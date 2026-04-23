【新商品】【今日から使える】Galaxy A57 5G対応 新製品発売のお知らせ【レイ・アウト】

Galaxy A57 5G専用アクセサリー

ハイブリッドケース

黄ばみにくいポリカーボネート素材を背面に使用したハイブリッドケースです。表面硬度が5Hでキズがつきにくく、端末本来の美しさを活かします。

【対応機種】Galaxy A57 5G 【カラー】クリア 【素材】熱可塑性ポリウレタン樹脂、ポリカーボネート 【売価】1,870円（税込み） 【型番】RT-GA26M1CC22/CM

https://www.ray-out.co.jp/products/rt-ga26m1cc22_cm?variant=47280016064690

ソフトケース 精密設計

全体を柔らかいTPU素材で仕上げ、衝撃吸収性に優れ、艶のあるメタリックな光沢感が魅力なソフトケースです。

【対応機種】Galaxy A57 5G 【カラー】クリア / ブラック / ピンクゴールド 【素材】熱可塑性ポリウレタン樹脂 【売価】 クリア : 1,540円（税込み） ブラック / ピンクゴールド : 2,090円（税込み） 【型番】 クリア : RT-GA26M1PFC2/CM ブラック : RT-GA26M1PFC2/BM ピンクゴールド : RT-GA26M1PFC2/PGM

https://www.ray-out.co.jp/products/rt-ga26m1pfc2_cmt?variant=47280017014962

ソフトケース 精密設計 フレームメッキ +リング

艶やかなメタリック調のフレームがアクセントになり、華やかな印象をプラスするソフトケース。背面のリングは、落下防止やスタンドとしても使える便利なつくりです。柔軟性のあるTPU素材を使用し、端末にやさしくフィットします。

【対応機種】Galaxy A57 5G 【カラー】ブラックゴールド / ホワイトゴールド 【素材】ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン樹脂、アルミニウム合金 【売価】2,200円（税込み） 【型番】 ブラックゴールド : RT-GA26M1TRE/BG ホワイトゴールド : RT-GA26M1TRE/WG

https://www.ray-out.co.jp/products/rt-ga26m1tre_bgr?variant=47280017113266

ハイブリッドケース maru Pietra

さらさらとしたマットな質感で、指紋が目立ちにくいハイブリッドケース。落ち着いたくすみカラーが、端末に上品な印象をプラスします。

【対応機種】Galaxy A57 5G 【カラー】マットブラック 【素材】ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン樹脂 【売価】2,310円（税込み） 【型番】RT-GA26M1K6TB/MB

https://www.ray-out.co.jp/products/rt-ga26m1k6tb_mb?variant=47280016949426

手帳型レザーケース

衝撃に強く、カード3枚収納可能、日常使いに便利な多機能手帳型ケースです。軽量設計で持ち運びやすく、フラップを閉じたまま通話もできます。

【対応機種】Galaxy A57 5G 【カラー】ブラックレッド / レッド / ダークネイビー 【素材】合成皮革(ポリウレタン)、熱可塑性ポリウレタン樹脂、マグネット 【売価】2,970円（税込み） 【型番】 ブラックレッド : RT-GA26M1ELC1/BR レッド : RT-GA26M1ELC1/R ダークネイビー : RT-GA26M1ELC1/DN

https://www.ray-out.co.jp/products/rt-ga26m1elc1_br?variant=47280016097458

ガラスフィルム マルチケースフィット 硬度10H 高透明 指紋認証対応

表面硬度10Hのガラスが、端末の画面を擦り傷からしっかり守ります。 ケースと干渉しない安心設計で、幅広いケースと組み合わせて使えるのが特長です。

◼︎高透明タイプ 【対応機種】Galaxy A57 5G 【素材】ガラス・シリコン糊 【売価】 1,760円（税込み） 【型番】RT-GA26M1F/SCG3

https://www.ray-out.co.jp/products/rt-ga26m1f_scg3?variant=47280016621746

◼︎ブルーライトカット高透明タイプ 【対応機種】Galaxy A57 5G 【素材】ガラス・シリコン糊 【売価】 2,200円（税込み） 【型番】RT-GA26M1F/SMG3

https://www.ray-out.co.jp/products/rt-ga26m1f_smg3?variant=47280016720050

ガラスフィルム 失敗しない 超かんたん貼り付け キット付き 硬度10H 指紋認証対応

誰でも簡単に貼り付けができる貼り付けキット付きで失敗しないキット付きのガラスフィルムです。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見えます。

◼︎高透明タイプ 【対応機種】Galaxy A57 5G 【素材】ガラス・シリコン糊 【売価】 2,200円（税込み） 【型番】RT-GA26M1FK3/SCG

https://www.ray-out.co.jp/products/rt-ga26m1fk3_scg?variant=47280016916658YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=gu-aUQjNLE0

カメラ保護 レンズプロテクター eyes 硬度10H

【対応機種】Galaxy A57 5G 【カラー】 【素材】アルミニウム合金、ガラス、アクリル糊 【売価】 1,980円（税込み） 【型番】RT-GA26M1FG/CALCB

https://www.ray-out.co.jp/products/rt-ga26m1fg_calcb?variant=47280016883890YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=tO9G_c0F7fMInstagram投稿 : https://www.instagram.com/p/https://www.instagram.com/p/DXawex1idRg/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==/

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