解説。





さらに、

・針コスメ・スピキュール

・マイクロニードリング／EMS／LED比較

・ダーマローラー・ダーマペン・ポテンツァ比較

・模倣品問題

なども網羅。









■編集者コメント

「流行やSNSの情報だけで美容を選ぶのではなく、皮膚という臓器にどのように作用するのかを理解して選ぶ時代になっています。」









■書籍概要

書名 ： マイクロニードルのすべて

編集 ： 代田 多喜子

発売 ： 株式会社七星出版

価格 ： 税込1,980円

仕様 ： 全68ページ

初版部数： 2000部

販売 ： 全国書店、Amazonほかオンライン書店









■会社概要

株式会社七星出版

所在地 ： 東京都新宿区中落合2-8-21

代表取締役： 代田 しん

事業内容 ： 出版事業 ほか