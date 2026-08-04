「通行人がとどめを刺した」責任を転嫁する無責任な発言

主犯格と共犯者の間で食い違う法廷での証言

「その瞬間から危険が始まる」元警視庁刑事が警鐘。素人の災害救助が招くクラッシュ症候群の恐怖

異動は左遷ではなく「国家情報局」への布石だった？美しすぎる本部長が担う情報戦の真実

元警視庁刑事が断言「業務上過失致死が成立する可能性」イオンモール熊本爆発事故における会社の法的責任

チャンネル情報

元警視庁刑事・国際捜査官。1993～2023年警視庁。爆弾処理班配属後、警視庁中国語通訳を経て国際捜査官に。以降、国内外の銃器・薬物犯罪の情報収集、秘匿捜査に従事する。ほか殺人、強盗、誘拐事件などあらゆる捜査に参加。退官後、30年に及ぶ警察人生の知見を世の中へ貢献すべく治安戦略アナリストとして活動中。