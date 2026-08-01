俳優のベン・アフレック（53）が、ABCのクイズ番組米セレブ版「クイズ＄ミリオネア」の「Celebrity Who Wants To Be A Millionaire」の最新回で最高賞金を獲得した。7月29日に現地で放送された同回では、ジミー・キンメルの司会のもと、ベンが米長寿クイズ番組「ジェパディ！」王者ジェイミー・ディンとペアを組み、チャリティーのために出場した。賞金は、ベンが2010年にホイットニー・ウィリアムズと共同設立した非営利団体イースタン・コンゴ・イニシアチブ（コンゴ民主共和国のコミュニティ主導団体を支援）に贈られる。



【写真】やった！我を忘れて絶叫するベン・アフレック

ジミーは100万ドル（約1億6000万円）の最終問題として、「毎年恒例の感謝祭の伝統において、これまで米大統領によって恩赦を受けた七面鳥の名前ではないのはどれか」と出題した。選択肢は「ピーナッツバター＆ジェリー」「テイター＆トット」「マック＆チーズ」「スパゲッティ＆ミートボール」だった。ベンとジェイミーは「フォン・ア・フレンド」を使い、ジェイミーの長年のクイズ仲間スティーヴン・モリソンに電話。ジミーが「アスク・ザ・ホスト」も残っていると伝えると、ベンはジミー自身に助言を求めることを提案し、2人はその回答「スパゲッティ＆ミートボール」を選択した。



回答は正解と確認され、100万ドルの賞金を獲得。ベンとジェイミーは紙吹雪が舞う中、ステージ上で抱き合った。



一方でベンの長年の友人マット・デイモンは昨年、「ジェパディ！」のケン・ジェニングスとともに最高賞金を獲得し、Water.orgに寄付している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）