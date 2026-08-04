株式会社嵐、熊本地震受け5000万円を寄付「一日も早く穏やかな日常が戻りますよう」【令和8年熊本地震】
5月31日をもって活動を終了した5人組グループ・嵐の「株式会社嵐」が、熊本県で最大震度7を観測した「令和8年熊本地震」の発生を受けて、5000万円を寄付したと発表した。4日に公式SNSで明らかにした。
【写真】思いは一つ！異例の大行列ができた銀座の熊本県アンテナショップ
公式SNSでは「このたびの令和8年熊本地震により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます」とした上で「被災地の復興を願い、熊本県の義援金口座へ5,000万円を寄付いたしました」と伝えた。また「一日も早く穏やかな日常が戻りますよう、心よりお祈り申し上げます」とメッセージを寄せた。
嵐は2024年1月1日に発生した能登半島地震の際にも、被災地支援を目的師とした義援金6750万円を寄付していた。
先月28日に発生した「令和8年熊本地震」では熊本県を中心に甚大な被害が確認されており、芸能界でも支援の輪が広がっている。
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公式SNSでは「このたびの令和8年熊本地震により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます」とした上で「被災地の復興を願い、熊本県の義援金口座へ5,000万円を寄付いたしました」と伝えた。また「一日も早く穏やかな日常が戻りますよう、心よりお祈り申し上げます」とメッセージを寄せた。
嵐は2024年1月1日に発生した能登半島地震の際にも、被災地支援を目的師とした義援金6750万円を寄付していた。
先月28日に発生した「令和8年熊本地震」では熊本県を中心に甚大な被害が確認されており、芸能界でも支援の輪が広がっている。