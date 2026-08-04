ファミリーマート（東京都港区）の「お値段そのまま おかわり 45％増量作戦」キャンペーンが8月4日スタートします。同キャンペーンでは、通常サイズの商品の値段そのままで、45％増量になった「増量ファミチキ」（248円、以下、税込み）、「たっぷりハムサンド」（358円）、「3色そぼろ＆チキン南蛮弁当」（680円）、「大盛ミートソース」（598円）など計13商品が販売されます。

【写真】で見ると狙いやすい！ クレープは縦に長い！ 通常サイズと“45％増量”比較した写真を一挙に見る！

ファミリーマートは、今年9月に創立45周年を迎えます。同キャンペーンは今年3〜4月にも行われ、年に2回実施されるのは、今回が初めてとなります。

キャンペーンは、第2弾まで実施。第1弾では、人気ホットスナック「増量ファミチキ」「たっぷりハムサンド」のほか、「豚しゃぶのパスタサラダ」（398円）、「千切りキャベツ」（128円）、「ファミマ・ザ・クレープ 生チョコ」（270円）、「甘栗むいちゃいました」（345円）、「コロロ 清水白桃」（159円）が登場。

同月11日からの第2弾では「3色そぼろ＆チキン南蛮弁当」「大盛ミートソース」のほか、「だし香る！大盛とろーりたこ焼き」（538円）、「赤城 たべる牧場ミルク」（248円）、「ポテトチップス わさビーフ」（159円）、「Afternoon Tea監修 白桃香るルイボスティー 950ml」（118円）がラインアップされています。

また、同月17日までの期間中、「ファミペイ払い」で100円以上の買い物をすると、抽選で4万5000人に、対象期間中にファミペイで支払った合計金額に対して、45％の「ファミマファミペイポイント」が還元されるキャンペーンなども実施されます。