ローラ、華道作品に「本名」チラリ 黒髪×和装スタイルで華道に勤しむ姿に絶賛の声「素晴らしい！」「美しい」
モデルでタレントのローラ（36）が4日、自身のインスタグラムを更新。新潟県にある彌彦神社（弥彦神社）にて、神様へ花をお供えする「献華（けんか）」を行ったことを報告し、和装姿で華道に勤しむ様子や完成した作品を公開した。
【動画】「本名」チラリ！ローラの作品＆和装で華道に勤しむ様子
ローラは「わたしの華道の先生からのお誘いで、新潟にある弥彦神社で神様へお花をお供えする献華（けんか）をさせていただきました」と報告。「毎年行われる燈籠神事の最後には、神様へお茶をお供えする『献茶』と、お花をお供えする『献華』が行われるよ。今年はこの美しい日本の文化に触れながら、華道の池坊の一員として、お花を生けました」とつづっている。
真剣な表情でお花と向き合う動画を添え、「今回生けたお花は太陽のように熱く情熱的に燃え上がるような赤いダリアの花を主役に、ニューサイラン、クルクマ、ペンスティモンの実を合わせたよ」と作品のこだわりを説明し、「お花を通して、神様へ祈りや感謝を届ける日本の文化は、本当に美しいなぁと感じた1日だったよ」と振り返った。
また、公開された動画には、上品な淡い色の着物を身にまとって艶やかに振り向くローラの姿や、本名である「佐藤えり」の名が記された完成した作品が映り込む場面も。
この投稿に、ファンからは「黒髪のロラ…美しい」「日本の古き良き文化大切に思う気持ちステキ」「可愛いくて魅力的」「素晴らしい！」など、絶賛の声が寄せられている。
【動画】「本名」チラリ！ローラの作品＆和装で華道に勤しむ様子
ローラは「わたしの華道の先生からのお誘いで、新潟にある弥彦神社で神様へお花をお供えする献華（けんか）をさせていただきました」と報告。「毎年行われる燈籠神事の最後には、神様へお茶をお供えする『献茶』と、お花をお供えする『献華』が行われるよ。今年はこの美しい日本の文化に触れながら、華道の池坊の一員として、お花を生けました」とつづっている。
また、公開された動画には、上品な淡い色の着物を身にまとって艶やかに振り向くローラの姿や、本名である「佐藤えり」の名が記された完成した作品が映り込む場面も。
この投稿に、ファンからは「黒髪のロラ…美しい」「日本の古き良き文化大切に思う気持ちステキ」「可愛いくて魅力的」「素晴らしい！」など、絶賛の声が寄せられている。