「実は診察室で5分しか話せない…」YouTube医療大学の現役医師が明かした本音と新たな挑戦
「YouTube医療大学 【1日10分で聞いて学べる】」が「【大切なお知らせ】ついに、この日が来ました。皆さんにご報告があります」を公開した。現役医師である舛森悠が、新たなオンラインコミュニティ「ココカラ」の開設を報告している。
動画冒頭、猛暑や地震などの時事問題や防災の備えについて視聴者とコミュニケーションを取りながら触れた後、本題であるコミュニティの設立を発表した。途中、別室にいる息子が泣き出し、舛森が抱っこしながら笑顔で配信を続けるという、ライブならではのほっこりするハプニングも収められている。
後半では画面を共有しながら、「ココカラ」の具体的なサービス内容を説明。「病気を治すだけの場所ではなく、あなたの人生をもっと欲張りに楽しむための『心と体のかかりつけ相談室』」だと定義した。24時間専門家に相談できる環境や、月に1～2本追加される限定動画、仲間と楽しく続けられる30日チャレンジなど、充実したコンテンツを紹介している。
設立の背景について、これまで1万人以上を診察してきた経験を振り返り、「診察室でお渡しできる時間は5分から10分程度」と医療現場の実情を吐露。数分間の外側にある「毎日の小さな不安に寄り添いたい」という思いから、診察室を飛び出したと熱く語った。
医療の枠を超え、患者の人生に深く寄り添おうとする舛森の真摯な姿勢が伝わる動画となっている。
動画冒頭、猛暑や地震などの時事問題や防災の備えについて視聴者とコミュニケーションを取りながら触れた後、本題であるコミュニティの設立を発表した。途中、別室にいる息子が泣き出し、舛森が抱っこしながら笑顔で配信を続けるという、ライブならではのほっこりするハプニングも収められている。
後半では画面を共有しながら、「ココカラ」の具体的なサービス内容を説明。「病気を治すだけの場所ではなく、あなたの人生をもっと欲張りに楽しむための『心と体のかかりつけ相談室』」だと定義した。24時間専門家に相談できる環境や、月に1～2本追加される限定動画、仲間と楽しく続けられる30日チャレンジなど、充実したコンテンツを紹介している。
設立の背景について、これまで1万人以上を診察してきた経験を振り返り、「診察室でお渡しできる時間は5分から10分程度」と医療現場の実情を吐露。数分間の外側にある「毎日の小さな不安に寄り添いたい」という思いから、診察室を飛び出したと熱く語った。
医療の枠を超え、患者の人生に深く寄り添おうとする舛森の真摯な姿勢が伝わる動画となっている。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
1日10分で聴いて学べる医療系YouTubeです！ 皆さんの生活を陰で支える、生き生きとした生活の一助となれるようなチャンネルにしていきたいです。 皆さんよろしくお願いします！ 「人だけではなく、人生を診る」 こんなことをモットーに北海道の田舎で総合診療医をしています。