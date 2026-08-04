71歳・所ジョージ、30年前の自分へは「かける言葉ない」 10年後の『トイ・ストーリー』続編には「リタイヤしてますよ！」とボヤき節
俳優の唐沢寿明（63）、タレントの所ジョージ（71）が4日、都内で行われたディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』大ヒット御礼舞台あいさつに登壇。所がマイペースな “所節” をさく裂させた。
【集合ショット】激アツ⋯！唐沢寿明＆所ジョージにウッディたちが勢ぞろい
1995年の第1作から30年にわたりバズ・ライトイヤーを演じてきた所だが、ファンから「30年前の自分に声をかけるとしたら？」と問われると「私、今71歳なんで、30年前は41歳。もう（当時にして）いい親父になってるんで、そんなに変わらないです。かける言葉はないですね」とマイペースな “所節” をさく裂させ、会場を沸かせた。
さらにイベント終盤、今後のシリーズ続編に話題が及ぶと、唐沢が「もし次があるにしても、10年後というのはやめてほしいですよね」と吐露。これに対し、所は「10年後はもうリタイヤしてますよ！」と即答。息の合ったやり取りで観客の笑いを誘った。
しかし、作品への愛と感謝は人一倍。「仕事をしていて、こんなにたくさんの人に来ていただいたのは本当に、仕事してても、やっていてうれしいですよ」と喜びを隠さず語り、「多分次があるんでしょうよ、きっと。これだけ盛り上がっちゃうと。そのとき俺らは本当にやるのかなとも思いますけどね」とボヤきつつ、「楽しみにしてます」と笑顔。大ヒットの喜びを改めて噛み締めていた。
おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描く、ディズニー＆ピクサーの傑作『トイ・ストーリー』シリーズの最新作。公開初週末3日間の動員数は164万人、興行収入は24億1510万円を記録し、実写も含めたこれまでに公開された洋画作品のオープニング史上歴代ナンバー1という歴史的快挙を達成。
本作では、ウッディ、バズ、ジェシーらおなじみのおもちゃに加え、トイレトレーニング用おもちゃのスマーティー・パンツや、最新型タブレットのリリーパッドなど新キャラクターが登場。デジタル機器の台頭という“最大の脅威”に立ち向かうおもちゃたちの冒険が描かれる。
【集合ショット】激アツ⋯！唐沢寿明＆所ジョージにウッディたちが勢ぞろい
1995年の第1作から30年にわたりバズ・ライトイヤーを演じてきた所だが、ファンから「30年前の自分に声をかけるとしたら？」と問われると「私、今71歳なんで、30年前は41歳。もう（当時にして）いい親父になってるんで、そんなに変わらないです。かける言葉はないですね」とマイペースな “所節” をさく裂させ、会場を沸かせた。
しかし、作品への愛と感謝は人一倍。「仕事をしていて、こんなにたくさんの人に来ていただいたのは本当に、仕事してても、やっていてうれしいですよ」と喜びを隠さず語り、「多分次があるんでしょうよ、きっと。これだけ盛り上がっちゃうと。そのとき俺らは本当にやるのかなとも思いますけどね」とボヤきつつ、「楽しみにしてます」と笑顔。大ヒットの喜びを改めて噛み締めていた。
おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描く、ディズニー＆ピクサーの傑作『トイ・ストーリー』シリーズの最新作。公開初週末3日間の動員数は164万人、興行収入は24億1510万円を記録し、実写も含めたこれまでに公開された洋画作品のオープニング史上歴代ナンバー1という歴史的快挙を達成。
本作では、ウッディ、バズ、ジェシーらおなじみのおもちゃに加え、トイレトレーニング用おもちゃのスマーティー・パンツや、最新型タブレットのリリーパッドなど新キャラクターが登場。デジタル機器の台頭という“最大の脅威”に立ち向かうおもちゃたちの冒険が描かれる。