相続人が複数いる場合、相続が発生すると遺産分割協議が行われます。ここで最も強い効力を持つのが「遺言書」です。この遺言書がトラブル解決のカギになることもありますが、その内容がかえって火種になるケースもあります。38歳のカズキさん（仮名）は、享年90歳の祖母が遺した遺言書の内容にあ然。自分だけ、遺産相続から除外されていたのです。弁護士法人山村法律事務所の代表弁護士・山村暢彦氏が、遺言で相続分をゼロにされた場合の遺留分の法的扱いについて解説します。

なんで俺だけ？…祖母が遺した「遺言書」の内容に、38歳孫絶句

カズキさん（仮名・38歳）の祖母は、長年アパート経営などで手堅く資産を増やし、約1億2,000万円の財産を保有していました。90歳で穏やかに息を引き取り、四十九日の法要を終えたころ、親族が集まる場で祖母が遺した公正証書遺言が読み上げられました。

「遺産は、カズキを除く3人の孫に均等に分ける」

その言葉を聞いた瞬間、カズキさんは自分の耳を疑いました。

「ばあちゃん、なんで俺だけ……。一番可愛がってくれたじゃないか」

祖母には、カズキさんを含めて4人の孫がいました。カズキさんの父親と叔母（祖母にとっての子ども2人）はすでに他界しているため、本来であれば孫4人が「代襲相続人」として権利を持ちます。

カズキさんは初孫ということもあり、幼いころから祖母に大変可愛がられて育ちました。親族の誰もが「おばあちゃん子といえばカズキ」と認めるほどの関係だったのです。

カズキさんは現在、都内の大手IT企業に勤務し、年収は1,500万円を超えています。親族のなかでも一番の出世頭であり、生前祖母も「カズキは自慢の孫だ」と周囲に誇らしげに語っていました。

では、なぜカズキさんだけが遺産配分から外されてしまったのでしょうか。

「もう心配はいらないでしょう」…付言事項に書かれていた祖母の“真意”

その理由は、遺言書の最後に添えられていた「付言事項」に記されていました。

「カズキには、生前に十分すぎるほどの支援をしてきました。私立大学から大学院までの学費、海外留学の費用、そしてマンションを購入する際の頭金まで、できる限りの援助をしてきたつもりです。いまでは自分の力でしっかり暮らしていて、仕事も生活も落ち着いているようですから、もう心配はいらないでしょう。その分、残りの財産は、親を早くに亡くして苦労している他の孫たちや、これから社会に出る孫たちのために使ってほしいと思っています」

カズキさんは、これまでに祖母から総額3,000万円近い経済的な援助を受けていました。

法律上、特定の相続人が生前に受けた特別な援助を「特別受益」として考慮する考え方がありますが、「生前に十分与えたのだから、これ以上の遺産は必要ないだろう」と、祖母は法律よりも自身の愛情と公平な視点から判断したのでしょう。

カズキさんが高い収入を得られている背景に、祖母の手厚い援助があったことはたしかです。祖母の決断は、経済的に不安定な他の孫たちへの配慮であり、「本当の意味での平等」を目指した愛情深いものでした。

「頭では理解できます。でも、事前になにも聞かされていなかったので、自分だけが見捨てられたような気がしてショックでした」

どれだけ経済的に恵まれていても、遺言書で自分だけが除外されたという事実は、「拒絶された」という精神的な痛みを伴います。

遺言書で、特定の相続人だけに財産を渡さないと定めること自体は可能です。ただし、カズキさんは、先に亡くなった父親に代わって祖母の相続人となっているため、遺言で取得分をゼロとされても、最低限保障された取り分である「遺留分」を請求できる可能性があります。

遺言書に除外した理由が書かれていても、それだけで遺留分まで失うわけではありません。

もっとも、祖母から援助を受けた学費や留学費用、マンション購入資金などが「特別受益」に当たる場合には、請求できる遺留分の金額に影響することがあります。ただし、教育費や生活費がすべて特別受益になるわけではなく、援助の金額や目的、祖母の資産状況、家族の生活水準などを踏まえて個別に判断されます。

祖母としては、生前の援助も含めて全体のバランスが取れるよう配慮したのでしょう。しかし、事前の説明なく自分だけが遺言から外されれば、本人は「愛情まで否定された」と受け止めてしまうことがあります。

財産の配分に差を設ける場合には、その理由を付言事項に残すだけでなく、可能であれば生前に考えを伝え、援助の内容や金額も記録しておくことが、相続後の感情的な対立を防ぐうえで重要といえるでしょう。

山村 暢彦

弁護士法人山村法律事務所

代表弁護士