「通行人がとどめを刺した」江別・大学生集団暴行事件、主犯格の呆れた責任転嫁と凄惨なリンチの現実
治安戦略アナリストの小比類巻文隆氏が自身のYouTubeチャンネルで「【江別・大学生集団暴行】主犯格の川口侑斗被告に無期懲役を求刑。被害者に地獄の苦しみ与え、共犯者へ責任転嫁：元警視庁刑事が解説」を公開した。動画では、北海道江別市で発生した男子大学生集団暴行死事件について、主犯格とされる川口侑斗被告の法廷での証言や判決の行方を詳しく解説している。
事件は2024年10月、北海道江別市の公園で長谷知哉さん（20）が男女6人から集団暴行を受け死亡したもの。論告求刑公判で、検察側は川口被告に対して無期懲役を求刑した。小比類巻氏は、川口被告が100回を超える暴行のうち50回から60回を自ら加え、被害者の髪に火をつけるなどの凄惨なリンチを主導したと指摘。「日本の犯罪史に残る凶悪事件の一つとして記録し続ける必要がある」と怒りを込めて語った。
法廷では、川口被告と他の共犯者との間で証言が大きく食い違っている点にも言及した。川口被告は暴行を止めようとしたと主張しているが、共犯者は川口被告が煽っていたと証言している。さらに、瀕死の被害者を公園に放置して立ち去ったことについて、川口被告が「通行人とかがとどめを刺したと思いました」と発言したことを取り上げ、その異常な責任転嫁の姿勢を強く非難した。
最後に小比類巻氏は、被害者から奪った現金で遊びに行くなど、犯行後の言動も含めて極めて悪質であると指摘。こうした状況を踏まえ、今後の判決について「無期懲役となる可能性がやや高い」と分析し、遺族の無念に寄り添いながら事件の凄惨さを訴えかけて動画を締めくくった。
事件は2024年10月、北海道江別市の公園で長谷知哉さん（20）が男女6人から集団暴行を受け死亡したもの。論告求刑公判で、検察側は川口被告に対して無期懲役を求刑した。小比類巻氏は、川口被告が100回を超える暴行のうち50回から60回を自ら加え、被害者の髪に火をつけるなどの凄惨なリンチを主導したと指摘。「日本の犯罪史に残る凶悪事件の一つとして記録し続ける必要がある」と怒りを込めて語った。
法廷では、川口被告と他の共犯者との間で証言が大きく食い違っている点にも言及した。川口被告は暴行を止めようとしたと主張しているが、共犯者は川口被告が煽っていたと証言している。さらに、瀕死の被害者を公園に放置して立ち去ったことについて、川口被告が「通行人とかがとどめを刺したと思いました」と発言したことを取り上げ、その異常な責任転嫁の姿勢を強く非難した。
最後に小比類巻氏は、被害者から奪った現金で遊びに行くなど、犯行後の言動も含めて極めて悪質であると指摘。こうした状況を踏まえ、今後の判決について「無期懲役となる可能性がやや高い」と分析し、遺族の無念に寄り添いながら事件の凄惨さを訴えかけて動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
関連記事
元警視庁刑事が断言「業務上過失致死が成立する可能性」イオンモール熊本爆発事故における会社の法的責任
異動は左遷ではなく「国家情報局」への布石だった？美しすぎる本部長が担う情報戦の真実
「その瞬間から危険が始まる」元警視庁刑事が警鐘。素人の災害救助が招くクラッシュ症候群の恐怖
チャンネル情報
元警視庁刑事・国際捜査官。1993～2023年警視庁。爆弾処理班配属後、警視庁中国語通訳を経て国際捜査官に。以降、国内外の銃器・薬物犯罪の情報収集、秘匿捜査に従事する。ほか殺人、強盗、誘拐事件などあらゆる捜査に参加。退官後、30年に及ぶ警察人生の知見を世の中へ貢献すべく治安戦略アナリストとして活動中。