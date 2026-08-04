『ドカ食いダイスキ！ もちづきさん』TVアニメ化決定 制作はパッショーネ！お祝い漫画公開
漫画『ドカ食いダイスキ！ もちづきさん』がテレビアニメ化されることが決定した。アニメーション制作は『狼と香辛料』や『片田舎のおっさん、剣聖になる』などで知られるパッショーネが担当する。あわせて原作者・まるよのかもめ氏からのお祝いイラストとお祝い漫画が公開された。
【画像】公開された『ドカ食いダイスキ！ もちづきさん』アニメ化記念の漫画
『ドカ食いダイスキ！ もちづきさん』は、白泉社の『ヤングアニマルZERO』『ヤングアニマルWeb』にて連載中で、主人公の望月美琴（21歳）のお腹いっぱいまで食べ続ける限界突破の禁断グルメ・ギャグ作品。おっとり・ほんわか系の彼女の幸せはドカ食いで、ガッツリ・こってり・山盛りの食べ物をひたすらに“ドカ食い”する姿を描いた物語。
カロリーのオーバードーズで“至る”という唯一無二のコンセプトと、限界突破の禁断グルメ・ギャグで多くの読者を魅了し、『次にくるマンガ大賞』への2年連続ランクインをはじめ、SNSでも大きな話題を呼んでいる人気作品。また、セブン-イレブンとコラボしたおにぎり3種と弁当2種が発売されるなど企業コラボも相次いでいる。
アニメを制作するのはパッショーネ。原作の魅力でもある、食欲を刺激する圧巻のグルメ描写と、もちづきさんがお腹いっぱいまで食べ続ける「背徳感」と「爽快感」をアニメで表現する。
公開されたお祝いイラストでは、唐揚げを必死に食らいつくもちづきさんが描かれ、お祝い漫画では、アニメ化のお祝いとして用意された料理を目の前に「今すぐ全部食いてぇな…」と葛藤する、思わず笑ってしまう“もちづきさんらしさ”全開のエピソードを楽しめる。
【画像】公開された『ドカ食いダイスキ！ もちづきさん』アニメ化記念の漫画
『ドカ食いダイスキ！ もちづきさん』は、白泉社の『ヤングアニマルZERO』『ヤングアニマルWeb』にて連載中で、主人公の望月美琴（21歳）のお腹いっぱいまで食べ続ける限界突破の禁断グルメ・ギャグ作品。おっとり・ほんわか系の彼女の幸せはドカ食いで、ガッツリ・こってり・山盛りの食べ物をひたすらに“ドカ食い”する姿を描いた物語。
アニメを制作するのはパッショーネ。原作の魅力でもある、食欲を刺激する圧巻のグルメ描写と、もちづきさんがお腹いっぱいまで食べ続ける「背徳感」と「爽快感」をアニメで表現する。
公開されたお祝いイラストでは、唐揚げを必死に食らいつくもちづきさんが描かれ、お祝い漫画では、アニメ化のお祝いとして用意された料理を目の前に「今すぐ全部食いてぇな…」と葛藤する、思わず笑ってしまう“もちづきさんらしさ”全開のエピソードを楽しめる。
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