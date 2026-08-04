はたしてグアムはハワイの代わりになるのか？
YouTubeチャンネル「ともログ / tomolog 【海外ひとり旅】」が、「結局グアムはハワイの代わりになるのか？」と題した動画を公開しました。円安が続く昨今、ハワイより好条件で気軽に行くことができるグアムが代替案になるのか、実際の現地の様子を交えながら検証しています。
動画では、旅行最終日に市街地を歩きながら「日本からの距離」「物価」「ビーチ」「市街地」という4つの観点で、ハワイとグアムの違いを比較解説しています。グアムは日本から約3時間半で行くことができ、時差もわずか1時間と、体への負担が少ない点をメリットとして挙げました。また、ハワイでは約4%の消費税とチップが必要になるのに対し、グアムは消費税がなく、最近はサービス料が含まれる店舗も多いため、表示価格と支払額の差が少ない点にも触れています。
観光の要となるビーチについて、ハワイのワイキキビーチは人が多く賑やかであるのに対し、グアムのビーチは人が少なく落ち着いているため、のんびりと過ごしたい人におすすめだと語っています。一方で市街地のナイトライフについては、深夜まで賑わうハワイに比べて、グアムは夜21時から22時頃にはお店が閉まることが多く、夜の楽しみ方には明確な違いがあることを説明しました。
動画の後半では、ドン・キホーテでの買い物風景や空港までの移動方法を紹介し、今回の2泊3日の旅行にかかった総額費用を公開しています。航空券やホテル、食費など、リアルな内訳が明かされました。
動画の最後で、グアムはハワイの代わりになるのかという問いに対し、「人による」と本音の結論を出しました。ハワイの下位互換ではなく、それぞれ違った魅力があるとした上で、グアムならではの体験を楽しんでほしいと語っています。円安の中での賢い海外旅行計画に役立つ情報が満載です。
動画では、旅行最終日に市街地を歩きながら「日本からの距離」「物価」「ビーチ」「市街地」という4つの観点で、ハワイとグアムの違いを比較解説しています。グアムは日本から約3時間半で行くことができ、時差もわずか1時間と、体への負担が少ない点をメリットとして挙げました。また、ハワイでは約4%の消費税とチップが必要になるのに対し、グアムは消費税がなく、最近はサービス料が含まれる店舗も多いため、表示価格と支払額の差が少ない点にも触れています。
観光の要となるビーチについて、ハワイのワイキキビーチは人が多く賑やかであるのに対し、グアムのビーチは人が少なく落ち着いているため、のんびりと過ごしたい人におすすめだと語っています。一方で市街地のナイトライフについては、深夜まで賑わうハワイに比べて、グアムは夜21時から22時頃にはお店が閉まることが多く、夜の楽しみ方には明確な違いがあることを説明しました。
動画の後半では、ドン・キホーテでの買い物風景や空港までの移動方法を紹介し、今回の2泊3日の旅行にかかった総額費用を公開しています。航空券やホテル、食費など、リアルな内訳が明かされました。
動画の最後で、グアムはハワイの代わりになるのかという問いに対し、「人による」と本音の結論を出しました。ハワイの下位互換ではなく、それぞれ違った魅力があるとした上で、グアムならではの体験を楽しんでほしいと語っています。円安の中での賢い海外旅行計画に役立つ情報が満載です。
YouTubeの動画内容
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