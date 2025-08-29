【FRONTIER】「AMD Radeon AI PRO R9700 32GB」を搭載したクリエイターPCの販売を開始 ～大規模AI処理から映像制作まで圧倒的な性能を実現～
インバースネット株式会社（本社：神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1-1-25、代表取締役社長：山本 慶次郎）（以下、当社）は、オリジナルBTOパソコン「FRONTIER」から、AMDの最新GPU「AMD Radeon AI PRO R9700 32GB」を搭載したクリエイター向けPCの販売を2025年8月29日（金）より開始しています。
■製品概要
このたび販売を開始するのは、「AMD Radeon AI PRO R9700 32GB」を搭載したクリエイターPCです。最新のRDNA 4 アーキテクチャと第2世代AIアクセラレータを採用し、前世代と比べて最大2倍のAI性能を発揮します。32GBの専用ビデオメモリを搭載しているため、大規模な生成AI処理や高解像度の映像編集、複雑な3DCG制作といった、負荷の大きい作業にも余裕を持って対応できます。
AI研究や映像制作、VFX、3DCGなど幅広い分野で活躍するプロフェッショナルにとって、信頼性と性能を兼ね備えた理想の一台となっています。
この製品は、FRONTIERダイレクトストア（ https://www.frontier-direct.jp/ ）にて、2025年8月29日（金）より販売を開始しています。
■AMD Radeon AI PRO R9700 32GB搭載クリエイターPCはこちら
https://www.frontier-direct.jp/direct/g/g121959/?utm_source=press_release&utm_medium=email&utm_campaign=D01
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328394&id=bodyimage1】
■製品の特長
＜プロフェッショナル向けグラフィックスカード「AMD Radeon AI PRO R9700 32GB」搭載＞
●ワークフローを、極限までアップグレード
AMD Radeon AI PRO R9700は、AI開発への取り組み方を一変させます。最先端のRDNA 4 アーキテクチャと第2世代AIアクセラレータにより、前世代比で最大2倍のAI性能を実現します。32GBの専用ビデオメモリを搭載し、より大規模で複雑なプロジェクトにも制限なく対応可能です。AIワークロードをローカルで高速化するために設計されたRadeon AI PRO R9700は、ワークフローに求められる速度と容量で野望を現実に変えます。
＜第2世代3D V-Cacheを搭載した最上位CPU＞
AMD Ryzen 9 9950X3Dは、第2世代3D V-Cache技術を採用したZen 5世代のCPUです。16コア/32スレッドに加え、128MBのL3キャッシュを搭載し、前世代CPUと比べてクリエイター向けアプリでも高い性能を発揮します。さらに、AIアクセラレーションと強化されたAI機能により、コンテンツ制作をはじめとするクリエイティブ作業において、最上級のパフォーマンスを体感できます。
＜静音性能と機能美を兼ね備えた高性能PCケース：CRシリーズ＞
シャープなエッジが際立つスタイリッシュなデザインと高い利便性を兼ね備えたPCケースです。
最大8つの拡張スロットや大型グラフィックスカード、高さ160mmまでのCPUクーラーに対応する広いスペースが確保されています。静音性にも優れ、フロント・トップ・サイドの4か所にアスファルト吸音材を装備し、Cybeneticsの「A」ランク評価を獲得しています。冷却性能も高く、裏面配線設計や正圧エアフロー方式を採用することにより、効率的なエアフローを実現しています。
［外部寸法：幅約222mm×高さ約510mm×奥行約467mm］
配信元企業：インバースネット株式会社
■製品概要
このたび販売を開始するのは、「AMD Radeon AI PRO R9700 32GB」を搭載したクリエイターPCです。最新のRDNA 4 アーキテクチャと第2世代AIアクセラレータを採用し、前世代と比べて最大2倍のAI性能を発揮します。32GBの専用ビデオメモリを搭載しているため、大規模な生成AI処理や高解像度の映像編集、複雑な3DCG制作といった、負荷の大きい作業にも余裕を持って対応できます。
AI研究や映像制作、VFX、3DCGなど幅広い分野で活躍するプロフェッショナルにとって、信頼性と性能を兼ね備えた理想の一台となっています。
この製品は、FRONTIERダイレクトストア（ https://www.frontier-direct.jp/ ）にて、2025年8月29日（金）より販売を開始しています。
■AMD Radeon AI PRO R9700 32GB搭載クリエイターPCはこちら
https://www.frontier-direct.jp/direct/g/g121959/?utm_source=press_release&utm_medium=email&utm_campaign=D01
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328394&id=bodyimage1】
■製品の特長
＜プロフェッショナル向けグラフィックスカード「AMD Radeon AI PRO R9700 32GB」搭載＞
●ワークフローを、極限までアップグレード
AMD Radeon AI PRO R9700は、AI開発への取り組み方を一変させます。最先端のRDNA 4 アーキテクチャと第2世代AIアクセラレータにより、前世代比で最大2倍のAI性能を実現します。32GBの専用ビデオメモリを搭載し、より大規模で複雑なプロジェクトにも制限なく対応可能です。AIワークロードをローカルで高速化するために設計されたRadeon AI PRO R9700は、ワークフローに求められる速度と容量で野望を現実に変えます。
＜第2世代3D V-Cacheを搭載した最上位CPU＞
AMD Ryzen 9 9950X3Dは、第2世代3D V-Cache技術を採用したZen 5世代のCPUです。16コア/32スレッドに加え、128MBのL3キャッシュを搭載し、前世代CPUと比べてクリエイター向けアプリでも高い性能を発揮します。さらに、AIアクセラレーションと強化されたAI機能により、コンテンツ制作をはじめとするクリエイティブ作業において、最上級のパフォーマンスを体感できます。
＜静音性能と機能美を兼ね備えた高性能PCケース：CRシリーズ＞
シャープなエッジが際立つスタイリッシュなデザインと高い利便性を兼ね備えたPCケースです。
最大8つの拡張スロットや大型グラフィックスカード、高さ160mmまでのCPUクーラーに対応する広いスペースが確保されています。静音性にも優れ、フロント・トップ・サイドの4か所にアスファルト吸音材を装備し、Cybeneticsの「A」ランク評価を獲得しています。冷却性能も高く、裏面配線設計や正圧エアフロー方式を採用することにより、効率的なエアフローを実現しています。
［外部寸法：幅約222mm×高さ約510mm×奥行約467mm］
配信元企業：インバースネット株式会社
プレスリリース詳細へ