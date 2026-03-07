**株式会社ClaN Entertainment（本社：東京都港区、代表取締役社⻑：⼤井 基⾏、以下ClaN）は、オリジナルIPアパレルブランド『TOKYO MADNESS CLUB』シリーズ(※)から、2026年2月24日(火)17:00～2026年3月29日(日)23:59までの期間で、アニメ『地獄先生ぬ～べ～』の新作グッズの受注販売を開始します。** **『TOKYO MADNESS CLUB』は、「MUSIC&FASHION」をコンセプトにしたアパレルシリーズ。コンセプトに合わせ、Tシャツやタオルといったラインナップを中心に展開する新感覚IPアパレルブランドです。** **アニメ『地獄先生ぬ～べ～』から、新作Tシャツとフェイスタオル、ラバーコースターが登場。キービジュアルを活用したTシャツのほか、「鬼の手」がアイコンとなったポップなデザインなどが販売されます。撮り下ろしのビジュアルイメージにもご注目ください。**

販売情報

**【先行受注期間】**2026年2月24日(火)17:00～2026年3月29日(日)23:59まで**▼受注サイト：ClaN MARKET（クランマーケット）**https://clan-market.com/collections/sp-nube-anime**【一般発売日】**2026年5月下旬頃予定

『TOKYO MADNESS CLUB』とは？

『TOKYO MADNESS CLUB』は、「MUSIC&FASHION」をコンセプトにしたアパレルラインナップシリーズ。アパレルデザイナー監修によるこだわりの一枚を再現しました。 Tシャツは、ピグメント加工を施しヴィンテージ感が伝わるボディを採用。古着感を想起させるオリジナルカラーでボディを染めたほか、しっかりした生地感と着心地で、「日常でも着こなせる」仕上がりに。 コンセプトに沿った、Tシャツやタオルといったラインナップを中心に、今後さまざまな作品やキャラクターで商品展開を予定しています。

商品詳細

**■メタルTシャツ キービジュアルver. 5,500円(税込)**【サイズ】M、L、XLサイズ【素材】綿100％

**■メタルTシャツ 鬼の手ver. 各種5,500円(税込)**【種類】全2種類（黒／白）【サイズ】各種M、L、XLサイズ【素材】綿100％

**■フェイスタオル(全2種) 各種2,750円(税込)**【種類】全2種/個別（鵺野 鳴介、ゆきめ）【サイズ】約W800×H330mm【素材】綿100％

**■レコード風ラバーコースター(全6種) 各種1,650円(税込)** 【種類】全6種/個別(鵺野 鳴介、ゆきめ、高橋 律子、立野 広、稲葉 郷子、細川 美樹)【サイズ】約Φ80mm 【素材】ラバー

【コピーライト表記】©真倉翔・岡野剛/集英社・童守小学校卒業生一同