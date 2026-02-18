メシウス株式会社(本社：仙台市泉区紫山3-1-4、代表取締役社長：小野 耕宏、旧社名：グレープシティ株式会社)は、ExcelライクなUIを実現する表計算データグリッドコンポーネント「SPREAD for Windows Forms 19.0J(スプレッド)」、入力支援コンポーネント「InputManPlus for Windows Forms 13.0J(インプットマンプラス)」、多段明細グリッドコンポーネント「MultiRowPlus for Windows Forms 13.0J(マルチロウプラス)」を2026年3月4日(水)にリリースします。各製品は、 .NETの最新バージョンである「.NET 10」および最新の開発環境「Visual Studio 2026」で利用できます。





Excel互換機能やデジタルアドレス対応を強化





SPREAD for Windows Formsでは、Excel互換機能として「ピボットテーブル」を新たにサポートしました。大量のデータをマウス操作のみでスピーディに集計・分析することが可能です。Excelライクな操作感で、専門的な関数知識がないエンドユーザーでも直感的に扱えます。また、従来のチャート機能とは異なる新しい「拡張チャート」を追加しました。折れ線チャートのスムージングや、チャート下部に表示されるデータテーブルなど、表現力を高める細かなスタイル設定により、分析結果をより分かりやすく可視化できます。





InputManPlus for Windows Formsでは、日本郵便が2025年5月に開始したサービス「デジタルアドレス」に対応しました。デジタルアドレスは、住所全文(郵便番号から部屋番号まで)を英数字7桁で表現できる新しい住所指定方式です。本バージョンでは、従来の郵便番号検索に加え、デジタルアドレスや事業所個別郵便番号を利用した住所検索にも対応し、住所入力業務の効率化と入力ミスの削減に貢献します。





MultiRowPlus for Windows Formsでは、従来 .NET Frameworkでのみ使用することができたテンプレートデザイナが .NETプロジェクトでも使えるようになり、開発の選択肢が広がりました。





【SPREAD for Windows Forms 19.0Jの新機能】

＜ピボットテーブル機能を追加＞

単一テーブルで動作するピボットテーブルがサポートされます。大量のデータを多角的に集計・分析できるようになり、直感的なマウス操作で複雑な集計が可能になります。





＜拡張チャート機能を追加＞

新しい拡張チャートは従来のチャート機能に加え、以下のような機能がサポートされており、よりExcel互換性を向上させることが可能です。

※従来のチャート機能とは互換性がありません。

※従来のチャート機能で提供されていた「シェイプの埋め込み」「3Dチャート」はサポートしていません。





拡張チャート機能を追加





・折れ線チャートのスムージング：頂点と頂点の間をなめらかな曲線で結んで表示できます。

・チャートデータテーブル：チャートの下にデータテーブルを表示できます。

・チャートスタイル：定義済みスタイルがサポートされます。

・データラベルと凡例テキストの向き：データラベルとグラフの凡例の両方でテキストの向きをカスタマイズできます。

・凡例項目の表示：特定の凡例項目を非表示にすることができます。

・データラベルの位置設定とサイズ調整：データラベルの位置を柔軟に設定できます。また、文字列にあわせてサイズを自動調整するか、独自のサイズに設定するかを選択できます。





【InputManPlus for Windows Forms 13.0Jの新機能】

＜デジタルアドレスに対応＞

日本郵便株式会社が提供する「郵便番号・デジタルアドレスAPI」と連携することで、郵便番号やデジタルアドレス、事業所専用の郵便番号を入力するだけで最新の住所情報を検索できるようになります。本機能により、インターネット経由で日本郵便が提供する最新の住所情報を利用できます。

※利用には、日本郵便のAPIサービスへの登録とクライアントID等の取得が必要です。





デジタルアドレスに対応





【MultiRowPlus for Windows Forms 13.0Jの新機能】

＜テンプレートデザイナが .NETに対応＞

Visual Studioで作成したWindows Formsの .NETプロジェクトにおいて、テンプレートデザイナを利用できるようになりました。従来はテンプレートデザイナを使用するために .NET Frameworkのプロジェクトを別途追加する必要がありましたが、本バージョンではその作業が不要となり、 .NETプロジェクトのみでテンプレートデザイナを利用できます。





