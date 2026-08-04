「3回焼いたのに全然白い」高須幹弥、日体大ボディビル部の圧倒的肉体に驚愕
YouTubeチャンネル「高須幹弥（高須クリニック）」が、「日体大ボディビル部でポージング練習しました！バズーカ岡田先生ありがとうございました！☺」と題したショート動画を公開した。日本体育大学を訪れた高須幹弥が、バズーカ岡田先生からのポージング指導やボディビル部の学生たちとの交流を通じて、大会へ向けた闘志を燃やす様子が収められている。
動画は、高須が日体大にてバズーカ岡田先生への感謝を述べる場面からスタート。カメラの前には鍛え抜かれた肉体を持つ日体大ボディビル部の学生たちもズラリと並んでおり、高須はその圧倒的な筋肉を「半端ないっす」と驚き交じりに紹介した。
自身も大会に向けて準備を進めている高須だが、学生たちと自身の肌の色を見比べると、思わず苦笑い。「僕、3回タンニングしてだいぶ黒くなったと思ったんですけど、全然白いってことがわかりました。もっと焼きます」と、さらなる日焼けの必要性を痛感した様子を見せた。バズーカ岡田先生からも、学生たちの肌について「鏡みたいに反射してる」と声が上がるなど、和気あいあいとした雰囲気で会話が進む。
しかし、ただ感心するだけではない。「大胸筋の内側のストリエーション（筋繊維のすじ）だったら絶対負けないと思ってます」と自信たっぷりに宣言すると、学生たちと横一列になり、力強いポージングを披露。周囲を大いに沸かせ、互いの肉体を讃え合う熱い展開となった。
動画の最後には、8月23日に名古屋市公会堂で開催されるボディビルの大会「ジュラシックカップ」への出場を告知し、「チケット買ってください」と笑顔で来場を呼びかけた。日本最高峰の環境である日体大での刺激的な交流を経て、大会本番へ向けて気合いを入れ直した高須。自慢の大胸筋を武器にどのようなステージを見せてくれるのか、本番のパフォーマンスにも注目が集まる。
動画は、高須が日体大にてバズーカ岡田先生への感謝を述べる場面からスタート。カメラの前には鍛え抜かれた肉体を持つ日体大ボディビル部の学生たちもズラリと並んでおり、高須はその圧倒的な筋肉を「半端ないっす」と驚き交じりに紹介した。
自身も大会に向けて準備を進めている高須だが、学生たちと自身の肌の色を見比べると、思わず苦笑い。「僕、3回タンニングしてだいぶ黒くなったと思ったんですけど、全然白いってことがわかりました。もっと焼きます」と、さらなる日焼けの必要性を痛感した様子を見せた。バズーカ岡田先生からも、学生たちの肌について「鏡みたいに反射してる」と声が上がるなど、和気あいあいとした雰囲気で会話が進む。
しかし、ただ感心するだけではない。「大胸筋の内側のストリエーション（筋繊維のすじ）だったら絶対負けないと思ってます」と自信たっぷりに宣言すると、学生たちと横一列になり、力強いポージングを披露。周囲を大いに沸かせ、互いの肉体を讃え合う熱い展開となった。
動画の最後には、8月23日に名古屋市公会堂で開催されるボディビルの大会「ジュラシックカップ」への出場を告知し、「チケット買ってください」と笑顔で来場を呼びかけた。日本最高峰の環境である日体大での刺激的な交流を経て、大会本番へ向けて気合いを入れ直した高須。自慢の大胸筋を武器にどのようなステージを見せてくれるのか、本番のパフォーマンスにも注目が集まる。
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